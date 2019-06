Ce cadeau empoisonné de nos politiciens à nos enfants

Chaque centime que donnent aujourd’hui nos politiciens au travers d’un État inconscient et irresponsable pour financer des actions non pérennes est une escroquerie, et nos enfants devront rembourser ce crédit. La solution pour la France est pourtant à portée de main... Saisissons-là !

Les politiciens parient notre présent sur l’avenir de nos enfants

Chaque enfant à naître se retrouve, le jour même de son premier cri, avec une dette de 38.000 € sur sa tête. Voilà qui lui aurait permis de débuter dans la vie, d’acheter les meubles de son premier appartement et sa voiture, mais cet argent ne sera jamais à lui. C'est bien lui, tout au long de sa vie, qu'il aura à le rembourser pourtant !

Oui, c’est une escroquerie de l’Etat sur les enfants car à chaque fois que l’Etat accorde 1 centime de prime pour accroiître le salaire ou 1 centime de moins d’impôt à payer pour le redevable, il accroît d’autant la dette de la France sur le dos des enfants de la Nation qui devront rembourserez.

Pensez-vous vraiment que cela peut durer ? Lorsque que chacun va dans une banque pour lui-même, qu'il prend l’engagement de rembourser le crédit qu'il demande dans un délai raisonnable... c’est bien lui qui rembourse. L’Etat, lui, ne veut pas le rembourser cet emprunt qu’il fait sur la tête de nos chers bambins. Cette pratique enchaîne nos enfants pour le reste de leur vie.

La responsabilité de nos politiques est grande

L’Etat se croît au-dessus de tout. Tout cela finira par se payer très cher, par tous les Français, car la dette, tôt ou tard, il faudra la rembourser.

Même à utilisez une dévaluation, l’ensemble des Français y perdrait. Ce n’est peut-être pas facile mais arrêtons, de grâce, de chercher de l’argent. Au lieu de cela il faut produire de l’argent.

"Vous mettez nos enfants de demain en faillite avant même qu’ils ne soient nés. Rendez-vous seulement compte des conséquences de vos actes ? Comment pouvez-vous accepter ce poison que vous inoculez à nos enfants. Avant même de creuser votre propre tombe, vous creusez consciencieusement la leur."

Que l’on ne dise surtout pas qu’il n’y a pas de solution. La cause, on la connaît, la solution aussi. Alors, pourquoi attendre ? Qui a donc intérêt à conduire la France dans une telle situation ? Le grand capital ? Les politiciens ? Ô combien on peut comprendre la révolte des Gilets Jaunes que l'on veut briser. Ô combien le mouvement n’est pas prêt de s’arrêter avec ces actes inconsidérés.

Mais la présidence et les politiciens de tous bords doivent savoir que l'on ne peut arrêterez le vent qui vient du large. Foi de breton. Faites seulement en sorte que ce vent ne se transforme jamais en tempête. Vous n’iriez jamais assez vite pour écoper.

Faut-il avoir fait tant d’études, de sortir de si prestigieuses Écoles pour en arriver là ? J’entends tous les jours : « on va trouver de l’argent ». Non, cet argent est contraire aux intérêts des Français. La seule solution envisageable : c'est de produire de l’argent.

Non nous n’avons pas tout essayé

Nos politiques sont-ils comme Monsieur Mitterrand qui disait : « on a tout essayé ». C’est faux. C’est aussi faux que de ne pas vouloir prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le réchauffement climatique.

A raison de 2 665 € de dette supplémentaire à la seconde, il ne s’agit plus de simples soins à appliquer mais d’un garrot à placer aux urgences de l’hôpital. Et ce n’est jamais en plaçant un couteau dans la plaie que l’on arrêtera l’hémorragie.

Et vous vous étonnez, Messieurs les Dirigeants, que les électeurs refusent de voter ! Mais pour quoi faire, car de toute façon, tout ce que vous promettez aujourd’hui ne sera jamais réalisé.

La plaie ce n’est pas la dette, c’est le pouvoir. Alors, un peu de courage politique vous qui briguez ces places convoitées !

Alors pour générer l'argent nécessaire et relancer le pouvoir d'achat, il faut baisser les coûts de production, tout en augmentant les rémunérations. Ne pensez pas qu'il faille une baguette magique. Le principe est très simple puisqu'il a déjà été utilisé : déplacer les cotisations sociales. On ne dit pas supprimé, mais les prendre en charge par la collectivité.

