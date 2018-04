Catholiques en politique : Ne plus regarder depuis le balcon !

@oncle archibald

D’une part cela m’indiffère je ne suis pas en attente de quoi que de soit...

D’autre part le terme chrétien me gêne comme pour Kierkegaard. Je cite :

Qu’en est-il lorsque la société entière se dit chrétienne, que le chrétien vit dans la « chrétienté », que le christianisme semble avoir triomphé ? Pour Kierkegaard, la situation de « l’église triomphante » dans laquelle se trouve la chrétienté est une simple illusion. En faisant du christianisme une simple culture partagée par tous, la chrétienté a aboli l’exigence d’une relation intime et directe entre chaque singulier et l’absolu, d’un christianisme vécu. En faisant du Christ un simple objet de dogme, de savoir théologique et, in fine, de spéculation abstraite, elle a nié son caractère de personne devant être reçue par le croyant ici et maintenant. En insistant sur la croyance en des vérités objectives, elle a rejeté la foi entendue comme imitation de l’Homme-Dieu. En érigeant des systèmes théologiques, elle a rendu vaine toute existence chrétienne. Kierkegaard ne cesse de le répéter : « la chrétienté a aboli le christianisme ». Bien plus, elle est devenue l’exact inverse du christianisme : « le christianisme est exactement à la lettre détrôné dans la chrétienté ». Et de conclure : « Aussi longtemps qu’on n’y prête pas attention, le mot de “chrétienté” est la plus dangereuse de toutes les illusions. »

Kierkegaard montre tout le désarroi du chrétien qui vit dans la « chrétienté » : « Mais certes, je me sentirais étranger dans une chrétienté de purs chrétiens, plus étranger que parmi des païens. Car un homme ne peut pas se sentir aussi étranger quand ceux qui ont une autre foi, un autre Dieu, sont indifférents à la sienne, qu’il ne l’est quand ceux qui prétendent partager sa foi y sont indifférents. » Le constat de Kierkegaard est amer : la chrétienté a oublié le christianisme, elle lui est devenue indifférente. Dès lors, la seule possibilité pour le chrétien de réveiller la chrétienté est de lutter contre elle. Pour Kierkegaard, le chrétien, même dans la chrétienté, est forcément militant : « Aussi, dans la chrétienté, le christianisme est-il encore toujours militant. […] Il y a peut-être dans la chrétienté un certain nombre de vrais chrétiens, mais chacun d’eux est militant. » Et être militant, dans la chrétienté, signifie attaquer cette même « chrétienté ». Si la chrétienté a consisté à « trahir le christianisme en le défendant » par des arguments dogmatiques, théologiques et philosophiques, le christianisme, lui, est le contraire de toute tentative apologétique, puisqu’il ne défend pas mais attaque : « Le christianisme n’a besoin d’aucune défense ; il n’est servi par aucune défense ; il attaque ; le défendre, c’est de toutes les altérations la plus injustifiable, la plus erronée et la plus dangereuse : c’est le trahir avec une inconsciente perfidie. Le christianisme est militant et il va de soi que, dans la chrétienté, il attaque par derrière. » Le programme de Kierkegaard est on ne peut mieux résumé : attaquer la « chrétienté » au nom du christianisme.