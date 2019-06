« Le réchauffement climatique se précise : on nous annonce de plus en plus de canicules à venir. »





vive les moutons qui braient.





canicule de 1911 : 400.000 enfant et150.000 personnes âgées décédée





à l’époque aucun réchauffement climatique abordé, juste la conscience du réel chez une humanité qui acceptait alors la violence de la nature et des saisons.





Le réflexe de poisson rouge chez une vaste majorité de veaux, qui parle de réchauffement climatique juste parce qu’il ont droit à 36 °c en plein mois de juillet, me donne juste envie de conchier ce qui ose encore s’appeler humanité





les continent de plastiques ont apparemment disparu de leur radar d’ailleurs (continents qu’il serait bien plus simples de traiter en tout cas bien plus que l’illusoire besoin de faire chuter minablement une température au prix d’efforts inatteignables au passage, et ce d’autant plus que les même abrutis sont persuadés que dans 12 ans la fin du monde arrive) comme quoi ce fameux réchauffement climatique est bien une posture faussement vertueuse qui masque le besoin de confort d’une humanité massivement boboisée et crétinisée.





le plus risible étant que ceux qui s’alarment le plus sont aussi les plus gros consommateurs de produit manufacturés en Chine et transportés par les plus polluants des cargos.





bref continuez de penser avec vos tripes.





moi je regarde avec amusement toutes ces formidable éoliennes pour bobos écolos qui ne tournent jamais mais qui coutent tout de même 12.000 e par mois / unité (prix du loyer versée au propriétaire des terres où sont installées ces inutiles ventilateur géants).