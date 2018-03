Ce CRIF qui nous crispe

Et c'est rien de le dire !

D'un coté l'ordre impératif du "président" Francis Kalifat : "Ni Jean Luc Mélenchon et les insoumis ni Marine Le Pen et le FN seront les bienvenus" à la marche blanche organisée ce mercredi 28 mars à Paris après le meurtre de Mireille Knoll".

Achtung !

De l'autre coté : ce mercredi, le fils de l'octogénaire assassiné, Daniel Knoll, a tenu une position inverse : "Nous appelons tout le monde, je dis bien tout le monde, sans exception", à se joindre à la marche blanche. A la question "vous n'allez pas sur la position du Crif ?", il a répondu : "Absolument pas, les gens qui ont une mère peuvent me comprendre (…). Le Crif fait de la politique et moi, j'ouvre mon cœur", c'était dans dans Bourdin Direct sur RMC.

Et c'est bien significatif de ce qu'est ce CRIF : l'utilisation honteuse ; aujourd'hui l'affreux meurtre de cette dame et la récupération d'actes antisémites, ou supposés antisémites à des fins politiques, allant toujours dans le même sens : à savoir, jeter de l'huile sur le feu afin de crisper les positions de chacun, afin de créer dans la communauté juive de France un "nous et eux", et à plus longue vue de pousser les membres de cette communauté vers l'immigration en Israël. Donc, il faut stigmatiser à tout va, ceux, dont je fais parti qui boycottent les produits venant d'Israël, non pas par antisémitisme, mais par conviction, comme il y a longtemps l'Afrique du sud fut mise au ban des nations pour le même apartheid, le même racisme. Faut il rappeler qu'on ne tire pas à coup de canon sur des populations civiles ! Comme l'a si bien dit Madame Michelle Siboni vice-présidente de l’Union juive française pour la paix, (et oui, on en parle pas assez de ces organisations juives qui veulent que tout le monde vive en bonne entente en Palestine) : "lorsqu'une femme se fait violer, on n'est pas scandalisé qu'elle se soit débattue, qu'elle ait griffée et mordue son violeur"...Alors les réponses style : éliminer un moustique avec un marteau...Je parle des roquettes envoyées de la bande de gaza sur l'Israël...

Quant j'entends un Kalifat sur RTL qui affirme que les partis d'extrême droite et d'extrême gauche sont remplis d'antisémites, et sont donc infréquentables, alors, qu'aucune étude, aucun chiffre, et même à l'inverse comme l'affirme Laurent Mucchielli, sociologue et directeur de recherche au CNRS qu'il n’y a pas d’augmentation tendancielle de l’antisémitisme en France, et que 90 % des Français considèrent en outre les juifs comme des Français comme les autres. Le fond de ce sale commerce politique du "président" est comme l'écrivait Jean-François Kahn : " le CRIF est tombé entre les mains de courants alignés sur la droite israélienne la plus intransigeante " (pour ne pas dire facho), et rappelant que " le Crif n’a pas toujours été ce qu’il est devenu ". Mais comme ce CRIF fait si peur à nos gouvernants, allez savoir pourquoi, quels sont les intérêts cachés derrière tout ca ? Cette procession de bourgeois de Calais lors dit diner annuel, ou Kalifat comme ses prédécesseur à tiré les oreilles du mauvais élève, chef élu de ce gouvernement de lavettes. Ce monsieur Kalifat se permet de vouloir exclure d'une marche blanche (qui est-il, le roi de France ?) pour répéter à plus soif l'amalgame : "le boycotte d'Israël, la haine d'Israël qui est véhiculée dans notre pays, ces partis veulent faire d'Israël "le juif des nations" et ça, c'est de l'antisémitisme !" ; et comme tous les micros sont ouverts, ce sale mec (oui on peut l'appeler ainsi) répète à qui veut sa comptine, bien coup bas sous la ceinture ; mais qui a un écho destructeur dans certaines communautés. Toujours Laurent Mucchielli qui dénonce « une incapacité du CRIF à prendre ses distances avec l’État israélien, ce qui est le pendant et l’amplificateur de l’incapacité de nombreux Français maghrébins à distinguer la politique israélienne de la communauté juive en général ». Et c'est ce qui est voulu par le CRIF, qui entre parenthèse ne représente que 15 à 20 % des 600 milles de ceux qui se sentent juifs en France. Mais il ne faut surtout pas oublier le livre de Jacob Cohen, "Le printemps des sayanim" qui explique si bien pour n'importe quel événement réel ou imaginé et parfois scénarisé de nature antisémite, la mise en route du tamtam médiatique en simultané, ce qui sur la population prend des proportions incroyables : à les entendre, ces 3000 serviteurs zélés du sionisme, nous vivons dans une société hyper antisémite, qui déteste les juifs depuis des temps immémoriaux, et que cette société française serait prête si on lui demandait, de répéter les rafles du Vel d'hiv, les déportations, comme il disent si bien : "ne jamais oublier". Avec ces cocos là, on est en pleine schizophrénie, en pleine hystérie, et tout ca relayé par la bande du CRIF et autres "associations" qui seraient supposées représenter la voix de tous les juifs de France.

