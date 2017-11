Ca secoue grave, au FN !

Tandis que le FN traverse sa plus grave crise, avec à sa tête une Marine Le Pen qui ne sait même plus si elle est pour ou contre l'Europe, un reportage fort embarrassant sur le harcèlement en politique a été diffusé dans l’émission (par ailleurs très intéressante) « C Politique » sur la chaine publique France 5. Au cours de ce reportage, Mickaël Ehrminger et Alexandre Benoît, anciens assistants parlementaires du mouvement à la flamme, ont expliqué avoir été harcelés par un proche "incontournable" de Marine Le Pen.

Laissons parler Mickaël : "A chaque fois que je croisais son chemin, il regardait mes fesses avec beaucoup d'insistance, en me disant : "Il te fait un beau cul ce jean, j'aimerais bien le prendre en main, j'aimerais bien que tu viennes chez moi ce soir, j'aimerais bien qu'on t'invite chez nous." La plupart des faits, c'est des remarques insistantes à caractère sexuel, des remarques salaces…Tout le monde est au courant de ses agissements au final mais tout le monde s'en tape parce que c'est le proche incontournable de Marine Le Pen depuis des années. Si vous avez le malheur de dire quelque chose, vous risquez votre place."

Le dénommé Alexandre Benoît (victime selon lui du même homme à l’âge de 20 ans) n'est pas en reste : "Il se permettait les commentaires les plus graveleux, et aussi des gestes : des mains sur les épaules, des massages. (...) Moi, personnellement, ça a été plusieurs fois, des mains sur les fesses. J'ai dit stop à un moment, il est connu pour ça. Quand on en parle avec d'autres personnes qui sont passées, ou qui ont tourné autour de ce parti, c'est quelque chose qui est connu… Il a contacté mon ami pour faire pression en menaçant de dévoiler des photos à caractère privé si d'aventure, il lui prenait l'envie ou à moi-même de continuer à dénoncer, même anonymement les faits qu'on lui reproche. (...) C'est une photo faite dans le cadre de l'intimité, on sait pas comment ils se la sont procurée et qui de l'aveux de ce député, tourne. C'est plus qu'une pression là."

Alors ? Règlement de comptes internes dans un bateau ivre ? Révélations explosives ? Fausses accusations contre un traitre que l'on veut circonscrire ?

Si on ignore l’identité du harceleur, les faits semblent de nature à heurter, encore faudraient-ils qu'ils soient étayés.

Seront-ils suivis par une future mise en examen du fautif ? L’avenir nous le dira.