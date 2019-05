Cardinal Sarah : Dieu condamne la migration et les faux-réfugiés

Le cardinal Robert Sarah est guinéen. Connu pour ses conflits avec le pape François, il vient de publier un ouvrage de choc sur le question des migrants. Comme souvent, le salut vient de la lucidité des hommes d'église, et notre écclésiastique nous donne une leçon de bon sens qui va à contre-courant du baragouin pseudo-humaniste des gogos à la bonne conscience sur la question de la misère des autres.

"Dieu ne veut pas la migration"... Le cardinal est scandalisé par tous ces gens qui risquent leur peau en confondant l'occident avec le paradis divin. Pour lui, il est honteux de partir sans projets, ni papiers ni familles. Quand on arrive dans un pays où il n'y a ni emploi, ni logement à proposer, alors on vit sur le dos des autres sans dignité. Utiliser la parole de Dieu pour justifier le phénomène migratoire est une hérésie.

Il nous rappelle que si le Christ fut lui-même réfugié en Egypte, pour fuir Hérode, durant son enfance, il est rentré chez lui ensuite afin de ne pas abuser de l'hospitalité d'autrui. Un principe dont ne semblent pas s'encombrer les milliers de migrants qui débarquent chez nous équipés de leur smartphone dernier cri et de liasses de billet (phénomène constaté notamment à Calais). Il brise enfin le tabou sur l'expansion de l'Islam, dont les moyens financiers permettent de submerger à long terme l'Europe.

Robert Sarah, dont l'essai est intitulé Le soir approche et déjà le jour baisse, s'entretient sans tabous avec un journaliste sur ces questions qui choquent davantage les bobos bien-pensants d'Europe de l'ouest que les africains eux-mêmes. Certes, si les études montrent que 10% des africains ne pensent qu'à émigrer, et que les problèmes du continent noir s'accentuent depuis la fin de la colonisation, le déplacement des populations ne saurait être la solution. Développement des villes, maitrise de la démographie, fin de la françafrique et ses réseaux mafieux, aide à l'éducation et à la santé... Autant de solutions possibles qui éviteraient le déracinement et les problèmes d'intégration sur un vieux continent rongé par ses propres difficultés. N'est-il pas ironique de militer dans une association d'aide aux migrants quand des sans-abris européens dorment dans un carton, sur le trottoir au coin de la rue ?

Enfin, le cardinal aborde l'islamisme. Il faut remarquer que le Mali, le Sénégal et sa Guinée natale sont massivement mahométanes. Est-ce un paradoxe ? Ce sont les régions les plus pauvres d'Afrique. Comme quoi, Islam rime rarement avec progrès social, liberté de conscience et prospérité économique, sauf quand il s'agit d'imiter l'Occident à coups de pétro-dollars (les émirats du Golfe).

Si la question migratoire et les problèmes d'intégration ne sont pas nouveaux, saluons le courage de ces africains partisans de la raison plutôt que des délires libéralo-libertaires des sectes philosophiques. Notons qu'outre les prélats de l'église, certains artistes africains sont aussi engagés contre l'émigration de confort agrémentée d'un refus d'intégration de certains lascars. Tel que le chanteur camerounais Patrice Nouma :

https://www.youtube.com/watch?v=6DtbtSC5gyo

Source de l'article : https://www.infocatho.fr/cardinal-sarah-dieu-ne-veut-pas-la-migration/