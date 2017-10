Catalogne et Eurorégions ou quand la monarchie ne l’entend pas de cette oreille !

Que nous cachent les velléités d’indépendance qui transforment peu à peu le visage de l’Europe ? Depuis la réunification de l’Allemagne nous avons assisté au démantèlement de la Yougoslavie, à la séparation de la Tchécoslovaquie, au conflit entre Flamand et francophone en Belgique, au référendum pour l’indépendance de l’Écosse qui a échoué et que dire de ce qui se passe encore en Ukraine où la guerre fait rage. Maintenant c’est la Catalogne et demain ? À quand l’indépendance de la Bretagne ou de la Bavière ? Ces événements ne sont pas isolés. Il existe un lien ou plutôt : une idée sous-jacente et qui ne date pas d’hier…

Dans un premier temps j’invite tout le monde à regarder la conférence de François Asselineau sur les Eurorégions qui est, à mon sens, excellente et fournie toutes les bases nécessaires pour comprendre le phénomène https://www.youtube.com/watch?v=bYZ-hsF3CSs . La mécanique est relativement simple : d’un côté il y a une institution : l’Union Européenne qui œuvre pour superviser les États mais bien sûr plus un État est puissant et plus il est difficile à contraindre donc l’idée de base est simple : fractionner les États. L’idée d’États-Unis d’Europe n’est pas jeune, Victor Hugo en parlait, seulement à quoi cela ressemblerait avec à sa tête des types qui trempent dans les plus grosses escroqueries financières à commencer par notre président méconnu : Jean-Claude Juncker qui n’est autre que le père du Luxleaks. Tout est fait pour que nous oubliions notre histoire et nos racines tout en nous rentrant gentiment dans la tête qu’avoir le dernier Smartphone est une preuve de réussite et que pouvoir cumuler 50 milliards quand la moitié de la planète crève de faim c’est normal.

Nos nations nous protègent. Les institutions passent mais le peuple reste. Il est vraiment temps d’ouvrir les yeux sur ce qui se passe. L’affaiblissement des États va dans le sens des plus grandes fortunes qui ont la mainmise sur les instances internationales et les grandes entreprises qui passent déjà largement au-dessus des lois. Maintenant peut-être comptons-nous sur les industries pharmaceutiques qui nous empoisonnent pour diriger le monde selon notre bien-être ou encore sur l’industrie agroalimentaire pour veiller à ce que nous soient proposés des produits sains ne ravageant pas des forêts entières ? Peut-être espérons-nous que les banques nous aideront à gagner plus d’argent elles qui nous escroquent à coups de crédit depuis toujours ? Peut-être comptons-nous sur les plus riches pour tirer l’humanité vers le haut et prendre enfin conscience de la réalité désastreuse qui nous entoure ? Foutaise, le pouvoir rend fou et le fric est le premier mobile pour les crimes les plus abjectes. Seul le peuple a les solutions pour changer son destin à condition qu’il agisse en tant que tel mais dans un monde de plus en plus individualiste les chances d’un grand réveil s’amenuisent.

Diviser pour mieux régner, un adage vieux comme le monde et ce n’est rien de plus rien de moins que ce que cherche à faire les élites avec nos nations, c’est une manœuvre volontaire, pensée et orchestrée en plus haut lieu et nous devons nous battre contre cela.

« Bon alors t’es bien gentil mais t’as des preuves ? »

Des preuves je ne sais pas mais des « éléments » en voici quelques-uns :

Déjà dans cette vidéo de son « entretien » n°50 posté sur Youtube https://www.youtube.com/watch?v=unc4pyuxzuI&t=7s, François Asselineau nous montre une vidéo dans laquelle l’Allemande Ulrike Guérot nous présente clairement le projet qu’elle porte au nom de son employeur l’European Council on Foreign relations qui n’est autre que la branche Européenne du CFR fondé en 1921, réunissant hommes d’affaires, banquiers et autres politiciens, qui est à l’heure actuelle l’un des clubs de pensée les plus influents du monde. L’ECFR est un véritable cerveau de l’Union Européenne avec qui il n’a pourtant aucun lien officiel et leur pensée est affichée, seulement peu sans soucis, comme me direz-vous, de la politique en général. Petite précision pour ceux que cela intéresse : tout cela est financé par la fondation de Georges Soros…

Dans cet article sur le rapport Europe 2000 plus http://europa.eu/rapid/press-release_IP-94-752_fr.htm?locale=FR on nous parle d’arc Atlantique, de nouveaux Landers ou encore arc latin et cela date d’avant le traité de Maastricht !

