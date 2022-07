Campagne pour la Vie et la Liberté des prisonniers politiques au Nicaragua

@xana

C’est ça, la force du « Patriot Act » !

Le développement de cette loi (votée en 2001 et signée par Bush) est : « Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act », ce qui signifie : « « Loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme ».

Cette loi a crée les statuts de « combattant ennemi » et « combattant illégal »l, qui permettent au gouvernement des États-Unis de détenir sans limite et sans inculpation toute personne soupçonnée de projet terroriste. Elle autorise aussi les services de sécurité à accéder aux données informatiques détenues par les particuliers et les entreprises, sans autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs. Il suffit de considérer Assange comme un « combattant illégal » dont les activités favorisent le « terrorisme » et le tour est joué : ce n’est pas un prisonnier politique, mais un ennemi !

Il suffisait d’y penser.