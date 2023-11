Ce mercredi, l’armée la plus morale du monde a bombardé aveuglément un camp de réfugiés à Gaza

@chapoutier « Sur le point diaspora, c’est une légende, que des prisonniers aient été emmenés à Rome et alors, il y a eu aussi les Gaulois non ? »

Comment ça, c’est une légende ? Et l’arc de Titus qui célèbre le triomphe de Rome sur la Judée, c’est une légende aussi, il n’existe pas ?

Il n’y a pas eu de guerres juives contre les Romains et les Grecs rapportées dans l’Histoire ?

« et alors, il y a eu aussi les Gaulois non ? »



Oui, il y a eu les Gaulois, vous allez dire aussi que c’est une légende ?

« Mais un exode de toute une nation : avec quels moyens de transport dans l’antiquité ? À pied à travers des zones hostiles et désertiques ? À la nage pour traverser la Méditerranée ? »

Des massacres, des génocides et des expulsions, il y en a eu en tout temps, et à toutes les époques. On fuit avec les moyens du bord !

« Mais ces terres étaient déjà habitées. Les mêmes, au nom de votre dieu à tous, avaient déjà génocidé les peuples existants en Palestine il y a 3000 ans. Et ils l’écrivent dans votre livre sacré. (Juifs, Chrétiens, Musulmans). »

Tout à fait.



C’est la guerre impitoyable que livre Dieu et son peuple hébreu contre le serpent de la géhenne qui a soumis les peuplades au Péché Originel, la chute d’Adam et Ève (perversion et sacrifices d’êtres humains, idolâtrie), que Dieu promet de mener à la victoire.

C’est toute l’Histoire de l’Ancien Testament visant à préparer le peuple juif à recevoir la Sainte Vierge qui enfantera le Messie, le Christ Jésus, pour mener l’humanité vers le Salut.

« L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. »

Genèse 3:14-15