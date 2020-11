’’Ce 22 novembre, qui fêtera ses 130 ans ? Qui lui rendra honneur ?’’

Je parle bien sûr de CDG ou Charles de Gaulle, Ce Doudou Galvaudé des politiciens.

Je n’ai rien contre Charles de Gaulle mais ne suis pas non plus de ses admiratrices. Surtout, je ne comprends pas la raison pour laquelle il est autant porté aux nues.

Certes, Charles de Gaulle a été un bon soldat mais, après tout, c’était son métier. Et s’est-il distingué beaucoup plus que d’autres ? Certes il a tenté à de nombreuses reprises de s’évader alors qu’il était prisonnier pendant la première guerre mondiale mais il n’a certainement pas été le seul.

De sa biographie***, je retiens que, libéré grâce à l’armistice du 11 novembre 1918, il a rejoint l’armée polonaise autonome. Rentré en France en 1921, il a poursuivi sa carrière sous la protection de Pétain pour, en 1925 être détaché à l’état-major de Pétain en qualité de conférencier jusqu’en 1927. De 1927 à 1932, il est raconté, avec une certaine imprécision, qu’il est d’abord affecté à Trèves, qu’il effectue quelques missions en tant que chef de bataillon en Syrie pour être, en final, affecté au secrétariat général de la Défense nationale grâce à l'appui de Pétain .

On ne peut pas vraiment dire que la période de 1918 à 1932 (14 ans) soit très martiale.

Et elle ne l’est guère plus lors des années qui suivent jusqu’en 1940 (8 ans) puisque l’existence de Charles de Gaulle est principalement consacrée à l’écriture. Appréciera qui veut cette remarque : « Ses idées ne trouvent que peu d’échos en France, mais sont très remarquées en Angleterre et en Allemagne, où Guderian est déjà en train de créer la force mécanique allemande. »

Sa carrière militaire en France est ensuite ultra brève puisqu’elle se situe entre mai et juin 1940 et se solde par son départ pour Londres le 17 juin.

L'œuvre de résistance de Charles de Gaulle se situe donc en Angleterre et consiste surtout, pendant trois ans, en interventions teigneuses auprès des militaires anglais puis américains et exhortations appelant les français restés en France à se battre et à commettre des attentats contre les allemands.

Peut-on me dire en quoi ces actions sont héroïques ? Ou même seulement intrépides ?

Pour ce qui me concerne je réserve mon admiration à tous ces citoyens lambda, ouvriers, paysans, fonctionnaires, étudiants, soignants, … qui ont lutté dans l’ombre tout en sachant le sort atroce qui leur serait réservé en cas de capture, à savoir tortures précédant la condamnation à mort. Je réserve mon admiration à tous ces habitants de France qui ont connu la peur, la faim, la privation de liberté.

Ce n’est qu’en 1943 que Charles de Gaulle quitte l’Angleterre pour rejoindre Alger où il constitue une armée et se bat au côté des alliés jusqu’à la date de son retour en France, le 14 juin 1944, pour y entreprendre une carrière politique jusqu’en 1946.

Donc, si je calcule bien, de 1918 à 1943, soit pendant 25 ans, Charles de Gaulle ne s’est signalé par aucun fait de guerre aucun fait de résistance transcendants. Et je n’évoquerai même pas son passé d’écrivain ; je serai bien incapable d’en juger et n’éprouve même aucune envie de lire un seul de ses livres.

Président de la République, il a été plus un acteur contraint et forcé de la décolonisation qu’un décideur de la décolonisation et ne se distingue par aucun autre fait marquant si ce n’est sa politique d’indépendance qui, à mon avis, n’est pas forcément incontestable. Appréciera qui voudra que, de sa présidence, on retienne surtout qu’il fût honnête et payait ses factures et ses frais de déplacements. Là encore aucun acte présidentiel transcendant.

Et ce sont bien toutes ces raisons qui font que je ne suis pas une admiratrice de Charles de Gaulle non plus que je ne parviens à comprendre comment il a pu devenir ce « doudou » des politiciens français. Il me semble que Jean Moulin, Lucie Aubrac, ou même Marcel Pinte dit Quinquin auraient été plus légitimes pour représenter la grandeur de la France à travers la résistance. Maintenant il faut admettre que se dire Mouliniste ou Pintiste sonnerait beaucoup moins bien aux oreilles. Et puis de Gaulle était haut de taille ce qui prime quand il s’agit de représenter la grandeur.

Il est facile de s’attribuer un mort et de le transformer selon ses besoins ; de le faire parler ou de traduire ses pensées sans risquer la contradiction. Comme je ne suis pas 'gaulliste', je ne me permettrai donc pas de me demander si Charles de Gaulle aurait apprécié ce « gaullisme » qui ne semble pas beaucoup lui ressembler et sert surtout la cause de beaucoup d’opportunistes et d’aigrefins quand il ne s’agit tout simplement pas de fantoches.

