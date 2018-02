Le monde va mal, c’est un fait. Il n’y aura bientôt plus d’eau potable, plus de sols fertiles, la radioactivité plane dans l’air. Mais il y a pire, les esprits sont pollués par la propagande mensongère, la diabolisation qui depuis le plus jeune âge formate les générations passantes aux lubies républicaines. Les idéaux de paix et de vivre ensemble sont loin. Les guerres tuent toujours plus d’innocents, la pauvreté avance, le plastique a conquis les océans.

Il est URGENT de passer à l’action. Quelle action ? RASSEMBLEMENT. Quel que soit votre projet, quelle que soit votre vision du monde, notre seule chance d’offrir aux générations futures un meilleur demain c’est de s’unir. Puce RFID, service d’endoctrinement militaire obligatoire, Transhumanisme et que ne sais-je encore ! Que nous faut-il pour réagir ? Nous avons à la tête de ce pays un ancien employé de chez Rothschild, Attali nous parle de gouvernement mondial dont la capitale serait Jérusalem, et vos enfants doivent se prendre onze nouveaux vaccins sans que vous ne puissiez rien y faire ou presque.

Même vos gosses ne vous appartiennent plus ! Quand est-ce que nous allons réagir ?

Je ne parle pas de prendre les armes, je parle de changer les choses, ensemble, tous ensemble ! Avec intelligence, ruse et méthode. Il n’y a pas de solution-miracle, on ne répond pas à un problème complexe avec une solution-miracle. Ce qu’il faut c’est véhiculer les bonnes idées pour qu’elles se développent le plus possible, assembler les talents, reconnecter les gens entre eux. C’est, je pense, la seule issue de secours crédible.

Tout le monde cherche la solution-miracle mais le seul miracle serait que tout le monde se rassemble pour partager et mettre en œuvre les bonnes idées.

Aujourd’hui la situation est très critique parce que malheureusement la masse est endormie et que dans le camp des « éveillés » c’est un foutoir international !

Je ne cesse d’être en conversation avec différentes personnes et chacun bien sûr y va de son petit avis. Nous construisons des réseaux, des médias ouvrant le débat sur Youtube ou ailleurs mais ces belles actions sont polluées par un manque de sérieux et des comportements de gamins attardés. Déjà qu’il est difficile de réveiller les gens mais si en plus ceux qui sont censés avoir compris passent leur temps soit à s’engueuler soit à se perdre en débats stériles, il est clair que nos élites n’ont plus qu’à continuer de liquider le champagne en jet privé !

Le problème c’est qu’à un moment donné il va falloir penser à percuter que le temps passe et que si personne ne fait rien nous courons à coup sûr vers une catastrophe d’ordre planétaire parce que dans ce monde sans frein, dépouillé de toute raison et de tout bon sens il ne peut pas y avoir d’avenir heureux. Nous détruisons tout, du sol jusqu’à l’espace, nous pulvérisons notre habitat. Quel genre d’égoïste laisse un héritage empoisonné à toute sa descendance ? Notre génération est en train de commettre non seulement un crime contre l’humanité mais c’est un crime durable ! Cela va se sentir durant des dizaines de générations si tant est que celles-ci aient encore une chance d’exister.

C’est un concours de testostérones permanent, c’est à celui qui brillera le plus. Il ne s’agit plus de savoir qui a raison et sur quoi, la question est : comment sortir de là ? Il n’y a que ça qui compte et il y a urgence. Nous sommes peut-être la dernière génération à pouvoir encore changer les choses. Demain la technologie dont disposeront les élites grâce à leurs moyens colossaux permettra sans aucun doute d’empêcher tout esprit de résistance. Multiplication des caméras de surveillance, robots flics, technologie spatiale et que ne sais-je encore, ajouté à un lavage de cerveau continu demain sera peuplé de zombies asservis et le processus a déjà commencé. À moins que ? À moins que nous nous bougions pour éviter ce funeste destin qui dessine le futur de nos mômes !

Le temps presse, nous n’avons plus de temps à perdre en chamailleries inutiles ou en débats stériles. Il n’y a plus à savoir qui est le plus fort, le plus érudit, le plus éveillé, tout ce qui compte c’est l’union. L’union des consciences, des talents, des intelligences, des compétences, l’union de chacun pour l’ensemble.

Il faut mettre fin aux gamineries et s’unir pour des projets concrets et constructifs allant dans le bon sens. Défense citoyenne et actions judiciaires contre les puissants, les banques, achat de terres et jardins partagés, autonomie énergétique, partage, troc, échange de savoir et que ne sais-je encore ! Les volontés sont nombreuses et les idées encore plus. Il est temps d’agir, avant qu’il ne soit trop tard. Nous devons offrir mieux à nos enfants, nous le devons.

Soutenez-vous les uns les autres, aidez-vous si besoin et échangez tout ce que vous pourrez : savoir, matériel, bons plans, astuces, sourires, tout est bon tant que c’est dans le partage ! Nos élites nous ont désunis, inversons la vapeur. Seul nous ne sommes rien, ensemble nous pouvons tout.

« L’urgence de la situation dicte l’urgence de l’action. » Badis Khenissa