Ces dernières années, non content d'avoir pris position en faveur de la barrière de sécurité israélienne édifiée entre Israël et les Territoires palestiniens occupés, non content en décembre 2017, de soutenir l'annonce du président Donald Trump de vouloir implanter à Jérusalem l'ambassade américaine en Israël, et ainsi comme l'écrit l'Union juive française pour la paix qui qualifie le CRIF de « lobby pro-israélien », pro "bibi", (ne pas oublier Mayer Habib, vice président du CRIF, accessoirement député de l'assemblée nationale et grand pote, grandes oreilles de Netanyahu), ce CRIF donc, faisant pression pour censurer toute critique et accusation de violation des droits de l’homme d’Israël.

En clair et en décodé ce CRIF, avec toutes ses exigences, tous se désirs impératifs, ses ordres, ses jugements et sa violence par ses services de sécurité qui donnent des ordres aux flics (voir dernier diner annuel), nous crispe, nous agace pour ne pas dire mieux ; car ce CRIF tenterait de mettre une certaine catégorie de citoyens au dessus des autres, ce CRIF et ses zélés serviteurs aux plus hauts postes de responsabilités tel un Valls, qui va régulièrement se prosterner en Israël, tout ce raffut, fait monter il est vrai un courant malsain entre les juifs et les nommés "goy".

Le CRIF montre ses muscles, y'a qu'à voir aujourd'hui dans les merdias : on enterre un héro qui s'est sacrifié pour des otages, et on marche pour une dame âgée assassinée par deux idiots antisémites ; à votre avis qui des deux événements a plus de résonnance dans le landerneau ? C'est à chacun de voir, cependant le CRIF donne l'impression de ne plus se sentir pisser.

Il faut tout de même se dire que 80% des citoyens de confession juive doivent en avoir ras la kippa d'entendre les conneries prononcées doctement par tous ces CRIF's bro. Ce qui est bien c'est que, Mélenchon, les insoumis, la Marine et ses suiveurs viendront à cette marche en mémoire de cette pauvre dame ;[i] en fait, on en a rien à carrer de tes exigences venues de Tel-Aviv "président" Kalifat.

Le dernier mot, à un juif de tous les jours, et par ces mots le CRIF devrait s'en inspirer :

- " moi, j'ouvre mon cœur à tout le monde (...) tous les gens sont concernés (...) il n'y a pas de limite, je suis contre les limites."

Daniel Knoll.

Georges Zeter/mars 2018

dessin publié sur "bigger than life" at :

http://martinsinger.over-blog.net/article-exposition-des-territoires-intimes-98566087.html

Kalifat dans ses œuvres sur RTL

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=jojOrNFuJ5E