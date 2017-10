CATALOGNE : il faut condamner les mesures fascisantes de Rajoy et du PSOE

Dans un communiqué, les communistes français appellent à condamner sans réservers les mesures fascisantes de Rajoy et du PSOE, et à dénoncer l'action de Macron et de l'Union Européenne qui toujours visent et frappent les peuples

Sans surprises, avec le soutien de Macron et de l'Union Européenne, la droite au pouvoir en Espagne a choisi la voie de la force et de la répression en Catalogne. Chacun peut également observer que l'Union Européenne qui en même temps qu'elle fait tout pour provoquer le morcellement des états dans une balkanisation visant à mettre en concurrence tous contre tous afin de divisier pour mieux régner n'a rien à redire ici lorsque des libertés fondamentales sont attaquées.

On peut avoir les plus grands doutes – et c’est notre cas – sur le pseudo indépendantisme de la bourgeoisie catalane et sur le risque qu’elle prend d’engager la balkanisation de l’Espagne et d’autres pays européens sans même poser la question de l’émancipation de la Catalogne et du reste de l’Espagne de la très dictatoriale Union Européenne supranationale du capital.

Pour autant, la méthode choisie par Rajoy avec l’appui du Psoe, pour priver les Catalans de leurs institutions et réprimer leurs élus, rappelle les heures sombres du franquisme.

Le PRCF condamne donc avec force les mesures brutales édictées par Rajoy avec le soutien du grand democrate Macron.

Lequel a de plus en plus raison de déclarer, comme il vient de le faire en Guyane, et comme le confirme la répression policière engagée contre le mouvement populaire de Guyane, qu’il “n’est pas le Père Noël “. En effet, “Père Fouettard” conviendrait beaucoup mieux pour décrire Macron et les autres dirigeants de ‘UE qui se permettent actuellement de donner des leçons de démocratie à la République bolivarienne du Venezuela…

Georges GASTAUD porte parole du PRCF