Pourquoi la hausse du pouvoir d’achat aiderait l’Etat à se désendetter

Pour le revenu, c’est le salaire déchargé des cotisations sociales et la participation aux bénéfices de l’entreprise qui permettront d’accroître le pouvoir d’achat et par la même occasion cette ressource pour l’Etat via ce secteur de l’impôt.

Dans les deux cas, il faut transférer bien entendu les cotisations sur le budget de l’Etat à raison de 580 milliards d’euros et, simultanément, les recettes de l’Etat progresseront de 700 milliards, ainsi le coût du chômage, de 80 milliards l’an, disparaîtra. De même, les cotisations salariales actuelles sur les fonctionnaires disparaîtront à concurrence de 60 milliards l’an, soit au total : 840 milliards viendront en surplus aux recettes de l’Etat. Et, en bon père de famille, je fais donc la simple soustraction : 840 milliards moins 580 = 260 milliards d’euros qui permettront de remettre le budget de la France dans le bon sens. L’équation est simple.

L’on sait toujours que l’on traite de fou en premier les plus innovants, qui montrent pourtant l’avenir

Il y a vingt ans, quand j’annonçais l’arrivée de la voiture à hydrogène, on m’a traité de fou et, aujourd’hui, c’est la course à l’échalote pour fabriquer les moteurs à 100% à l’hydrogène ; demain ce sera au thorium.

Voilà encore une folie de Michel LECLERC, mais n’est-ce pas être visionnaire tout simplement ? N’attendons pas encore vingt ans. C’est aujourd’hui et en même temps qu’il faut agir, pour le bien de notre population.

Et si l’on évoquait le surcoût indu pour les français des hausses de prix

L’augmentation de l’électricité qui est fixée par les tarifs réglementes de l’Etat, est une escroquerie de même que l’augmentation du pétrole. Celle-ci, certes, ne dépend pas à la base de l’Etat (mais l’Etat se charge de prendre 70% du montant de la consommation par la TIPP – Taxe Intérieure des Produits Pétroliers – et évidemment par la TVA).

Mais, le carburant n’est-il pas aujourd’hui un produit de première nécessité ? Alors pourquoi 20% de TVA et non 5%.

A la veille des élections, on a oublié de nous dire qu’il y avait de nombreux plans sociaux en cours, dans plusieurs usines. En fait, rien n’a changé depuis que Monsieur MACRON est là. C’est toujours la même politique et la même méthode.

Les gilets jaunes ont raison car c’est toujours sur le terrain que l’on voit les résultats d’une politique

Force est de dire que les Gilets Jaunes ont parfaitement raison, qu’ils soient de droite, de gauche, du centre ou de l’extrême droite : ils ont raison. Si certaines dérives doivent être maîtrisées, l’esprit et le fonds sont implacables.

L’Etat ment et triche, il vit à crédit sur le dos de nos enfants. A quand la crise financière ? On n’y échappera pas. Elle arrive à grand pas et comment nous prépare-t-on pour l’affronter… rassurez-vous l’Etat ne fait toujours rien.

Pourquoi, mais pourquoi ne pas dire la vérité ? Les Français sont majeurs ! En fait, l’Etat est dépassé par les étoiles filantes des nouvelles techniques. C’est un véritable tsunami qui n’est plus qu’à quelques encablures de nos côtes. Une fois de plus, nous allons subir au lieu d’anticiper.

Dès à présent, il faut avoir comme objectif de diviser le prix du KW par dix ; c’est faisable. Dès à présent, il faut prendre tous les moyens possibles pour l’utilisation de l’hydrogène chez soi, sur la route, dans les airs et dans les mers.

Il faut reverdir une partie du Sahara afin de capter les calories en surnombre et qui arrivent chez nous par la voie des airs.

Tous les Français aptes doivent être au travail et l’on doit tout faire pour accroître leur pouvoir d’achat par la baisse des prix de 15 à 20%. J’ai déjà dit comment faire pour relancer la France.

Va-t-on, une fois pour toutes, supprimer tous les privilèges, tous les monopoles, dans l’intérêt général ? Arrêtons d’injecter du poison à nos enfants.