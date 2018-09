Cancer : cette vie qui se souvient, elle, tandis que nous ne faisons, nous, que tout oublier…

Sans plus tarder, pour traiter du cancer, je vais me tourner vers ce que l’on appelle une « autorité scientifique ». En l’occurrence, il s’agira de François Jacob, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1965.

Dans son célèbre ouvrage, La logique du vivant – Une histoire de l’hérédité (Gallimard 1975), il écrivait (pages 335-336) :

« Comprendre le cancer, c’est accéder à la logique du système qui impose aux cellules les contraintes de l’organisme.«

Autrement dit, la viabilité du corps (humain, tout particulièrement) exige que tout ce qui se développe en son sein réponde à un système d’information dont l’efficacité devra s’étendre jusqu’à l’infiniment petit, sous peine de voir des processus se mettre en place et se développer aux dépens peut-être de la survie de cet organisme dans son entier : on sait que c’est là le rôle que se donne le cancer.

Nous allons voir maintenant que François Jacob (photographie jointe) lui-même évoque deux systèmes de discours qui se développent dans un certain parallélisme, et qui viennent briser la chaîne des processus que nous dirons simplement mécaniques :

« Les deux points de rupture de l’évolution, l’émergence du vivant d’abord, celle de la pensée et du langage plus tard, correspondent chacun à l’apparition d’un mécanisme de mémoire, celui de l’hérédité, celui du cerveau. » (page 11)

Autrement dit, dans chacun des deux systèmes, il doit y avoir conservation et même accumulation de l’information qui permettra ensuite la perpétuation à la fois de l’espèce (humaine) dans sa structure physique et dans l’ensemble des processus organiques et mentaux qui lui permettront de persister un certain temps dans cette situation particulière que nous appelons la vie, pour ensuite la transmettre selon le double registre du vivant et du pensé…

Avec François Jacob, penchons-nous maintenant sur ce que nous laissons constamment derrière nous sans jamais y penser :

« On ne rencontre, sur cette terre, aucun organisme, fût-ce le plus humble, le plus rudimentaire, qui ne constitue l’extrémité d’une série d’êtres ayant vécu au cours de deux milliards d’années ou plus. Aucun animal, aucune plante, aucun microbe qui ne soit un simple maillon dans une chaîne de formes changeantes. » (page 146)

Nous pouvons lire la suite en songeant un peu plus étroitement à cette étrange condition « humaine » qui est nôtre :

« À tout être vivant aboutit inévitablement une histoire qui ne représente pas seulement la suite des événements auxquels ont été mêlés ses ancêtres, mais aussi la succession des transformations par quoi s’est progressivement élaboré cet organisme. » (page 146)

C’est à cette mémoire-là, en quelque sorte, que le cancer choisit de faire la sourde oreille, et nous avec lui… peut-être.

