Des pays asiatiques démocratiques ont appliqué avec succès les méthodes classiques efficaces de prévention des épidémies : contrôle des voyageurs aux frontières dès le danger connu, isolement des malades, et contacts, application stricte des règles d’hygiène, port de masques systématique de l’ensemble des personnes, traitement à visée palliative en attendant l’apparition d’un éventuel traitement curateur. Dans ces pays performants, la généralisation précoce de tests diagnostiques, dès le début de l’épidémie, a facilité le dépistage des porteurs sains[3] ou peu symptomatiques et leur isolement spécifique, rompant ainsi la chaine de contamination. L'Italie a appliqué les méthodes totalitaires du confinement chinois et a maintenant le plus grand nombre de décès liés au coranovirus. Pourquoi la France suit-elle la méthode italienne ?

[1] La peste, le choléra, le typhus, la typhoïde, la poliomyélite et la lèpre ont été vaincus par l’isolement des malades et porteurs sains et l’hygiène publique (élimination des animaux et insectes vecteurs, eau potable, traitement des eaux usées), et privée (hygiène corporelle, désinfection des vêtements et des literies, chasse aux parasites.) [2] https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-peste-quelques-verites-205859 [3] Un porteur sain est une personne qui héberge le virus sans présenter aucun signe de maladie. Il transmet ainsi la maladie sans que personne ne s’en doute.

Ce n’est pas de confinement généralisé que la France a besoin, mais de liberté, de masques et de chloroquine !

Comme le disait Hamlet : « Il y a quelque chose de pourri au Royaume ! »

La crise du Covid19 agit comme le révélateur de l’inefficacité de nos politiques de santé et de la nature démocratique (ou non) de nos gouvernants. Le critère de jugement indiscutable est le bilan mortifère des victimes dans chacun des pays atteints, tel qu’il a été dressé par l’Organisation Mondiale de la Santé à la date du 23 mars 2020. Ce jugement est sans appel.

GESTION DE L'EPIDEMIE DANS LES PAYS AUTORITAIRES

D’un côté des pays dont le caractère autoritaire s’est traduit par l’instauration d’un confinement « aveugle » de leur population, destiné à masquer la fragilité de leur appareil de santé et à accoutumer les citoyens à la dictature.

De l’autre, des pays, principalement asiatiques qui ont appliqué les méthodes efficaces de prévention des épidémies, celles qui ont permis de juguler les grandes pestes historiques[1] [2] bien avant l’arrivée des vaccins et des antibiotiques : contrôle des voyageurs aux frontières dès le danger connu, isolement des malades, et de leurs contacts, application stricte des règles d’hygiène, port de masques systématique de l’ensemble des personnes, traitement à visée palliative en attendant l’apparition d’un éventuel traitement curateur. Dans ces pays performants, la généralisation précoce de tests diagnostiques, dès le début de l’épidémie, a facilité le dépistage des porteurs sains[3] ou peu symptomatiques et leur isolement spécifique, rompant ainsi la chaine de contamination.

En Italie, la politique de confinement aveugle (sans dépistage généralisé) a fait la tragique preuve de son échec avec plus de 6077 morts au 24/3/2020 ; l’âge moyen élevé de sa population a été avancé pour expliquer cet échec. C’est oublier que le Japon, avec une population la plus vielle du monde, et deux fois plus importante que celle de l’Italie, ne comptait à la même date que 42 décès. Ce dramatique échec italien de la prévention de l’épidémie par le confinement aveugle s’explique par le contrôle trop tardif des frontières et l’insuffisance des dépistages (alors que l’Italie ne manquait pourtant pas de tests, puisqu’elle en a exporté des centaines de milliers)[4].

Une prévention efficace était pourtant possible, dans ce pays comme ailleurs, ainsi que l’ont démontré dans la ville de Vo[5] (près de Venise) Andrea Crisanti professeur de microbiologie à l’université de Padoue et le docteur Antonio Cassone : avec l'isolement des sujets infectés, le nombre total de nouveaux patients de cette ville de 3000 habitants est passé de 88 à 7 en 10 jours.

