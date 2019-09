Cannabis légalisé au Luxembourg... mais uniquement pour les Luxembourgeois

Du cannabis vendu seulement aux Luxembourgeois, elle est bien bonne celle-là ! Les frontaliers amateurs de fumette qui vont travailler 40 heures par semaine dans ce pays merveilleux qu'est le Luxembourg, seraient assez stupides pour ne pas savoir comment faire pour se procurer du cannabis... De qui se moque-t-on ? Sans oublier les milliers de Français qui passent la frontière pour faire le plein de carburant ou acheter leurs cigarettes à un prix défiant toute concurrence française. Sous le regard désespéré du pauvre buraliste Français en voie de disparition, qui en plus doit supporter l'oeil moqueur du pompiste Luxembourgeois qui lui est du bon côté de la frontière qui d'ailleurs n'existe plus.

Le Grand-Duché sera-t-il dans deux ans le nouvel eldorado des fumeurs de cannabis ? Pas question affirme le ministre de la Santé, Etienne Schneider. Le Luxembourg ne deviendra jamais « le nouvel Amsterdam ». "Et pour cause, seuls les résidents Luxembourgeois pourront se procurer un cannabis dont le niveau de THC sera contrôlé". Et ils pourront ensuite le fourguer à l'ami français venu faire du tourisme récréatif dans ce pays de rêve ou le SMIC qui est à 1 998,59 euros va augmenter de 100 euros à la fin de cette année. Avec en plus le transport gratuit en mars 2020 et deux jours de congés payés supplémentaires pour tout le monde. Il est vrai que les Luxembourgeois doivent travailler jusqu'à 65 ans, sauf pour ceux qui peuvent bénéficier de la pension de vieillesse anticipée. Mais au rythme ou se font et se défont les réformes de la retraite en France, le travailleur Français pourrait dans quelques années partir se reposer après le Luxembourgeois. Par contre...

"Le Luxembourg revendique une approche proactive dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. ... Au Luxembourg, les allocations de chômage sont limitées à douze mois et s'élèvent à 80% du salaire brut avec un plafond à 5.000 euros environ."

Mais revenons dans le vif du sujet consommateur de cannabis. L'idée, que nos voisins voient dans la vente du cannabis un débouché commercial intéressant est complètement saugrenue. D'ailleurs, le ministre de la santé a été parfaitement clair, il n'est pas question d'argent puisque "cette vente de cannabis seront reversées à un fonds de prévention de plusieurs dangers, dont les toxicomanies". Le but serait donc uniquement de combattre le marché de la drogue, surtout que les produits vendus par les trafiquants « c’est de la merde ! ». Seulement, il y a des inquiétudes en France à qui Etienne Schneider n'a pas encore expliqué que les citoyens Français ne seront pas concernés par le commerce du psychotrope luxembourgeois. Il est bien évident que le ministre Luxembourgeois ne prend pas Agnès Buzyn pour une demeurée. Il sait parfaitement que...

"C’est plus difficile de mettre tout le monde d’accord dans un grand pays que dans un petit pays. Moi, je n’ai pas besoin de consulter des centaines de personnes pour aller dans cette direction. On en a discuté lorsque nous avons formé le gouvernement de coalition. Je sais cependant que beaucoup de politiques sont d’accord avec nous en France mais il faut une majorité au Parlement pour changer radicalement les choses."

Voilà pour le langage diplomatique. Mais le ministre de la santé du Luxembourg sait bien qu'un jour ou l'autre, avec un temps de retard très long comme d'habitude, la France fera comme les autres et légalisera la vente de l'herbe sur son territoire. Mais est-ce vraiment une bonne solution pour éradiquer partiellement un marché parallèle crapuleux, de prendre le risque d'augmenter la consommation de cette drogue qui est un produit toxique surtout pour la jeunesse ? Et que l'on ne vienne pas nous rouler dans la résine avec l'interdiction de la vente aux mineurs de moins de 18 ans !