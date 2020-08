Canicule : Pensez à boire plus salé... et autres bons conseils de P@py Gilbert

Canicule : Pensez à boire plus salé… et autres bons conseils !

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/canicule-les-precautions-a-prendre.

Avant propos.

Bonjour, la France traverse actuellement une forte période caniculaire. Alors pour vous, j’ai recueilli quelques infos et autres conseils pour bien affronter ce difficile moment.

1 : Il faut consommer plus de sel !

Canicule : pourquoi le sel peut être un bon allier contre la déshydratation.

https://amp-sante.lefigaro.fr/actualite/2016/07/29/25254-sel-allie-contre-deshydratation (trop d’eau dans le corps entraîne un manque de sodium dans le sang).

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/canicule-attention-a-ne-pas-boire-trop-d-eau-7800712401

2 : La chaleur réduit l’appétit

Ces derniers jours, 25% des patients de plus de 75 ans admis aux urgences souffraient d’hyponatrémie. Un constat qui conduisait dimanche la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à envisager « d’adapter peut-être les messages (en ce sens) dans les années qui viennent, c’est quelque chose qu’on ne voyait pas jusqu’à présent ».

Pour le Dr Karoubi, ce risque concerne surtout les personnes se trouvant seules chez elles ou celles qui sont dépendantes en maison de retraite. « Quand elles sont encore autonomes, elles ont bien reçu les alertes sur la boisson mais la chaleur réduit leur appétit et donc leur apport en sel », constate le gériatre, « il faut qu’elles pensent à manger ». Et de rappeler surtout qu’après 80 ans, il est préférable d’arrêter les régimes sans sel. Il ne faut pas trop boire non plus.

https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/canicule-les-seniors-ne-doivent-pas-oublier-de-manger_2885963.html

3 : En période caniculaire, certains aliments sont à éviter !

Et bien oui, en principe la période caniculaire n’est pas celle où l’on se régale des plats comme : choucroute, cassoulet, etc., mais plutôt celle où l’on priviligie les plats nettement moins caloriques à base de légumes et de fruits.

https://www.comment-economiser.fr/11-aliments-a-eviter-a-tout-prix-quand-il-fait-chaud.html

https://www.lunion.fr/id82161/article/2019-07-23/les-9-aliments-eviter-absolument-lors-dun-episode-de-canicule

Autres liens intéressants :

https://www.ouest-france.fr/meteo/canicule/canicule-besoin-de-boire-davantage-mais-pas-de-manger-moins-6419414

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/1334453-que-manger-boire-quand-il-fait-tres-chaud-canicule/

Les conseils pour les vielles tiges c’est fait, passons maintenant pour les femmes enceintes, et les bébés.

Concernant les femmes enceintes, sur le web vous pouvez trouver de nombreux résultats :

https://www.santemagazine.fr/sante/grossesse-et-bebe/grossesse-et-sante/canicule-attention-en-fin-de-grossesse-175826

… il y a biens d’autres sources à découvrir sur le web en tapant : canicule femmes enceintes.

Et pour les bébés en période de canicule :

https://www.magicmaman.com/,comment-proteger-votre-bebe-de-la-chaleur,827,3442854.asp

… et bien évidemment sur le web bien d’autres résultats en tapant : canicule bébés.

… et pour terminer : Attention avec l’utilisation des ventilateurs. La mise en garde d’Olivier Véran, ministre de la Santé :

« La climatisation ne pose pas de difficultés : le Haut Conseil pour la Santé publique le dit. Là où ça peut être compliqué c’est dans une pièce où il y a un ventilateur » a-t-il ajouté. « Le ventilateur va brasser du virus et l’envoyer sur toutes les surfaces, le masque ne protège pas suffisamment et donc les ventilateurs sont proscrits dans une pièce où il y a du monde. »

https://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-face-a-la-canicule-veran-met-en-garde-contre-les-ventilateurs-07-08-2020-8364807.php

Conclusion.

Plus que jamais observons ce veil adage : prudence est mère de sûreté.

Adage que l’on à tendance à oublier (la ville de Beyrouth vient hélas d’en faire malheureusement les frais !)

