Cabale contre le professeur Didier Raoult

Rien de nouveau sous le soleil.

On sait que les « Grands Laboratoires » font énormément de lobbying et de « trafic d’influence » pour positionner leurs pions dans trois milieux clefs : le conseil aux politiques, les associations « prestigieuses » et les médias.

On constate à quel point les laboratoire ont réussi leur coup, au vu de leur surreprésentation dans ces trois groupes d’influence.

Pourtant, les originaux, les non conventionnels arrivent quand même à se faire entendre. Et malgré les campagnes de dénigrements et les manœuvres, ceux qui doivent soigner, devant l’urgence utilisent ce qui a une chance de marcher, avec un risque déjà connu, qu’on les y autorise ou pas.

On saura vite si la chloroquine fonctionne, beaucoup, un peu ou pas du tout.





Et même si c’est juste un peu, c’est toujours mieux que rien.





Incidemment,

Il y a plein de « traitements » et de truc de grand mère qui ne soignent pas le covid-19, mais qui pourraient aider un peu

Evidemment les séides des labos proclament partout où ils peuvent, que c’est pas bien, que c’est dangereux.

Et bien moi, je continue à prendre de la vitamine C et D et du cuivre, à prendre mes 2 gouttes de ravintsara sur un sucre et à me laver le nez au sérum physiologique.

Et quand je dois aller dans un lieu public (faire mes courses) je mets un masque (artisanal) et des gants (et je lave le masque après chaque sortie, et je jette les gants).



Et si ça ne me soigne pas, ça ne me fera pas de mal, et je suis même certain que cela réduit légèrement mon facteur de risque.