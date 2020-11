« Ce gouvernement a pris goût à l’arbitraire » (R. de Castelnau)

Cette phrase prononcée par l’avocat R. de Castelnau dans le documentaire « holp-up » ne doit pas être prise à la légère et caractérise assez bien le mode de fonctionnement de la technocratie qui nous dirige, sorte de « synarchie » contemporaine.

Car tous les jours nous constatons que, oui, le gouvernement a pris goût à l’arbitraire et que nous sommes gouvernés par des autocrates à la petite semaine.

Témoin, un exemple parmi tant d’autres, le projet de « Loi sur le Programmation de la Recherche », laquelle loi est censée fixer l’avenir de la recherche publique en France mais la promeut de manière aussi indépendante qu’elle assure l’intérêt des sociétés privées du secteur ; et que la ministre défend en ce moment même devant l’Assemblée (c’est du moins ce que nous avons cru comprendre tant la ministresse est effacée).

Au milieu des péroraisons victorieuses de la – discrète- (dans toutes les acceptions du terme) ministre qui vient, dit-elle, de « refonder » la science en France, se trouvent quelques bizarreries légales qui n’attirent guère l’attention des échotiers, lesquels sont bien affairés à pérorer sans fin sur « le vaccin » et les théories, diverses et variées, du « complot ». Mais peut-être, n’y trouvent-ils pas matière à décoder, ou tout simplement s’en foutent-ils ? Après tout, nous ne sommes pas dans une dictature, « je vais vous y amener, moi !, dans une vraie dictature » comme dirait le petit père du peuple français.

Je vais en prendre deux exemples qui feront écho aux propos de M. de Castelnau :

D’abord la loi crée un « délit d’entrave » défini en ces termes : « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur sans y être habilité […] ou y avoir été autorisé […], dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement » et qui sera puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ; lesquelles sanctions seront portés, par un simple jeu de renvoi entre dispositions du code pénal, à « trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende » si l’infraction est commise en réunion, ce qui ne peut être que le cas en l’espèce (on imagine mal un étudiant bloquer la faculté à lui tout seul et tenir une compagnie de CRS en respect grâce à sa force physique ou mentale).

Réponse de la ministre :

« Le dispositif introduit dans le texte n’apporte rien qui n’existe déjà dans notre arsenal juridique ou pénal. Mais puisque des doutes semblent persister quant à la portée de cet article, j’écrirai par voie de circulaire à l’ensemble des établissements pour rappeler que jamais la libre expression et la liberté de mobilisation, qui sont au cœur de la tradition universitaire, ne pourront être remises en cause. »

Question à la réponse du quidam de base (moi) à la ministreuse : de qui se moque-t-on ? Si tout cela existe déjà bel et bien, alors pourquoi l’inscrire alors dans une nouvelle loi dont le but est, qui plus est, de « programmer la recherche » ? Parce que l’objectif de cette loi est de faire de la recherche sans étudiants ?

Car il ne faut pas se tromper, ce qui est visé ici, ce n’est, ni plus, ni moins que le droit constitutionnel de manifester. Cette disposition ne vise qu’à une chose : interdire les manifestations estudiantines telles que nous les connaissons. J’entends d’ici les grincheux : oui mais bloquer les universités n’a rien à voir avec le droit de manifester ! Peut-être, ou peut-être pas, surtout si l’on considère le peu de cas que font les gouvernements successifs de l’avis des citoyens et la fameuse technique du doigt d’honneur envoyé par le Président actuel (en même temps que les forces de l’ordre) aux malcontents.

Ensuite, la Ministre entend, dans une déclaration, défendre la « liberté d’expression » (oui une ministre macronienne défendrait la liberté d’expression), notez toutefois qu’elle a des mots bien à elles pour la défendre :

« Mais il nous faut collectivement condamner toutes les tentatives de censure ou de pression exercées de l’extérieur sur ce qui est le ciment et l’oxygène de la communauté scientifique : la liberté d’enseigner, de chercher, de débattre. Car le paradoxe est que cette liberté est tout autant un droit qu’un devoir. La recherche non seulement peut, mais elle doit refuser d’être inféodée à tout autre intérêt que celui de la connaissance. Elle doit être constamment alignée avec les valeurs de la science sans quoi elle se renie elle-même. Cette intégrité est la base de la confiance que les citoyens accordent à la communauté scientifique. Il était donc essentiel de l’inscrire dans la loi. »

Je passe sur le mélange du ciment et de l’oxygène qui est censé fonder la liberté, et dont le curieux mélange ne doit pas aider à faire respirer la démocratie, ni la liberté de l’expression pour filer la métaphore de la ministresse.

Mais au fait : qu’avons-nous besoin d’inscrire la liberté d’expression dans une loi particulière si la France est une démocratie comme on le pérore sur toutes les antennes, les ondes hertziennes, jusque dans les journaux de référence ? Après tout, elle figure dans la Déclaration du Droit de l’Homme et du Citoyen de 1789, et heureusement qu’il n’a pas fallu attendre une effacée ministre de la « recherche et de l’enseignement supérieur » pour que nos glorieux ancêtres s’aperçoivent que sans liberté d’expression, point de démocratie ?

Dans le plus pur style imaginé par Eric Blair, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche inscrirait un « nouveau droit », et alors qu’on pratique la forme moderne de la censure (qui est la décrédibilisation, la moquerie facile et la condamnation à la mort sociale) à tours de bras, la ministre nous explique que nous devrions inscrire la liberté d’expression dans une loi particulière pour marquer notre attachement à cette vertu capitale. Le refrain est connu… dans les régimes autoritaires.

En tout cas, je trouve ce passage savoureux. S’il a lu cela, le professeur Raoult a dû s’étouffer avec son café matinal, et se demander si la discrète ministre n’était pas victime d’une « bouffée délirante » elle aussi.

La ministre dit aux chercheurs, en substance : « vous êtes donc libre de chercher, mais votre liberté ne limite à chercher à l’endroit où l’on vous dit de chercher ». Quant à trouver... si la crise du COVID19 a bien montré quelque chose, c'est que la majorité des médecins-chercheurs (sur-plateaux-TV) étaient de grands découvreurs, surtout lorsqu’il s’agit de trouver des sociétés pour leur payaient un bon gueuleton. En tout cas, c’est révolutionnaire tant il vrai qu’on a toujours le réflexe de rechercher ses clefs là où on pense les avoir perdues…

Oui décidément, ce gouvernement a pris goût à l’arbitraire.