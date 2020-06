Cancer business mortel, un film tourné en 2014 cruellement d’actualité par JY Bilien

Cancer business mortel, un film tourné en 2014 cruellement d’actualité. A visionner

de Jean-Yves Bilien cinéaste

Liberté de soigner et d’être soigné, un combat que mènent des associations de patients depuis trente ans et, en particulier l’association AMETIST pour le droit des familles de refuser les essais thérapeutiques imposés à leurs enfants cancéreux, et de bénéficier des schémas thérapeutiques éprouvés[1]

Le cinéaste Jean-Yves Bilien a tourné un film, cancer business mortel, en 2014, quelques semaines avant la grève de la faim des familles et de la fermeture policière de l’unité de Garches, la seule qui comportait encore quelques lits indépendants du monopole. La Honte déjà.

Il propose de le voir gratuitement jusqu’au 20 juin 2020

« Cancer Business mortel ? Qui décide de notre santé »

Avec la participation de Nicole et Gérard Delépine

Un film de Jean-Yves Bilien disponible gratuitement du 13 au 20 juin 2020

http://www.acmeditions.com/cancer-business-mortel

LE COMBAT POUR LA LIBERTE DE SOIGNER ET DE CHOISIR SON TRAITEMENT RESTE ENTIER

Le monopole du traitement des cancers de l’enfant et adolescents (<18 ans) s’est renforcé avec la loi santé de Marisol Touraine qui a aggravé la perte de liberté de soigner.

Aucune possibilité d’échapper au système en France, ni en privé, ni en public, puisque tous soumis aux décisions des agences régionales de santé qui décident de tout, ouvertures, fermetures, accréditations, autorisation de pratiquer la cancérologie et pour les praticiens, tout pouvoir sans recours. L’inquisition est revenue pour les docteurs, sans le bûcher toutefois.

Et la règle est d’entrer le maximum de patients dans les essais thérapeutiques, comme vous pouvez le lire sur le site de l’institut national du cancer, INCa. Vous avez pu suivre au cours de ces deux derniers mois le combat entre soins et recherche. Les instances nationales ont choisi la recherche au bénéfice des laboratoires et non d’un malade précis. Si ça marche tant mieux, sinon vous aurez droit à un autre essai, et ainsi de suite. Mais si il existe un traitement connu, démontré, il faudra vous battre pour l’obtenir, car ce n’est plus dans l’air du temps.

En pédiatrie oncologique



Les seules solutions que nous évoquons avec les patients qui nous contactent maintenant pour échapper au monopole sont à l’étranger, auprès de jeunes patients italiens traités ici, devenus adultes et chirurgiens oncologues en Italie, ou de correspondants espagnols ou allemands.

La roue tourne, dans le mauvais sens en France. Sans prise de conscience populaire, rien ne pourra se remettre sur pied, malgré les efforts de quelques-uns qui y laissent leurs forces.

N’attendez pas pour voir ce film qu’un des vôtres soit concerné et battez-vous avec ces parents courageux pour récupérer en cancérologie, comme en infectiologie, avec les professeurs Perronne, Raoult, Even et d’autres et les associations indépendantes (sans subsides de Big Pharma), la liberté de soigner et d’être soigné. Espérons que des syndicats médicaux ou paramédicaux, et de nombreuses associations nous rejoindront.