Catalogne, une bombe à retardement au coeur de l’Europe

Origines de l’UE

Les origines de l’Europe, tous les documents sont accessibles sur internet, que ce soit sur Wikipedia, dans les archives de la CIA ou dans des articles spécialisés. Je vous laisse chercher un peu, et si vous avez une question PRECISE j’y réponds, ok ?

Pour votre parfaite information, je vous livre ci-dessous un petit extrait d’un article que j’avais rédigé (et pas publié parce qu’incomplet à ce stade). Il s’agit d’une CITATION.

" On dit souvent que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a été créée pour faire face à la menace que faisait peser l’Union soviétique. Cela n’est vrai qu’en partie. En fait, la création de l’Alliance s’inscrit dans un projet plus vaste s’articulant autour de trois objectifs : endiguer l’expansionnisme soviétique, empêcher le retour du militarisme nationaliste en Europe grâce à une présence forte de l’Amérique du Nord sur le continent et encourager l’intégration politique européenne. " Source : OTAN.

Eh oui, les Américains ont au moins une qualité, ils appellent un chat, un chat. Du coup, votre argument paraît légèrement ballot.

Et aussi :



American Committee on United Europe (ACUE)

Le Comité américain pour une Europe unie (ACUE) est une organisation américaine fondée en 1948 dans le but de contrer la menace communiste en Europe en promouvant l’idée d’une intégration politique européenne. Son premier président était William Joseph Donovan, général d’armée et patron jusqu’à sa dissolution en septembre 1945 de l’Office of Strategic Services (OSS). Le vice-président était Allen Dulles, qui fut le premier directeur civil de la CIA. Des documents déclassifiés du gouvernement américain ont montré que l’ACUE était largement financé par les fondations Ford et Rockefeller, et que ces fonds servirent ensuite à financer à la fois le Mouvement Européen et l’European Youth Campaign.

Dans lequel on comprend que les USA voulaient une Europe de Défense et une intégration européenne (confédération). L’idée était d’en finir avec les États-Nations fauteurs de guerre et ou, comme la France, qui s’opposait (par la voix de De Gaulle) à une trop grande (dés)intégration.



Reprise en mains

Vous m’opposez une opinion personnelle, je me contente de reprendre les faits tels qu’évoqués dans l’actualité.

Détricotage

Hypothèse ? Ok j’attends la vôtre pour expliquer pourquoi le référendum sur l’indépendance de la Catalogne c’est bien quand toutes les autres formes référendaires sont vues comme le mal absolu par la Commission. Droit à l’auto-détermination ? Ouééé, comme en Crimée ?



Logique de marché (citation)

Si vous n’êtes pas d’accord, adressez-vous à M. Bourdieu. Je ne sais trop s’il vous aurait répondu de son vivant, mais mort ça promet d’être encore un peu plus compliqué.

2100 EUR

C’est le montant des transferts divisé par le nombre d’habitants. Pas besoin d’avoir fait HEC pour comprendre ça. Oui oui je sais vous auriez fait ça beaucoup plus finement bla bla, mais les faits valent mieux qu’un Lord Maire, et ça me paraît une base plutôt incontestable.

21% PIB

Encore une fois, votre opinion. Et si les Catalans en avaient une autre ? On parle pas d’une sucette, là, on parle de mettre la région la plus prospère d’Espagne sur la paille pour compenser ailleurs les errements liés à la crise économique et une gestion de mierda (bulle spéculative dans le secteur du logement).

Alors soit on la joue légaliste droit-de-l’hommiste et on applique le par. 2 de l’article premier de la Charte des Nations Unies et c’est « vogue la galère », ou alors on se la joue petit Caudillo et ça finira mal d’une manière ou d’une autre.

Vous ne pouvez pas plus forcer 7,5 millions de Catalans à rester en Espagne (et la tenir à bout de bras) qu’empêcher votre femme de divorcer si elle le souhaite. C’est ainsi, et pas autrement. Les autres « solutions » forcément basées sur la violence se termineront invariablement par une réponse violente.