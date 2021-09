Candidats, mettez-vous au niveau, SVP

Ça y est, la course à l’échalote présidentielle est lancée. Et avec elle, son cortège de propositions « tête de gondole, » scrupuleusement rapportées par les médias qui lancent aussitôt les débats et interrogent les français pour savoir ce qu’ils en pensent. Cela permet aussi à chaque postulant de se faire remarquer, d’alimenter le buzz politico-médiatique durant quelques heures, quelques jours.

Éric ZEMMOUR, même s’il ne s’est pas encore déclaré candidat, souhaiterait rendre obligatoire l’attribution exclusive de prénoms « français » ou reconnus comme tels. Finis les Mohamed, M’baye ou encore Hoang. En quoi la France s’en porterait-elle mieux ?

Anne HIDALGO drague son électorat en proposant le doublement du salaire des enseignants sans bien entendu expliciter le financement d’une telle mesure. Il est vrai qu’avec les socialistes, « ça ne coûte rien, c’est l’état qui paie ». Et, l’état, c’est vous, c’est moi. En tout cas, ceux qui paient des impôts.

MARINE LE PEN vient d’annoncer qu’elle veut renationaliser les sociétés d’autoroutes pour baisser le prix des péages de d’environ 15%. Au passage, elle se garde bien de nous dire combien de milliards l’état devra payer aux sociétés exploitantes des autoroutes françaises au titre de dédommagement. Je ne vous parle même pas de sa promesse idiote de rétablir l’âge de la retraite à 60 ans.

Rien que la lecture des titres des 7 chapitres du programme électoral de JEAN-LUC MELENCHON donne des migraines tant c’est abscons et seulement compréhensible par les militants de LFI. Un seul exemple. J L MELENCHON affirme son principe « d’indépendance de la France et son objectif, la diplomatie du peuple humain ». Qu’est-ce que ça veut dire ?

Chez les écologistes, j’hésite entre le concours LEPINE et la multiplication des pains. Leurs incantations appelant à la décroissance économique sont justes irréalistes. Ils semblent d’ailleurs plus parler à des croyants qu’à des électeurs. Éric PIOLLE comme Yannick JADOT préconisent la sortie complète du nucléaire à l’horizon 2035, compensée par les énergies renouvelables. En l’absence de vent, avec quelle énergie seront alimentées les milliers d’éoliennes ? Ils ne le disent évidemment pas. Et puis, comment un écologiste « sérieux » pourrait-il ne pas appeler à une autre solution que la destruction de la filière nucléaire française ?

Permettez-moi de ne même pas évoquer SANDRINE ROUSSEAU, « l’éco-féministe » hors sol dont la principale qualité est de dire n’importe quoi. Ainsi, elle est certaine d’être régulièrement en tête des twittes les plus suivis.

À droite, la pléthore de candidats interchangeables tous à peu près d’accord sur l’essentiel, VALERIE PECRESSE, MICHEL BARNIER, XAVIER BERTRAND, ERIC CIOTTI ou PHILIPPE JUVIN risque de conduire la droite de gouvernement à passer à nouveau son tour en avril 2022 faute de s’être mis en ordre de marche avec des propositions réalistes, cohérentes et crédibles. Pour cela, il eut fallu réfléchir et construire un corpus idéologique audible. Ils ne l’ont pas fait depuis des années. Leur machine à perdre s’est donc déjà mise en route, d’autant plus qu’EDOUARD PHILIPPE, candidat fantasmé de la droite en 2022 et potentiel champion pour 2027, vient de confirmer son plein soutien au sortant, EMMANUEL MACRON.

Parmi tous les candidats qui s’expriment chaque jour, aucun n’a abordé les trois sujets majeurs pour les quinze ou vingt prochaines années. Comment faire face au mur de la dette qui s’abat déjà sur tout le pays et qui va peser très lourd sur notre avenir ? Comment éduquer et former nos jeunes générations ? Comment tracer une route stratégique claire en matière d’approvisionnement énergétique à l’horizon 2050 ?

Candidats, mettez-vous à niveau.

Bertrand RENAULT – 13 SEPTEMBRE 2021.