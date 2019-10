Catalunya : la momie de Franco bouge encore !

Les socialistes espagnols veulent déterrer Franco. Je n'imaginais pas que c'était pour réinstaller la momie du caudillo sur son trône.

Depuis 4 ans, les Espagnols ont voté 4 fois pour des législatives. Anticipées of course. Ou plutôt claro que si hombre. L'Espagne est devenue ingouvernable avec des cabinets de minorité qui tombent comme feuilles à l'automne. Le bon sens, le réalisme le plus élémentaire, seraient de rechercher sinon une union nationale, du moins le consensus le plus large possible pour sortir de cette impasse. Or les Zélites font exactement le contraire. Ils divisent, menacent, excommunient, ostracisent, condamnent. L'Eurocrature n'est pas étrangère à ces comportements aberrants.

Mais attention, le gentil petit âne catalan pris pour totem exprime le refus d'avancer de l'animal quand on le maltraite et sa ruade quand on le frappe.

L'Espagne sous tutelle des eurotocrates

Après des années de crise, l'effondrement du marché immobilier, le plongeon des industries, un maintien du tourisme mais de nombreuses faillites et la dégradation des services publics, l'Espagne est sortie de la mouise autour de 2014. Avec une croissance de près de 3%. Les Espagnols se sont crus tirés d'affaire et aptes à reprendre en main leur destin. Mais l'embellie n'a pas duré. Parce que les tentations d'indépendance économique recouvrée n'ont pas plu aux véritables maîtres du jeu.

Quand l'Eurocrature a limité ses subventions incitatives, freiné ses faveurs aux investisseurs et réduit ses coups de pouce aux exportateurs, tandis que les banksters cessaient de soutenir les marchés financiers, on est revenu à la situation d'avant. Une croissance de l'ordre de 0,5% et un nombre de chômeurs égal à celui de 2008 en pleine crise.

Punie, l'Espagne le serait bien plus encore si elle montrait un peu d'empathie envers les autonomistes catalans.

La démocratie c'est bien, tant que les électeurs votent comme on leur dit de faire. Sinon on annule tout et on recommence. Ou on passe outre. La liberté des peuples, c'est bien tant qu'ils n'ont pas des velléités d'indépendance.

Rien n'horrifie plus les technocrates de l'Eurocrature, non élus, qu'un morcellement du vieux continent dont les composantes reconstituées pourraient s'allier au monde extérieur dans un jeu de dominos imprévisible, et échapperaient à leur emprise. Une Catalogne totalement autonome, sinon indépendante, apte à renégocier les engagements internationaux pris en son nom par la Péninsula, et à rejeter ceux qui lui sont défavorables, cela nuirait à trop d'intérêts !

Or, dans cette hypothèse, le chantage au boycott et à l'effondrement économique n'est pas crédible. La Catalogne, avec plus d'un quart des investissements étrangers durables réalisés en Espagne et une balance à l'exportation bénéficiaire dispose d'un solide background.

La Catalogne libre, une aspiration séculaire

Dans le statut d'autonomie du 19 juin 2006, la Catalogne est définie comme une « nation »... Pour aussitôt préciser que cette notion n'a pas de valeur juridique. Des mots pour se donner le beau rôle et calmer les activistes, mais en précisant que ça n'engage à rien. Problème : les Catalans qui abondent largement le budget espagnol n'apprécient pas qu'on se moque d'eux, en plus de les taxer sans contreparties.

État indépendant depuis le Moyen Âge, puis état associé à la couronne jusqu'au XVIII ème quand Philippe V en fit une province tout en reconnaissant sa spécificité linguistique et culturelle, la Catalogne a toujours cultivé son originalité. L'anarchisme y est une force politique depuis le début du XXème siècle et la Catalogne est la première entité territoriale à avoir appliqué la journée de travail de 8 heures en 1919.

En 1932, la Catalogne obtient de la République espagnole le statut de « généralité » avec ses institutions propres et son président. Ce statut est abrogé en 1939 quand les franquistes s'imposent à Barcelone après de rudes combats. Le président catalan Lluys Companys, en fuite, est arrêté en France en 1940 et livré aux fascistes qui le fusillent. Carles Puigdemont a bien fait de prendre le large, car qui sait ce qui aurait pu lui arriver avec les services spéciaux à ses trousses ?