L’incapacité de traiter en réanimation tous les malades qui le nécessitaient, lié à l’état pitoyable des hôpitaux et leur nombre très insuffisant de respirateurs, de plus trop souvent en panne, a dramatiquement aggravé les conséquences de l’inefficacité de cette politique de confinement généralisé. Les médecins italiens, manquant de lits de réanimation et de respirateurs ont dû (et doivent encore) choisir qui sera ventilé (et aura de grandes chances de survivre) et qui ne le sera pas ; à cette loterie, indigne d’une nation riche, les plus âgés ont été les grands perdants, expliquant en partie leur surmortalité considérable.

GESTION DE LA CRISE DANS LES PAYS DEMOCRATIQUES

Les pays asiatiques démocratiques (Japon, Corée du sud, Taiwan, Singapour) ont refusé le confinement aveugle ; ils ont défendu leurs frontières dès les premiers cas chinois connus et ont confiné uniquement les malades et les sujets contacts. Ces mesures ont été parfois spectaculaires comme la mise en quarantaine des 3700 locataires du Diamond Princess. Les gouvernements de ces pays démocratiques ont assuré à leurs populations, masques et tests diagnostic (en déployant au besoin leurs soldats sur les nouvelles chaines de fabrication en usine) sans confinement généralisé. Leurs populations se sont promenées masquées en public et ont soigneusement suivi les règles d’hygiène limitant efficacement la diffusion de la maladie : au 24 mars 2020 le Japon ne comptabilisait que 1128 infectés (incidence 0,88), Taiwan 135 (incidence 0,5), la Corée du sud 9037 (incidence 17) et Singapour 507 (incidence 8,45). La qualité de leurs hôpitaux a limité la mortalité : 42 décès au Japon (mortalité 0,03), Taiwan 2, 120 en Corée du sud (mortalité 0,023) et 2 à Singapour (mortalité 0,033).

L’Europe n’a pas défendu ses frontières, n’a pas généralisé le port de masque de protection, ni le dépistage précoce pour isoler les porteurs de virus et a facilité ainsi l’extension de l’épidémie. Au 24 mars 2020, l’OMS recensait : 63927 cas en Italie (incidence 89,3), 33089 en Espagne (incidence 55), 29212 en Allemagne (incidence 26) et 19296 cas en France (incidence 21,6).

Dans les pays du Sud de l’Europe, le retard d’investissements en matériel et en personnels hospitaliers pris depuis 20 ans a été provoqué par une politique volontariste de restrictions des moyens imposés par la technostructure[6] [7] [8]. En particulier ont été touchés les services de réanimation. Le manque de respirateurs[9] a entraîné l’explosion de la mortalité avec au 24 mars[10] 2020, 6078 morts en Italie (mortalité[11] : 10,12/100000), 2182 en Espagne (4,84/100000), 860 en France (mortalité 1,3/100000). L’Allemagne mieux équipée en respirateurs ne recensait que 126 morts (mortalité de 0,15/100000, soit 60 fois moins qu’en Italie) tout en prenant en charge certains de nos malades les plus gravement atteints.

A l’inverse de la quarantaine sélective[12] réservée aux malades et autres porteurs de virus et aux contacts et extrêmement efficace, le confinement d’une population saine n’a jamais prouvé qu’il pouvait être utile pour prévenir une épidémie.

Il s’agit d’une invention récente[13] des autorités chinoises dont l’amour de la démocratie n’est pas évident et dont les finalités réelles sont incertaines. Avant de l’imposer autoritairement aux français en s’appuyant sur une simple simulation reposant sur des hypothèses fausses[14], le président aurait dû revoir l’histoire des épidémies.

