Canicule : il fait chaud à Nîmes !

@chantecler



Bonjour mais malheureusement non ! CAR

1) il me faudrait beaucoup de temps pour vérifier ce que dit l’article en question

2) j’ai trop de trucs en cours et j’ai vraiment pas le temps de terminer ce que j’ai déjà commencé.

tout va trop vite, trop d’infos à lire, et je ne peux pas m’en rajouter, d’autant plus que les dach goldoblack et autres titi et pemile sont particulièrement chronophages

Et que j’au une vie en dehors d’agoravox !

Mais merci pour la confiance, cela me touche.