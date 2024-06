Cauchemar et fin de l’Occident

L’actualité nous occupe, nous obsède et emplit nos existences. Au point d’étouffer la réfléxion de long terme sur les évolutions en cours. Alors, réfléchissons un instant sur les conséquences des heurts toujours plus violents qui peuplent notre actualité !

La modernité nous a gratifiés d’immenses bienfaits : En Europe, les famines communes autrefois ont disparu à partir de 1848. Dans le reste du monde, elles sont liées au maintien d’agricultures de subsistances à faible rendement ou à des zones de guerre. Les merveilles de l’industrie permettent à chacun de vivre dans un petit château .

J’emploie le terme en connaissance de cause, comparez un HLM à une maison de petite noblesse du Xième XIIème siècle et vous constaterez que le niveau de vie est équivalent .

De tels avantages ont bien sûr des contreparties. Il est probable que durant la transition entre les sociétés de chasseurs cueilleurs et les sociétés agricoles, les peuples ont appris à connaitre les nouvelles contraintes dans leur chair et au prix de nombreux désastres. La modernité date de moins de deux siècles et nous pouvons imaginer que nous avons encore nombres d’expériences à accomplir pour borner le champ des possibles.

Le tragique vingtième siècle avec ses guerres mondiales constitue un exemple traumatique de ces leçons qui nous enseignent le prix de l’usage de la force militaire dans les règlements de comptes entre états. La guerre froide et la menace de guerre nucléaires sont venues parachever la leçon . Seulement, le domaine militaire est heureusement seulement l’un des aspects de la société.

Nous devons vivre ensemble dans une société capable de se maintenir et de là, il est possible d’identifier deux enjeux sans avoir la moindre prétention à l’exhaustivité.

Le premier est la bien plus grande plasticité de nos formes sociales, elles conférent à la politique au sens idéologique du terme une importance bien plus cruciale que dans les sociétés antérieures.

Le second, que nous verrons après est la dépendance de la société envers des réseaux et des relations d’interdépendances qui investissent les classes dirigeantes d’une responsabilité particulière.

Responsabilité, le mot est important et son sens change entre les sociétés agraires et les sociétés modernes. Autrefois , la faiblesse des rendements individuels limitait la récolte par travailleur, cette structure imposait donc une organisation sociale où l’immense majorité du peuple était contrainte à une plus ou moins grande misère. La structure, inégale, malheureuse était la seule possible et s’il existait des grands avec d’immenses fortunes, celle-ci s’asseyait sur un prélèvement marginal sur d’immense masses de paysans, d’ouvriers, compagnons et artisans.

Bien heureux ceux capables de se nourrir avec leurs enfants, de se vêtir et d’avoir un toit sur la tête. Quant aux grands les processus de désignation pouvaient changer, les formes artistiques, les idiomes, les idoles étaient variables, mais leurs fonctions sociales restaient proches : Maintenir la paix par la répression de tout mouvement social impossible à satisfaire. Leur travail était d’écraser, par le verbe ou par le fer ceux désireux d’améliorer leur avenir. On peut le déplorer, mais la modicité des ressources empêchait tout autre choix .

En époque moderne tout change. Comme le dit Orwell dans 1984 :

Dans un monde dans lequel le nombre d’heures de travail serait court, où chacun aurait suffisamment de nourriture, vivrait dans une maison munie d’une salle de bains et d’un réfrigérateur, posséderait une automobile ou même un aéroplane, la plus évidente, et peut-être la plus importante forme d’inégalité aurait déjà disparu. Devenue générale, la richesse ne conférerait plus aucune distinction.

Voilà la grande nouveauté, le confort, le bien être, l’éducation même, autrefois apanage d’une minorité aisée deviennent accessibles à tous si la société gère bien sa production. La forme prise par la société d’une version égalitariste à une organisation fortement pyramidale relève d’une décision politique !

Certes, le court nombre d’heures de travail n’est pas encore là, car nous sommes encore au XXième siècle. Nos sources d’énergies doivent devenir plus denses, la robotique doit encore progresser pour libérer l’homme du travail . Il convient donc de maintenir un système social inégalitaire et coercitif pour contraindre les citoyens à participer à la production sous peine de voir la structure sociale s’effondrer.

Pourtant, la structure sociale peut déjà être très variable et les sociétés peuvent avoir des coefficients d’inégalité très différents . La France, comme nombre de pays d’Europe de l’Ouest a fait le choix de tenter d’avoir une société plutôt égalitaire au lendemain de la seconde guerre mondiale . Les États-Unis ont eux choisi un modèle plus abrupt et si on peut envisager qu’il favorise l’économie , il se traduit aussi par des populations de sans domiciles fixes dans les rues des villes, d’immenses camps de caravanes où vivent des familles incapables de se payer un logement décent.

D’autres modèles, voyez les pays d’Amériques du Sud avec d’immenses fortunes qui côtoient des ghettos sont possibles . Peut-être pensez-vous ce monde impossible, seulement dû à un manque de ressources, mais il a l’avantage de permettre de nier les droits humains fondamentaux. Ces populations enfermées dans la misère sont vulnérables et comme le reconnaissaient les marxistes, les droits juridiques sont inopérants sans ressources économiques. On peut même imaginer des sociétés de castes ou les populations contraintes au bas de l’échelle se voient privées des simples droits juridiques .

Dans une société moderne, beaucoup de choses de statuts et de ressources dépendent de décisions politiques. Il est possible comme nous l’avons vu d’aller d’une concentration extrême sur une poignée d’acteurs à une répartition égalitaire des niveaux de vies et moins le travail deviendra nécessaire plus une telle réalité sera viable.