Par la suite, la dictature ne se contente pas d'opprimer et de mettre en coupe réglée la région déjà la plus développée d'Espagne, avec 3600 personnes assassinées et le double déportées aux travaux forcés sans procès. Ne supportant pas l'esprit frondeur des Catalans, les phalangistes multiplient les vexations et les humiliations les plus mesquines, comme par exemple doubler le prix du ticket de tramway et du kilo de farine, qui restent stables partout ailleurs,.. Ou infliger à Jordi Pujol 7 ans de prison en 1960 pour une chanson ! (il prendra sa revanche 20 ans plus tard en étant élu président de la généralité à la mort du généralissime) Ou encore l'interdiction faite à Joan Manuel Serrat de participer à l'Eurovision 1968 parce qu'il chante en catalan, langue interdite.

Et tant qu'à aller jusqu'au bout, on ferme au public l'abbaye de Montserrat fondée en l'an 880 parce que les messes y sont dites en catalan. Avec la bénédiction de l'Opus Dei dont on n'a pas fini de parler. Après, tout le reste n'est qu'une affaire de gros sous.

La richesse suscite bien des convoitises

Après la mort de Franco, le pays catalan se développe beaucoup plus vite que les autres régions : avec le tourisme de masse, l'industrie automobile dont le fleuron sera les usines Seat implantées dans la zone franche de Barcelone, et un urbanisme innovant faisant de la Catalogne le point d'ancrage de nombreux architectes de classe internationale.

Dans la foulée, à la fin du XXe siècle la chimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, la banque et l'informatique s'ajoutent au tourisme et à l'automobile. Avec 16 % de la population espagnole, la Catalogne représente 22 % du PIB du royaume, 25 % de la contribution fiscale globale, 30 % des exportations et 50 % des activités à forte valeur ajoutée. Le chômage, autour de 12% est à 5 ou 6 points en dessous du taux espagnol. Bien reliée au monde réel par ses autoroutes et ses aéroports, ainsi qu'aux réseaux numériques, Barcelone est classée dans la catégorie des villes mondiales « alpha » par le bureau d'études stratégiques GaWC de l'université de Loughborough.

La Catalogne est devenue la communauté autonome la plus riche d'Espagne avec un produit intérieur brut de près de 300 milliards de dollars en 2018. Plus important que celui de l'Irlande et que celui de nombreux états siégeant à l'ONU.

Les élus catalans demandent alors à disposer d'un droit de regard plus soutenu sur l'usage et la dilapidation de leurs richesses : des centaines de millions d'euros engloutis dans des aéroports surdimensionnés sans avions, des lignes de TGV vides de voyageurs reliant Madrid à toutes les villes de Castille, des autoroutes en faillite autour de la capitale... Ces infrastructures correspondent à un saupoudrage politique des prébendes qui reste en travers du gosier des Catalans à qui on refuse une ligne ferroviaire moderne pour les voyageurs et les marchandises entre l'Andalousie et Barcelone, qui rejoindrait ensuite le réseau européen via Perpignan.

Et c'est là que tout se gâte. Ces revendications sont jugées intolérables par les autorités madrilènes lesquelles, en dépit des apparences, sont restées franquistes dans leurs têtes. Elles vont commettre une suite de maladresses incompatibles avec une pratique démocratique. Les Basques ayant été mis au pas avec la complicité de la France, le gouvernement central ne craint plus de devoir se battre sur deux fronts, et décide de jouer la carte de l'intimidation et de la répression.

Une bombe à retardement

En 2012 un arrêt du tribunal constitutionnel espagnol invalide plusieurs dispositions du nouveau statut d'autonomie, pourtant négocié en 2010 avec le gouvernement central et promulgué en toute légalité, entraînant un fort mouvement de protestation des élus locaux et du peuple. Cela se traduit dans les urnes par la victoire de la gauche radicale aux élections municipales de 2015 avec la liste « Barcelona en comú » et l'élection d'une mairesse indépendantiste Ada Colau.

