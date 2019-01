Carton Rouge pour les prête-noms de Macron et de BHL

Pendant qu'une poignée de "foulards rouges" scandent "Mélenchon démission", (?), BHL part en campagne pour une Europe lissée, dans laquelle les riches seront encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres.

Cette manifestation ridicule promeut le renforcement de l'Europe, la social-démocratie bobo, et la paupérisation du reste de ses habitants. Le service d'ordre d'après les vidéos circulant sur le net s'apparente à une milice para-militaire. Le discours sirupeux d'un député LREM aux ordres, bien nourri, ne fait que renforcer le clivage qui est en train de s'opérer en France.



D'un côté, les riches et la classe moyenne aisée et de l'autre ceux qui suent sang et eau pour les servir. Manifester pour asseoir la légitimité d'un Président élu... Pathétique et grotesque.



BHL en bon ploutocrate de service, critique abondamment les gilets jaunes : (extrait des Écho *1)



" ... Les GJ... Animés par des passions tristes, mortifères, nihilistes. Ca a été souvent le cas, vous savez, dans l'Histoire contemporaine. On a souvent eu d'authentiques mouvements de colère enracinés dans des souffrances et des revendications légitimes. Mais formulées dans une langue, et débouchant sur des formes d'action, parfaitement antidémocratiques. Eh bien, quand c'est comme ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de compter jusqu'à deux et de distinguer : oui, bien sûr, aux réformes sociales ; oui, à tout ce qui peut être fait pour créer de l'égalité ; mais non à la volonté factieuse de « marcher sur l'Elysée », non au saccage de ces maisons de la République que sont les préfectures ou les ministères, non à l'homophobie, à l'antisémitisme, au racisme anti-immigrés, aux attaques meurtrières contre les policiers. Et ce qui m'attriste presque plus encore, voyez-vous, c'est l'indulgence stupéfiante dont ce type d'actes bénéficie."



BHL a le sens de la rhétorique bobo, mais ce genre de formule ne flattera que le BCBG moyen en quête de garder ses privilèges.



BHL mélange tout sciemment.



- "Interdiction de marcher sur l'Elysée".

Mais en 1789, 1936, 1968, les citoyens ont manifestés leurs désaccords contre le pouvoir en place et ont permis certaines avancées sociales.





- "Non au saccage des maisons de la république".

On ne peut qu'être en accord avec cette recommandation. Mais curieusement, les casseurs des zones de non-droits sont libres comme l'air (pas de flash-ball, pas de tanks, pas de grenades) et les fichés S radicalisés également.



Il nous rajoute et il fallait s'en douter, l'énième couplet sur l'homophobie, l'antisémitisme et le racisme anti-émigrés. Amalgame bien tenté, mais la Béchamel ne prend pas.



Les Gilets Jaunes, dans leur immense majorité n'ont jamais polémiqué sur ces sujets.



Il termine le couplet sur les attaques meurtrières contre les policiers.



- 12 morts côté Gilets Jaunes et au moins une vingtaine de vies brisées. (mutilations, énucléations, blessures graves).



- Côté policier, quelques ITT de quelques jours... No comment.



Mais notre pseudo-philosophe entend bien garder ses privilèges. Il entame une série de conférences marathon en Europe pour alerter des dangers d'un "populisme" en expansion. Lui et ses amis ne veulent pas voir que depuis plus de 30 ans le chômage et l'inflation sont en hausse constante ainsi que la délinquance et le terrorisme islamiste. Ne parlons pas du pouvoir d'achat réduit à une peau de chagrin pour beaucoup, doublé d'une multiplication des taxes sans cesse renouvelée.



Sans faire de bruit, Emmanuel Macron vient d'assister à la projection privée avec son chef d'Etat major des armées du dernier documentaire de BHL intitulé "la bataille de Mossoul" qui sera diffusé en mars sur Arte. *2



BHL est connu pour ses activités de reporter de guerre assis dans un studio bien au chaud, bien loin des balles et des bombes. "Marianne 9 mars 2014." Alors Mossoul sur le terrain, ou directement filmé dans les studios de France Télévision ? *3



Gouvernement de tartuffe. Impossible de recenser une personne intègre et honnête dans ce salmigondis politique. Pas d'interdiction pour le Glyphosate, pas d'interdiction du fusil LBD 40 par le Tribunal Administratif de Paris, tribune libre accordée à des agitateurs tels que Tariq Ramadam, BHL ou Attali... Pauvre France.



La mobilisation doit continuer envers et contre tous.



Voici une citation toujours d'actualité du Pasteur Niemöller *4

"- Ils sont d'abord venus chercher les socialistes, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas socialiste.



- Puis ils sont venus chercher les syndicalistes, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas syndicaliste.



- Puis ils sont venus chercher les Juifs, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif.



- Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour me défendre. "

Claude Janvier

*1 https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0600490013381-bernard-henri-levy-la-genuflexion-devant-les-gilets-jaunes-finit-pas-devenir-grotesque-2235557.php

*2 https://www.valeursactuelles.com/politique/macron-invite-des-vip-visionner-le-dernier-film-de-bhl-lelysee-86565

*3 https://www.marianne.net/debattons/billets/bhl-ou-comment-se-rendre-ridicule-pour-la-posterite

*4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Quand_ils_sont_venus_chercher...