Le corollaire de cette libération du travail est la disponibilité des ressources en main d’œuvre pour d’autres activités. La fameuse société de services, certes utiles pour apporter de la joie par la puissante industrie du spectacle et du divertissement, ou bien des accompagnants sociaux pour aider ceux en difficultés. Tout ceci crée la possibilité d’une société plus humaine et plus fraternelle.

À l’inverse, ce personnel peut être utilisé à d’autres fins, plus coercitives. La propagande se mue en une industrie de masse, les polices politiques, les armées de masses sont désormais possibles. Interner des millions de personnes devient réalisable et le système carcéral US en est la preuve vivante . 1984 démontrait l’exemple de ce qu’il est possible d’atteindre avec une large partie de la main-d’œuvre affectée aux forces de répression et à des guerres inutiles .

Bien sûr, de tels choix sont porteurs d’appauvrissement, de ralentissement du progrès technique. Ils sont aussi gros de risques de soulèvements ou à l’inverse les sociétés trop égalitaires affrontent le danger d’un lent travail de sape. Les structures sociales et politiques devront tenir compte de ces réalités pour créer une structure stable. Si nous y échouons, les révolutions deviendront le mode d’évolution de la société et de toutes les façons, les affrontements politiques deviendront plus âpres.

Le citoyen pourra-t-il même s’offrir le luxe d’ignorer la politique ? Bien sûr ces ressources, ce faible temps de travail contient la promesse de pouvoir se consacrer à sa vie de famille ou à son cercle social. Celui d’une société d’individus épanouis capable d’une existence hédoniste.

Hélas la nature a horreur du vide et si les citoyens abdiquent leur responsabilité d’allouer les ressources pour le bien être de la société, des minorités, forcément bienveillantes , s’acquitteront de cette tâche.

Or, ces affrontements raviveront un second risque de la société moderne : Celui de l’effondrement civilisationnel. Notre existence repose en effet sur des chaînes d’opérations interconnectées et sur des savoirs faire très spécialisés détenus par un faible nombre d’individus.

Et nous manquons d’expérience dans cette gestion, car autrefois, les sociétés reposaient sur des villages nombreux, éparts et semblables les uns aux autres. Pour cette raison, même les grandes catastrophes, guerre, famines, destructions de masses étaient incapables de briser la redondance massive de ces unités de bases. On pouvait perdre des savoir-faire de pointes, mais ceux-ci étaient sans importance pour le maintien de la capacité à cultiver.

Aujourd’hui, tout est différent. L’agriculture repose par exemple sur deux à trois pourcents d’agriculteurs aux commandes d’engins puissants. Les constructeurs desdites machines sont encore plus rares et irremplaçables.

Nombres de secteurs essentiels sont dépendants de telles chaînes spécifiques : L’énergie, l’eau, les moteurs d’avions et de fusées… Il a suffi d’une sécheresse pour réduire l’approvisionnement mondial en puces électroniques . Imaginez les effets d’une véritable catastrophe, peu importe sa nature dans ces systèmes complexes avec peu de redondances ?

Si les chaînes logistiques tombent, quid de nos populations urbaines habituées à chasser leur provende au supermarché ? Quid de nos maisons si elles étaient privées d’électricité ? Je vous invite à consulter l’excellent "Une seconde après" de William R Fortschen qui montre bien l’ampleur de la perte de population possible dans le cas d’un tel scénario. Lui tablait sur 75% de pertes, pouvez-vous envisager le drame ? De facto, dans une culture sans engrais chimiques, la terre peut nourrir 2 milliards d’habitants , chiffre cohérent avec la division par quatre.

Et bien sûr, la première cause de catastrophe, peut-être la guerre civile, la lutte de tous contre tous issus d’affrontements politiques mal maîtrisés et nous venons de voir que celles-ci seront plus nombreuses à l’avenir.

Voila le cauchemar, la question à se poser en conclusion est où en sommes-nous dans le monde réel. Ou plus exactement en Occident, là où nous vivons !

De facto, le modèle occidental accumule les déséquilibres depuis les années 1970 et le compense par une fuite en avant vers la financiarisation. Cette politique, par la revalorisation constante des actifs permet de créer un effet de richesses et même un enrichissement comptable. Elle favorise bien sur les détenteurs d’actifs et rend l’acquisition de ceci très difficiles pour ceux qui vivent de leur travail.

Ainsi, il était possible de maintenir la structure sociale sans la remettre en question et la caste dirigeante a pu se refermer sur elle-même. Seulement, les contradictions du système ont une première fois craqué en 2008. Depuis, la poursuite dans cette distribution des gains a aggravé les déséquilibres et ce repli sur soi s’est accompagné d’une fuite en avant dans la coercition qui radicalise les oppositions politiques.

Où se situe le seuil de rupture ? Difficile à dire, mais on constate des manques croissants dans les investissements. En France, les routes , les systèmes de production énergétiques , les carrences se multiplient et désormais on peut mourir sur un brancard aux urgences.

Rien n’est plus difficile à évaluer que le sous-investissement. Il devient visible d’un coup, sous la forme d’une perte de fonction ou d’un accident, mais le corriger exige des ressources massives pour rattraper le manque. On parle de mur d’investissements. Comment les mobiliser dans un pays en déficits massifs et en déficit commercial chronique. Si nos besoins augmentent brutalement et que le reste du monde refuse d’un coup de reconduire nos crédits , alors l’effet ciseau sera redoutable et ne se résoudra qu’au prix d’une chute brutale du niveau de vie de la population. Y sommes-nous prêts sans heurt ?

L’obstination de notre "élite" crée les conditions du désastre et s’il se manifeste elle devra en être tenue comptable !