Ce premier coup de semonce est suivi la même année par la victoire de l'alliance indépendantiste « Junts pel Sí » aux élections du Parlement de Catalogne. Alors qu'une négociation aurait pu désamorcer la crise, Madrid fait sa mauvaise tête et refuse toutes discussion avec les « rebelles ». S'ensuit une déclaration sur le lancement d'un processus d'indépendance adoptée par le Parlement catalan le 9 novembre 2015.

Le référendum pour l'indépendance de la Catalogne est annoncé le 23 décembre 2016 et tenu le 1er octobre 2017. Les néofascistes de Madrid répondent à cette voie démocratique et pacifique en déclarant cette consultation illégale et en envoyant l'armée et la police pour mater les opposants, comme au bon vieux temps du caudillo.

Pour l'habillage juridique, ils font suspendre par le tribunal constitutionnel le 12 septembre 2017 la loi d'autonomie. La province rebelle est privée dès lors de presque tous ses leviers de gestion interne. La réponse sera un score de plus de 90% de « oui » à l'indépendance, en dépit des pressions et des menaces perpétrées contre le votants et dans les bureaux de votes. L'ombre de Franco n'a pas fini de polluer le débat.

Bien entendu, la très démocratique Eurocrature se range comme un seul homme aux côtés du caudillo de poche Mariano Rajoy. Une entité territoriale d'un poids économique non négligeable suceptible d'échapper aux diktats de Bruxelles, c'est tout bonnement intolérable !

Ces tribulations n'empêchent pas Carles Puigdemont de proclamer que « avec les résultats du référendum, la Catalogne a gagné le droit d'être un État indépendant ». Cependant, loin d'être un reître exigeant tout, tout de suite, comme les autorités madrilènes le prétendent, le président Puigdemont fait voter une loi « pour entreprendre un dialogue et arriver à une solution négociée permettant de faire avancer les demandes du peuple catalan. »

Sans réponses de Madrid, autres que des menaces, le 27 octobre 2017, la Catalogne engage un processus constituant pour se séparer de l'Espagne... Quelques minutes plus tard, le Sénat espagnol qui n'attendait que ça, vote la mise sous tutelle de la Catalogne.

Vers une dictature qui ne se cache même plus

Les élus du peuple, organisateurs du référendum « illégal » et auteurs de la proclamation d'indépendance sont accusés par la justice espagnole de « rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l’autorité ».

Traqué comme l'ennemi public N°1, le président destitué Carles Puigdemont fuit en Belgique. La justice espagnole émet un mandat européen d'arrestation, puis le retire, craignant que la justice belge réfute les motifs d'inculpation. Ce serait plus facile avec la France toujours prête à collaborer. Vieille tradition.

Finalement, le 21 décembre 2017, les partis indépendantistes obtiennent une nouvelle majorité absolue au Parlement de Catalogne mais pour les néofascistes de Madrid, autant jouer de la clarinette. La Catalogne reste sous haute surveillance et les élus déchus sont condamnés le 14 octobre 2019 à des peines de 9 à 13 années de prison, tandis qu'un nouveau mandat d'arrêt est lancé contre Puigdemont.

Alors oui, il y a eu de la casse dans les rues ensuite, c'est regrettable, mais les Espagnols l'ont quand même cherché en se murant dans leur autoritarisme psychorigide plutôt que d'essayer de discuter avec des élus qui le demandent depuis 3 ans... Et le demandent toujours comme l'actuel président Quim Torra. Avec en guise d'étendard la question qui tue : « Qu’est-ce qui vous fait si peur puisque dans toutes vos interventions vous dites que l’indépendantisme n’a pas la majorité. Alors pourquoi refuser un référendum ? »

L'Eurocrature a quand servi à quelque chose en interdisant la peine de mort. Sinon tous ces rebelles étaient bons pour le garrot ! Dommage que le caudillo ne soit plus là, lui au moins il savait s'y prendre... D'ailleurs, d'après de récents sondages, 15 à 20% des Espagnols le regrettent. Parmi eux, beaucoup de jeunes qui n'étaient pas nés quand il gouvernait le pays. Mais ils pensent que leur héros aurait été capable de tarir les flux migratoires. Tout se mélange dans l'aigreur d'un pays qui sombre.

