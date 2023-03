C’était un 28 février, en 2020

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot

Est-ce que l’on va « comprendre », oui ou non, que l’effet de l’hydroxychloroquine consiste dans ses effets « antioxydants » ?

Pour soigner les maladies respiratoires automnales et hivernales, ou s’en prémunir, il faut « booster » son système « anti-oxydant ». Et l’hydroxychloroquine appartient à ce genre de molécules qui ont des effets « antioxydants » sur l’organisme. C’est aussi le cas du zinc, qui entre dans la composition de la SOD (superoxyde dismutase), un puissant anti-oxydant produit par l’organisme.

Les maladies respiratoires induisent un « stress oxydatif » dans les voies respiratoires et c’est tout simplement contre ce dernier qu’il faut lutter. Toutes les molécules « antioxydantes » seront les bienvenues (vitamine A, C, E). Et pour des raisons de production de « peptides antimicrobiens » dans les voies respiratoires : de la vitamine D. De surcroit, la vitamine D a de puissants effets sur la régulation de l’endothélium vasculaire (sur les vaisseaux sanguins), lequel est l’une des premières victimes des agents pathogènes contenus dans l’air (HAP, métaux lourds, SO2, noir de carbone, CO, matières particulaires, etc).

C’est pour renforcer l’action antioxydante de l’organisme que les médecins prescrivent de la vitamine C aux fumeurs. Ceci permet à ceux ci de lutter contre le« stress oxydatif » que produit la fumée de cigarette.

... « Notre corps utilise les réserves de vitamine C jusqu’à épuisement pour neutraliser les effets du stress oxydatif – qui résulte des substances toxiques contenues dans la fumée ainsi que des réactions inflammatoires – ce qui épuise les réserves de vitamine C plus rapidement. »...

https://www.plus-saine-la-vie.com/sante/la-vitamine-c-et-le-tabac/

Mais comme le diable est dans les détails, il se trouve que certaines molécules « oxydantes » cette fois, peuvent intervenir directement sur les agents pathogènes, les bactéries et les matières particullaires issues de la pollution par exemple, cela est le cas du dioxyde de chlore et de l’ivermectine. Ces 2 dernières molécules oxydent par conséquent les agents pathogènes plus faciles à éliminer par la suite. Ces molécules sont facilement évacuées de l’organisme. Elles évitent, ainsi, la production d’antioxydants par l’organisme.

Bref, il faut arrêter de focaliser sur l’hydroxychloroquine pour avoir une vision « plus large » des mécanismes qui produisent des infections respiratoires et de comprendre comment renforcer notre défense immunitaire face à ces agressions. La lutte contre le stress oxydatif, et contre les radicaux libres produits dans les voies respiratoires, est la toute première chose à prendre en considération.