CONSEQUENCES MULTIPLES ET GRAVES DU CONFINEMENT GENERALISE

L’expérience de l’Italie démontre dramatiquement que le confinement aveugle de la population saine est inefficace pour prévenir la contagion et les décès, alors que ses complications médicales sont nombreuses et que ses conséquences économiques sont catastrophiques.

DRAMES MEDICAUX

Les complications médicales et sociales de cette mesure « moyenâgeuse et inutile », sont avérées[15] et souvent catastrophiques.

Tous les confinés interrogés décrivent un sentiment d'isolement et le manque de contacts sociaux. L'absence de tout contact physique avec les membres de la famille et amis confinés ailleurs, est particulièrement mal vécu. Tout particulièrement, les adolescents privés de leurs premières amours sont complètement déprimés, le téléphone et même Skype et/ou face time, Instagram ou WhatsApp ne pouvant en rien remplacer l’intimité qu’ils commençaient à découvrir. Virtual is not reality et les ados le découvrent avec souffrance ! Même leur école et leurs profs en chair et en os leur manquent cruellement.

DU COVID AU SYNDROME DE GLISSEMENT UNE FORME DE SUICIDE DES GRANDS MALADES ET PARTICULIEREMENT DES VIEILLARDS

LA MORT EN EHPAD

Quoi qu’en pensent les militants de l’euthanasie, un grand malade, a fortiori un vieillard qui veut mourir y arrive très bien, voire très vite. Témoins les récits émouvants de patients qui attendent la visite d’un proche revenu de loin pour dire au revoir et partir, vécus si souvent même par nous, pédiatres. Du temps de l’humanité qui n’interdisait pas les rencontres !

On achève bien les chevaux … et maintenant nos ainés.

Ainsi pour les vieillards, infectés ou non, pensionnaires des EHPAD, la solitude complète imposée par le confinement les conduit très vite au « syndrome de glissement » et à la mort, presque aussi sûrement que le virus. Quelle ineptie et quelle honte de leur interdire les visites de leurs proches, alors que leurs soignants sortent et reviennent plus sûrement porteurs de virus, puisque scandaleusement non protégés.

QUI A PU DECIDER CETTE HORREUR, qui a pu l’accepter ? Les récits dramatiques se succèdent sur les réseaux sociaux de ces couples déchirés dans leurs derniers moments, de ces enfants qui ne reverront jamais leur mère, de ces soignants précautionneux de ces vieillards depuis des mois ou années, qui les voient brutalement abandonnés violemment à la mort sans personne pour leur tenir la main et jetés au tombeau sans accompagnement ( souvenir de ces familles recevant contravention pour présence au cimetière… et vu l’épidémie de décès, elles risquent bien la prison pour récidive de contravention.. ). Nos médias n’auraient-elles rien vu ?

EST-CE VRAIMENT NOTRE MONDE ? Qu’attendons-nous pour réagir ? La fin de l’épidémie ? Non nous devons nous lever contre cette monstruosité. Plainte contre le ministère de l’intérieur ? Ils n’ont pas l’air d’aimer les plaintes. Réfléchissons mais agissons maintenant : nos ainés sont clairement victimes de non-assistance à personne en danger et de maltraitance.

Quelle justification à cette mesure barbare ? Les protéger ? Sûrement pas puisqu’une note du ministère aux directeurs d’EHPAD précise clairement que les personnes âgées malades ne doivent en aucun cas être transférées aux urgences ! En aucun cas, elles ne seront ni hospitalisées, ni réanimées. Notons qu’il s’agit de critères d’âge absolus sans aucun compte de l’état physique et intellectuel des résidents. Nous connaissons tous de beaux vieillards de plus de 90 ans et des « vieux » de 70 ans ou moins. La médecine a toujours pesé ces éléments. Du temps où les médecins pouvaient exercer leur vocation selon Hippocrate et non sous l’autorité malfaisante des bureaucrates.

