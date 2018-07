Canicules...

You could make a list miles long in any year for ”extreme weather’ and natural disasters.

e.g. Tony picked 1972 “Forest fires rage across Norway”.

3 minutes on Google, also in 1972 :

128 dead Hurricane Agnes

860 dead in 22 typhoons, 2 super typhoons

447 dead in Western Japan heavy rain/landslide/Floods.

238 dead Black Hills flood, South Dakota

900 dead in heat waves in New York etc.

840 excess deaths heatwave Finland

148 dead in a series of landslides in Hong Kong

4000+ deadliest blizzard ‘ever’ in IRAN !

pour la banquise ,j’ai déjà réservé mon pédalo



fou hein ?https://realclimatescience.com/2018/07/record-breaking-climate-bs-sets-press-integrity-on-fire/

intéressant le graphique sur l’ensoleillement au delà du cercle arctique



mai meme Rosemar est prête à se laisser faire les poches par la secte de la poele à frire, comme tous les idiots utiles

Les enquêtes menées aux USA dans le cadre des éventuelles implications des russes dans l’élection de Trump montrent à quel point le Tsar est actif dans le financement de toutes les ONG « climatiques »

nous sommes déjà poing et pied liés au bon vouloir des russes en matière d’approvisionnement ,et les mesures de notre sinistre helicoshampoigné font le jeu de Poupou, c’est lui qui décide si cet hiver on se les gèlera ou pas.

Et comme d’hab, les teutons jouent un jeu dangereux avec l’est,voir un ex ministre au « board » de gazprom devrait nous faire réfléchir non ?

Ah ben non, à l’école on apprend, mais pas à réfléchir