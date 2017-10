Catalogne : vers la sécession !

Comme prévu depuis 2 ans et l’élection d’une majorité indépendantiste au parlement catalan, cette région la plus riche du pays (19 % du PIB) s’éloigne inexorablement vers la sécession. Le scénario qui se dessinait depuis 2015 ( voir http://www.christophebugeau.fr, 29 septembre 2015) commence à se réaliser : la question est donc désormais que va-t-il se passer et quelle position doit avoir la France ?

Avec une majorité de 72 siège sur 135, la coalition indépendantiste a pu faire avancer ses projets comme elle le souhaitait, jusqu’à un « vrai » référendum sur l’indépendance. Que ce dernier n’ait vu que 2,26 millions de votants sur 5,4 millions d’inscrits et une majorité de 90 % pour le oui, impliquant que les opposants ne sont pas allés voter, ne trouble guère les indépendantistes.

Les partisans de l’indépendance ont travaillé pendant 2 ans sur la création d’une sécurité sociale, d’un système de retraite… Il était évident qu’ils ne s’en tiendraient pas là ! Mais le gouvernement Rajoy n’a rien voulu savoir et a fait l’inverse du nécessaire.

Là où il aurait fallu lâcher du lest politiquement en donnant à la Catalogne une plus grande autonomie fiscale et juridique (qui existe pour d’autres régions en Espagne), il n’a pas bougé d’un pouce et inversement au lieu d’arrêter les leaders indépendantistes pour subversion et trahison (on parle tout de même d’un référendum pour l’indépendance sans l’autorisation d’un gouvernement central !), il les poursuit pour des fredaines : le référendum a entrainé un « détournement de fonds publics ».

Malheureusement, le retour au réel est là : d’un côté Rajoy qui commence à perdre la main en Espagne, car il est clair que le Peuple, les Partis, l’Armée et le Roi ne resteront pas sans agir et ont commencé à le dire (le référendum de dimanche avec la charge de « bloqueurs » par la policia nationale et la guardia civile est là pour prouver que cela risque de mal se passer). De l’autre côté les séparatistes qui n’ont pas encore bien compris qu’ils ne pourraient guère compter sur un soutien international (il y a deux ans, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne on fait savoir qu’ils ne reconnaîtraient pas un processus unilatéral).

Que va-t-il se passer si lundi, les indépendantistes proclament l’indépendance ? le problème est simple : 10 000 policiers et gardes civils ont été envoyés en Catalogne et ils ont en face les 21 000 hommes des Mosos d’Esquadra de la police autonome catalane (qui dimanche dernier ne sont pas intervenu lors du référendum, ce qui laisse suppose qu’ils étaient consignés dans les casernes et les commissariats pour éviter l'affrontement et donner une bonne image des indépendantistes). Cela peut donc facilement dégénérer.

Il est possible aussi que le gouvernement espagnol envoi l’armée, ce qui ne ferait qu’envenimer les choses. Il est donc envisageable que la sécession se transforme en guerre de sécession !

Côté français, même si nous reconnaissons le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, nous ne pouvons approuver un processus qui s’est fait en dehors de toute légalité. De surcroît, les indépendantistes réclament les "paises catalanes" dont les Pyrénées orientales français, et ils peuvent répandre la zizanie vers le pays basque espagnol et français, ce qui ne nous arrangerait guère.

Par conséquent, il serait opportun de faire comme les autres pays occidentaux et d’avertir les catalans que nous n’approuverons pas une décision unilatérale d’indépendance qui ne peut qu’être un germe de désordre en Europe.