Carton rouge pour le Conseil Départemental de Seine et Marne !

On dirait que l’ASE française est en compétition avec son équivalent britannique de sombre réputation (des enquêtes et documentaires glaçants lui ont été consacrés) pour savoir qui affichera, dans ses décisions, le plus d’incompétence crasse et le plus d’inhumanité criminelle, ses principales victimes étant les enfants.





Au tableau de ces institutions délétères, on peut épingler aussi les UDAF (Unions Départementales des Associations Familiales) en charge des personnes placées sous tutelle ou curatelle. En charge surtout de leur fric...

Sans faire de bruit, dans leurs bureaux feutrés et dans ceux d’assistantes sociales sans scrupules, ceux et celles qui y travaillent se constituent de confortables magots sur le dos des personnes jugées inaptes à gérer leur budget, magots qu’ils récupéreront et se partageront au décès de ces personnes dans de nombreux cas.