Cet article. http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/10/04/dans-les-pyrenees-orientales-on-regarde-la-catalogne-avec-envie-et-apprehension_5195987_3214.html confirme que certains élus des Pyrénées se revendiquent Catalan du nord et si vous n’êtes toujours pas convaincu : allez voir leur site !

http://www.euroregio.eu/fr/leuroregion-pyrenees-mediterranee/objectifs

Bien sûr il faut aussi se pencher sur les vraies raisons de l’éclatement de la Yougoslavie et ne pas oublier qu’Hollande a redécoupé nos régions pour qu’elle soit à échelle « Européenne », les exemples ne manquent pas.

Les Eurorégions sont un projet de l’Union Européenne qui signifie la fin des nations telles que nous les connaissons.

Mais alors pourquoi l’Union Européenne ne soutient pas la Catalogne ?

Parce que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait ! Évidemment que l’idée d’une catalogne indépendante va dans le sens du projet Européen et cela ne déplairait pas aux leaders de l’Union, seulement l’Espagne est, ne l’oublions pas : une monarchie dont le roi Felipe VI est par définition le garant de l’unité entre les peuples Espagnols. Entre pays Basques et Catalogne l’Espagne est habituée aux velléités d’indépendance mais contrairement à beaucoup d’entre nous les autorités Espagnoles et la monarchie ne sont pas dupes et sont aux faits de certains projets Européens. Concrètement l’Espagne a longtemps été cantonnée aux seconds rôles dans les grandes orientations Européennes rivalisant difficilement avec le trio Royaume-Uni France Allemagne mais il y a eu le Brexit et cela change clairement la donne. En effet comme l’explique cet article trouvé sur le site de l’ECFR, http://www.ecfr.eu/paris/post/la_liberation_de_leurope les pays du nord ont perdu leur plus précieux allié et l’Union Européenne se trouve déjà suffisamment affaiblie pour ne pas risquer de perdre un des principaux membres de la zone Euro. Et dans un deuxième temps il faut savoir que le chef d’orchestre de cette tentative de coup d’État : Carlès Puigdemont n’est pas un habitué des couloirs Bruxellois, c’est un Catalan pur et dur qui rêve d’indépendance depuis toujours et qui se fout du reste !

Dans cette configuration et malgré ses projets, l’Union Européenne est donc restée fidèle à l’Espagne et à sa monarchie car en cas de scission non validée par Madrid il lui serait impossible de reconnaître l’indépendance Catalane sans que l’Espagne ne s’écarte de l’Union. La catalogne est une zone économique de premier plan https://www.letemps.ch/economie/2017/09/29/cas-dindependance-catalogne-prend-un-risque-economique mais le reste de l’Espagne ne l’est pas moins et dans cette optique l’U.E. n’a donc pas hésité à prendre la défense de Madrid allant jusqu’à accuser la démarche indépendantiste de « populisme comparable au Brexit ». http://www.ecfr.eu/paris/post/trois_mythes_a_propos_du_mouvement_independantiste_en_catalogne

En conclusion et étant moi-même un ardent défenseur du Frexit et de la souveraineté des États je serais plutôt satisfait que l’Espagne conserve son unité et si un jour le destin Catalan est de devenir indépendant alors soit mais que cela se fasse dans un contexte non pas Européen mais Hispano-espagnol et pour de véritables bonnes raisons. Je finirais par un petit message personnel à tous ces mondialistes avertis de gauche qui nous plombent les débats à coups de « faut qu’on se fasse des bisous » mais qui soutiennent les indépendantistes « parce qu’ils ont le droit à la démocratie » en oubliant que cela va à l’encontre de leurs principes globalistes. Indépendance ne signifie pas forcément plus de liberté, mais laisser cette satanée communauté Européenne mettre la main sur nos vies c’est la garantie d’un avenir sombre, très sombre.

« Lorsqu’une région réclame tout à coup son indépendance il faut se demander à qui cela profite. Parfois cela est justifié comme en Algérie, parfois cela l’est moins. » C.H.

https://www.letemps.ch/economie/2017/09/29/cas-dindependance-catalogne-prend-un-risque-economique

http://chroniques-humaines.over-blog.com/

https://www.youtube.com/channel/UCKpctdrmDm3ZkCzveO5v3nw

https://plus.google.com/communities/103660471595038685146