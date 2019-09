Ca a commencé quand les Ricains ont débarqué

Du jour ou l’Amérique a été découverte par les européens ( beaucoup trop catholique pour être honnête ) , le but de tous ceux qui s’y sont installés était de faire fortune rapidement ce par tous les moyens possibles et même les plus inimaginables .

La mentalité de ces gens devenu « peuple » n’a pas changé , sinon pourquoi seraient ils débarqués en juin 1944 , ne soyons pas angélique , ils avaient même envisagé de prendre le pouvoir en amenant une monnaie a eux pour nous l’imposer , c’est tout dire .

Quant a la défense Européenne c’est comme vous le dites l’arlésienne et non projetée dans le temps, d’ailleurs elle sera toujours combattue farouchement par quelques nouveaux venus dont la plus farouche qu’est la taupe Américaine , la Pologne .