Caroline de Haas, la féministe qui fait du mal aux femmes

La cofondatrice du mouvement Osez le féminisme affirme qu’« Un homme sur deux ou trois est un agresseur ».

Bien évidemment cette affirmation gratuite n’est basée sur aucune étude, mais juste sur la conviction d’une ultra du féminisme. C’est purement et simplement du sexisme.

Imaginons un instant qu’une célébrité masculine balance une telle chose sur les femmes. De suite tous les mouvements féministes et les médias demanderaient qu’elle soit black-listée.

De plus elle a tenu des propos ahurissants sur Nicolas Hulot.

« J’ai eu des amies qui m’ont dit qu’elles avaient entendu des victimes parler de faits de harcèlement. J’ai plusieurs éléments qui sont remontés, au moins deux ou trois ».

Caroline de Haas concède même « ne pas avoir vu en direct » les « victimes ».

Cette femme colporte les rumeurs. Comme le disait un voisin lorsque j’étais môme, cette femme aurait fait tuer des innocents pendant la guerre.

Voilà pourquoi dès le début j’ai eu de nombreuses réserves à propos de « balance ton porc ». Je connaissais trop bien une certaine catégorie de féministes qui n’ont que la bave aux lèvres, une véritable haine des hommes, à l’image de cette Caroline de Haas.

Pour elles, ce n’est pas la justice qui doit prévaloir, mais la revanche, la prise de pouvoir sur les hommes.

(R.E.M dans cette reprise du Velvet Underground)

Mais heureusement que les femmes, dans leur très large majorité, ne partagent aucunement cette détestation des hommes, et apprécient le moindre petit compliment sans y voir un acte de harcèlement.

Lorsque j’écoute les médias sur ce sujet, ou l’ on ne donne la parole qu’aux femmes revanchardes, j’ai vraiment le sentiment qu’il y a un décalage très grand avec la réalité du quotidien, et c’est tant mieux sinon le monde deviendrait invivable entre les hommes et les femmes.

Tout simplement parce-que dans la réalité il n’y a pas « un homme sur deux ou trois est un agresseur », et de l’autre « une femme sur deux ou trois qui pense comme Caroline de Haas ».

Et c’est très bien ainsi.

(Comment peut-on parler de toutes les femmes ainsi !)