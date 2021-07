Cactus en danger...

Les grands cactus de l'Arizona... ça vous dit quelque chose ? Vous savez, ces cactus immenses que l'on voit dans les westerns américains, dans des paysages désertiques...

Certains spécimens atteignent 15 mètres de hauteur ce qui en fait la deuxième plus grande espèce de cactus au monde...

Magnifiques cactus ! De véritables arbres en forme de cactus !

Et que dire des fleurs ? De somptueuses fleurs blanches que l'on dirait sculptées dans du marbre...

Pourtant, ces cactus sont menacés de disparition. Un reportage diffusé sur France 2 met en évidence les dangers auxquels sont exposées ces merveilles de la nature...

"Il n'est que 7 heures du matin, mais la lumière et la chaleur sont déjà intenses dans cette étrange forêt : une forêt de cactus que des géologues viennent étudier et admirer dans le désert de Sonora en Arizona.

Un phénomène unique chaque début d'été : la floraison des cactus saguaros.

"Les cactus ont réussi après des millions d'années d'évolution à faire ce miracle : économiser la plus petite goutte d'eau et d'énergie pour produire des fleurs et des fruits juste au bon moment de l'année...", explique un géologue.

Normalement, les cactus fleurissent au sommet, comme des cheveux sur une tête.

Mais, cette année, un phénomène s'est généralisé et inquiète les chercheurs : les cactus fleurissent aussi sur les côtés.

"Ce n'est pas parce que c'est joli que c'est bon signe...

Si un sixième doigt se mettait à pousser sur la main de votre enfant, vous vous diriez : Super ! Il va devenir le meilleur guitariste du monde ou cela vous inquiéterait ?" commente encore le géologue.

Les scientifiques craignent que ces bourgeons supplémentaires inhabituels affaiblissent les cactus jusqu'à les faire mourir.

Le changement climatique entraîne plus d'extrêmes : ici, il n' y a pas eu une goutte de pluie l'an dernier.

De quoi inquiéter aussi des bénévoles...

Dans ce désert, les cactus sont le pilier de tout un écosystème : leurs fruits nourrissent oiseaux, insectes, petits mammifères, et donc aussi leurs prédateurs.

A l'aube, ce matin-là, alors que la température va monter en journée jusqu'à 48 degrés, les bénévoles arrachent ce qu'on appelle des herbes à buffle : elles n'existaient pas ici auparavant, mais se développent avec le réchauffement climatique.

Et c'est une autre menace pour les cactus.

"Ces herbes aspirent tous les nutriments, toute l'eau, autour et donc les plantes natives ne peuvent plus survivre. Si on ne les arrache pas, dans cent ans, ici, ce sera presque comme le désert du Sahara..."

Ces herbes invasives représentent un autre danger : elles brûlent extrêmement vite et causent des incendies ravageurs.

Les saguaros n'existent qu'en Arizona et dans l'état de Sonora au Mexique, ils mettent 50 ans à pousser jusqu'à l'âge adulte.

Les protéger d'une extinction est donc capital.

Protéger les saguaros, c'est préserver ces formes emblématiques au coucher de soleil : une image de fin de tous les westerns, le symbole du grand Ouest américain."

Avec les menaces qui pèsent sur ces cactus, on perçoit encore un des effets du dérèglement climatique.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2021/07/cactus-en-danger.html

Source :

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/rechauffement-climatique-les-cactus-en-danger-en-arizona_4696187.html