Capitalisme et Socialisme sont-ils identiques ?

Partout dans le monde le mode de production capitaliste se présente en substance sous une forme unique, mais superficiellement sous des apparences différentes.

Il n’y a qu’un seul mode de production mondialisé.

Partout dans le monde le mode de production capitaliste se présente en substance sous une forme unique, mais superficiellement sous des apparences différentes. À l’identique au niveau des moyens de production et des forces productives (industries, technologies, énergie, sciences, transports, matière première, main-d’œuvre), mais différentiées au niveau des rapports sociaux de production, reflétant ainsi un certain niveau d’autonomie des instances politique et idéologique.

Tantôt, le capitalisme sera qualifié de sauvage, de « libéral » et même de « néolibéral », de concurrentiel, de non interventionniste et de libertarien. On dira parfois un capitalisme de droite, un capitalisme démocratique-électoraliste et parlementaire, ou encore un capitalisme nationaliste et patriotique (fascisme italien et corporatisme salazarien ou franquiste). À d’autres moments le capitalisme sera dit « social », socialiste, de gauche et interventionniste, dirigiste, ou même totalitaire (national-socialisme allemand). Parfois même on le qualifiera de « communiste » comme en Russie soviétique, à Cuba, au Vietnam, en Corée du Nord, au Burkina Fasso, en Albanie, en Chine communiste et chez les Khmers rouges cambodgiens de triste mémoire (1). Oublions les prétentions centristes qui tentent d’opérer un fumiste dosage entre mesures de centre droite et programmes de centre gauche, deux doses et demie de supercherie ne fourniront jamais la potion pour sauver le moribond.

La variété des effigies politiques est immense et augmente au gré de la misère

économique, de la duplicité politique et de la décadence sociale ambiante. Ainsi, en République malgache quarante-cinq candidats représentant 45 tendances politiques « différentes » concourront aux présidentielles de 2018. Il en fut ainsi en 2016 à Haïti, le pays qui devance Madagascar sur l’échelle de pauvreté mondiale (2). Ils étaient dix aux présidentielles Françaises en 2017 et 28 aux présidentielles Américaines de 2016, s’étiolant de la socialiste Alyson Kennedy au libertarien Gary Johnson en passant par l’inclassable Donald Trump et l’ineffable Hilary Clinton (3).

Monnaie et socialisme ?

Récemment notre webmagazine a publié un article intitulé « Monnaie, monnaie ! Capitalisme ou socialisme ? » http://www.les7duquebec.com/7-dailleurs-invites/monnaie-monnaie-capitalisme-ou-socialisme/ générant une grande confusion reflétée par les interventions qui se sont confrontées venant de différents horizons de la gauche éclectique. Nous avons songé que si l'auteur en venait à tenter de comparer deux modalités d’une variable unique (la monnaie) dans ce qu'il présente comme deux modes de production différents (capitalisme et socialisme) cela reflétait peut-être l'aveu inconscient que monnaie capitaliste et monnaie socialiste sont des équivalents, car mode de production capitaliste et mode de production socialiste sont approchants, sinon identiques, d’où, deux semblables se comparent (4).

Quelques phrases tirer de la littérature de gauche des cinquante dernières années, et reprises par l'auteur de l’article, nous ont mis la puce à l'oreille, phrases que voici : « Il est évident qu’un état ne peut être indépendant que s’il contrôle complètement sa propre monnaie. Même si ce n’est pas le seul critère d’indépendance, tout aussi évidemment le contrôle de la création monétaire implique de contrôler les banques, c’est à dire, en pratique, de les nationaliser. Mais cela ne suffit pas à déterminer la nature sociale ou non de la politique suivie, des choix de gestion (…) C’est l’élaboration démocratique du plan, avec la participation de tous, qui fait la différence entre socialisme réel, démocratique prolétarien, et pouvoir bureaucratique, régénérateur de capitalisme » (5).

Depuis Boukharine et depuis Staline la gauche caractérise le soi-disant nouveau mode de production socialiste (une forme de transition vers le communisme prétendirent les bolchéviques) par deux caractéristiques politiques, deux particularités des rapports sociaux de production, soient :

A) nationalisation, c'est-à-dire privilégier une forme de propriété capitaliste étatique (socialiste disent les réformistes proudhoniens et les opportunistes staliniens).

