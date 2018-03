Carrefour : je positive mais je surveille...

Surtout qu’a carrefour avec le self scan le double contrôle est déjà en vigueur.

Et souvent le self scan permet de montrer les erreurs d’étiquetages.

Mais je préférerais que Carrefour me propose plus de Produits de qualité et fabriqués en France que le made in china généralisé 40 % mois cher au client si importé directement de chine mais reçus 1 mois après.

J’apprécierais que Carrefour me propose des produits alimentaires de qualité et goûteux que la merde industrielle qui a un goût de flotte.

C’est aussi par ces choix douteux que carrefour perd tant de clients qui en ont marre de bouffer de la flotte qui fait grossir et de payer pour des produits qui ne tiennent pas plus d’un ans dans les mains d’un enfant.