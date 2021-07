Ca ne marche pas ? Alors continue !

Ca ne marche vraiment pas ? Alors continue ! Tu n'y crois plus ? Alors si ça ne marche pas c'est de ta faute, irresponsable ! Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à ce genre de posture méprisante de la part de faux experts et de politiques en mal d'autorité. Nous avons eu la promotion de la mondialisation sans limites qui aurait été créatrice d'emplois, nous avons eu la promotion de la prospérité européenne grâce à l'UE, et on nous avait même vendu le sauvetage des retraites par une immigration de peuplement qui serait tout à coup venue remplir le pays de jeunes actifs... Mais bien sûr, ignares et primaires que nous sommes, nous avons juste eu le droit de nous taire et de ne pas aborder ces sujets auxquels nous ne connaissions rien, laissant agir les experts économistes, fussent-ils de simples journalistes prétentieux.

Aujourd'hui nos experts se sont initiés à la médecine et il y a de quoi avoir peur. Peur d'eux plus que du Covid ! Alors que les faits qu'ils dévoilent même sans s'en rendre compte leur donnent tort, ils continuent leur délire hystérique contre ces ennemis du peuple qui resteraient trop sceptiques ou pas assez empressés devant les potions miracles expérimentales anti-covid injectées. Surtout à l'heure de ce variant indien qui sert de prétexte !

Il est temps d'enfoncer les portes ouvertes avec de simples faits : Les statistiques d'un hôpital qui accepte au moins de les donner : L'IHU de Marseille tant décrié par les covido-vaccinolâtres hystériques télévisuels et para-médicaux qui n'ont pourtant jamais réussi à trouver une raison valable pour déboulonner leur ennemi juré Didier Raoult. Il est clair qu'une telle insolence vaudra à Didier Raoult l'écartement définitif d'une visibilité médiatique, si ce n'est pire :

Ajoutons à ce la que, faute de prendre ses responsabilités, un gouvernement qui met en place un faux volontariat (avec signature du "volontaire" à l'appui), lequel est rendu obligatoire par des mesures de coercitions, est plus lâche et hypocrite qu'une dictature qui prend ses responsabilités en rendant officiellement obligatoire l'injection. Et pour quelle raison ne procèdent-ils pas "comme pour les autres vaccins", comme ils aiment le dire ? Tout simplement parce-qu'ils n'ont pas le droit de le faire avec des produits qui n'ont pas terminé la phase trois de validation. C'est donc vous qui devrez "réclamer" le produit qui ne marche pas, sous peine de vous faire casser la gueule !