B) Planification, c’est-à-dire mettre en place des programmes et des politiques qui organisent la production sociale des biens et des services requis par la reproduction élargie de la société. Or, tout mode de production, y compris capitaliste, implique une dose de planification. Même que, choisir le polichinelle politique présentant la meilleure planification est le prétexte aux fréquentes mascarades électorales bourgeoises. Le véritable problème du mode de production capitaliste et/ou socialiste n’en est pas un de « nationalisation-planification », mais de capacité à surmonter les contradictions qui paralysent les forces productives sociales en Russie soviétique, comme en Chine communiste, comme en France et au Canada capitalistes.

Les allégations de l’auteur suggèrent que le simple choix d’une politique monétaire qualifiée de « socialiste » c’est-à-dire prétendument indépendante, nationaliste et planificatrice, pourrait ouvrir des possibilités économiques autrement inexistantes dans un mode de production sans planification nationale populiste. Ceci revient à prétendre que le développement des moyens de production et des forces productives sociales, sont déterminées par les rapports sociaux de production, ou encore que les instances politique, gouvernementale et idéologique déterminent l’instance économique et l’ensemble du mode de production.

Tout ceci n'est que sophisme. Depuis Marx nous savons que les rapports sociaux de production tels la monnaie, le capital, les mesures administratives, les programmes politiques, la diplomatie, les traités commerciaux et militaires, etc. émanent du mode de production, et dépendent dans leur évolution du niveau de développement économique, du degré de productivité, des conditions d’évolution des forces productives sociales. Ainsi, comment la République malgache, la Côte d’Ivoire, Haïti et le Canada pourraient-ils être totalement indépendants et contrôler complètement leur monnaie, leurs banques et leur économie planifiée alors que ces pays, pour ne citer que ceux que j’ai récemment visités, produisent moins de la moitié des marchandises nécessaires à leurs besoins quotidiens ? Via le commerce capitaliste mondialisé (et les monnaies qui servent aux échanges), ces pays et les autres, États-Unis, Union européenne, Chine, Russie, Vietnam, Corée, et Cuba compris, sont tous interdépendants, ainsi que leurs monnaies interchangeables (à un taux normé par les banquiers) sur les marchés boursiers internationaux. Le dernier pays en date, l’Union soviétique, qui ait tenté de s’affranchir des contraintes des accords financiers capitalistes mondialisés s’est effondré lamentablement après quelques années, pour ensuite se rallier aux puissances impérialistes hégémoniques. Vous aurez noté que la Chine communiste n’a pas fait cette erreur et cet État est membre de l’Organisation mondiale du Commerce depuis 2001, de la Banque Mondiale depuis 1945 et membre permanent du Fonds monétaire internationale (FMI) depuis sa création, et vlan pour les maoïstes (6).

On peut comparer le comportement de la variable monétaire entre capitalisme et socialisme, car cette variable joue un rôle identique et est interreliée dans les deux systèmes du mode de production capitaliste, le modèle libéral (qui n'a rien de libéral nous en convenons) et le modèle totalitaire ou dirigiste, dit « socialiste ». Sachant que les deux modèles du mode de production capitaliste s’interpénètrent, notamment via le commerce international, et via leurs systèmes bancaires, monétaires et boursiers complémentaires. Si bien que dans les États prétendument « socialistes-dirigistes », tout comme dans ceux dits « libéraux démocratiques bourgeois » ont recourent à des mesures de nationalisation – socialisation des pertes capitalistiques – et à des mesures de privatisation des profits issus de la plus-value prolétarienne confisquée (7).

Comment en sortir et construire un véritable nouveau mode de production ?

Seule l’élimination mondiale (et non pas dans un seul pays) de la production de plus-value prolétarienne par l’éradication complète de la propriété (sous ses formes nationalisées ou privées) des moyens de production, d’échanges, et de communication (la monnaie n’ayant plus aucune utilité sera éliminée) et par la disqualification des frontières étatiques nationales (les structures gouvernementales n’ayant aucune utilité seront éliminées), toutes mesures qui rendront la classe prolétarienne véritablement indépendante, souveraine, maître de sa destinée et capable d’ériger le nouveau mode de production issue du capitalisme pour le transcender, soit le mode de production communiste prolétarien (8).

