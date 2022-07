Caroline Cayeux : 74 ans, homophobe, grande prosélyte catho et... toujours ministre !!

Juste une question mais je finis par douter...

Il est encore pas interdit de penser ce que l’on veut, si ?

Il ya une loi qui determine ce que ma tete a le droit ou pas de me dire à moi meme ? Qu’on n’ait pas le droit de discriminer, ok. D’effectuer un acte positif de nature à dénier un droit à quelqu’un pour des motifs tenant à sa condition, ok. C’est normal. Mais le reste ?

Sont au pouvoir dans notre pays des gens qui sont là pour bousiller le peu qu’il nous reste au profit de leurs copains, nous reduire en esclavage, sont au coeur de scandales sans précédents en termes de conflits d’interet, de collusion avec des puissances étrangères et de dilapidation d’argent public. Et les gens n’y trouvent rien à redire, voire réélisent ces gens. Et là on vient parler de cette pauv’ truffe et de son délire à la chrstine boutin ? Mais qu’est ce qu’on en a à foutre ?

Limite je me dis que Macron a fait expres de la mettre là, sachant que ca suffirait à occuper les neuneus pendant qu’il fait ces ptites affaires à coté. Et ca marche

Non parce que simultanément, il vient d’annoncer de futures coupes energétiques cet hiver, le fait qu’on allait pas laisser le marché du travail ajuster les salaires mais y veiller en durcissant les conditions du chomage et en important des marocains, il met en place progressivement le revenu universel qui rendra toute la population dépendante de l’etat à 100 %, etc etc...

Allo ? Ya quelqu’un ???