Le tournant que retiendra l'histoire, en Espagne comme en France, c'est l'année 2017. Jusque là, on respectait les apparences. Même si on conchiait la volonté du peuple, une fois élus, on faisait semblant de l'écouter. Depuis 2 ans tout a changé des 2 côtés des Pyrénées. La moindre contestation est réprimée avec une violence sauvage qu'on croyait disparue depuis Vichy chez nous, et depuis Franco chez eux. Entre tabassages et gazages, arrestations préventives et procès expéditifs, on mutile et on tue sans se cacher. Sans craindre une focalisation médiatique. L'Opus Dei veille. Et l'Opus Dei ne veut pas entendre parler d'une Catalogne libre. Pas plus que d'une France souveraine. Et ce que veut l'Opus Dei, dieu le veut.

L'Opus Dei, l'Espagne, nous et l'Eurocrature

Aborder ce sujet est délicat. Si vous parlez de l'influence politique et de l'activisme de l'Opus Dei on vous dira que c'est mythe pour complotistes et paranos déjantés.

Si l'on admet que certains de ses « directeurs » (équivalent de prélats) ont été les conseillers spirituels de dirigeants, ils n'ont jamais interféré avec le pouvoir. Leur objectif est d'atteindre la pureté et la sainteté (sic) par la prière, les bonnes œuvres et la propagation de la foi. Pourtant ces « légionnaires du christ » comme ils se désignent eux mêmes ont pour instruction de violer le secret de la confession. La règle est de susciter des aveux et de ne pas garder pour eux les secrets qu'on leur confie. Ils doivent faire un rapport oral et écrit à leurs supérieurs hiérarchiques sur les confidences reçues des personnes qui leur font confiance. Ces informations sont classées avec soin et communiquées aux prélats qui en feront un bon usage par la suite, si nécessaire... Une action insidieuse très pragmatique puisque ce soi-disant ordre religieux catholique admet en son sein des « coopérateurs » athées, juifs ou musulmans s'ils peuvent être utiles. La quintessence du vivre ensemble.

Le département des bondieuseries constitue une gigantesque base de données pour tenir par les ...oreilles les décideurs apparents. De son côté, le département gestion (des bonnes œuvres évidemment) chapeaute de puissantes sociétés secrètes adaptées à chaque pays, disposant de moyens financiers considérables, appuyant l'ascension de ceux qui servent leurs intérêts, et démolissant ceux qui les trahissent. Plus besoin d'une sainte inquisition pour brûler les hérétiques. Les pantins dont on tire les ficelles infligent à merveille la mort sociale aux ennemis de « La Cause ». Il n'y a que dans les polars ésotériques à la Dan Brown qu'on voit des sicaires au service des vicaires.

Macron serait un « membre surnuméraire » selon la terminologie de l'O.D. Cela signifie qu'il ne participerait pas aux prises de décisions mais qu'il les appliquerait. Sans donner dans le folklore désuet des pénitents et des processions. Idem pour les espagnols de droite comme Rajoy et de gauche comme Sanchez. Idem pour Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Eurodictature.

Sa carrière est éloquente. L'homme a tout pour plaire : munichois en 1938, ministre de Pétain ensuite, il est frappé d'indignité nationale en 1945. Malmené par des SS à la suite d'une querelle personnelle (présentée comme un acte de résistance !) il est sorti d'affaire par son ami le nazi Heinrich Welsh, chef de la gestapo de Trèves, futur président de la Sarre en 1955 et co-fondateur de l'Eurocrature. Le monde est petit.

Gracié par De gaulle, Schuman fonde le 9 mai 1950 la CECA ancêtre de l'UE. Jacques Delors qui devait ignorer le passé de son associé fait de cette date le jour de commémoration de la fondation de l'Eurocrature. Aujourd'hui, feu Schuman franc maçon comme la plupart des politicards, et lui aussi « membre surnuméraire » de l'Opus Dei, est devenu la référence ultime des eurotocrates. Cité comme le prophète de leur nouvelle religion laïque allergique au droit des peuples à disposer d'eux mêmes. Maintenant que les vieilles nations sont bien corsetées par des structures rigides, des dettes cumulées et des réglements tatillons, on ne va pas les laisser s'en aller comme ça ! Il n'y a que ces fous d'Anglais pour croire le contraire. Non mais des fois !

Vers une Catalogne indépendante ?