Rappelons que la loi Touraine dont le rapporteur zélé fut Olivier Vérane en 2015 (J O 2016) a modifié profondément le rapport des patients et médecins à la médecine en France. Désormais selon l’article 1, c’est l’Etat qui décide des soins au lieu de simplement contrôler. Changement capital passé inaperçu des citoyens qui en découvre l’horreur à l’occasion de cette épidémie.

LES CONSEQUENCES DE L’ENFERMEMENT SONT TOUJOURS GRAVES POUR TOUS ET PARFOIS TRAGIQUES

Imaginez le vécu des prisonniers et malades des hôpitaux psychiatriques privés de visites, des femmes et/ou enfants victimes de violence familiales confinées avec leurs bourreaux eux-mêmes agacés par l’absence de sortie et paniqués par le covid19, des malades attendant interminablement aux urgences pour accidents vasculaires, domestiques, ou professionnels. Les malades chroniques sont priés d’attendre …. Avec renouvellement de leurs ordonnances par le pharmacien… La consultation serait donc inutile ? Les jeunes accouchées seront-elles aussi privées de la présence du père et de la visite de leurs proches. Période pourtant anxiogène pour les jeunes femmes particulièrement en période de psychose organisée.

Les généralistes trop souvent dupes de l’intérêt du confinement total devant les multiples contaminations (en raison de la honteuse absence prolongée de masques) commencent à redouter les dégâts sur leurs patients abandonnés. C’est le confinement ciblé qu’il faut réclamer à grands cris. La télémédecine tant vantée par les énarques désincarnés ne peut remplacer le contact humain direct avec le malade !

Les conséquences mentales sur des personnes saines parfois psychologiquement fragiles et persuadées d'être confrontées à un danger de mort imminent seront importantes... La durée de la quarantaine est significativement liée à l'augmentation des symptômes dans toutes les études. Le nombre des personnes décompensées va s'accroître avec la durée du confinement et le renforcement quotidien de l’hystérie et de la psychose entretenue par le ministre, le président ou son premier ministre et relayées servilement par les médias appartenant à quelques milliardaires amis du président.

Les psychologues, les orthophonistes, les kinésithérapeutes sont priés de cesser leurs prises en charge avec parfois de graves conséquences chez les grands malades dysphagiques par exemple, et/ ou chez les enfants fragiles dépendant du contact avec leur orthophoniste, leur psychiatre ou leur psychologue etc.

Combien de personnes isolées décédées seules chez elles dans le silence et l’ignorance des voisins trouvera-t-on lors de la fin de cette mesure totalitaire inutile et scandaleuse ? Combien de stress post traumatiques seront- ils recensés dans les services de psychiatrie, pourtant aussi asphyxiés que la réanimation, depuis des lustres ?

En combien de temps la liste très longue des conséquences tragiques de ce confinement a-t-elle été évaluée et pesée tant en termes humains qu’économiques y compris en frais de santé ? (En une après-midi ?

Rappelons-nous le ministre Blanquer affirmant le matin que les écoles ne fermeraient pas et l’allocution du président le soir-même annonçant leurs fermetures. Pourquoi ces ministres bafoués, humiliés ne démissionnent-ils pas ? Une crise gouvernementale permettrait peut-être de mettre quelques professionnels au pouvoir pour tenter de gérer cette crise avec intelligence ?

L’INEGALITE ET L’INCOHERENCE DE CE CONFINEMENT DIT GENERALISE

Les aberrations sont multiples. Les citoyens doivent montrer patte blanche ou plutôt des attestations humiliantes que même les occupants nazis n’avaient pas imposé à nos aïeux.

Mais ceci ne s’applique qu’au blanc de plus de 50 ans qui peut payer, semble-t-il, puisque nos chères banlieues sont dispensées de cette coercition. Les policiers confirment avoir reçu des ordres de ne pas verbaliser, ni même tenter de faire rentrer « nos chances pour la France » à l’intérieur, afin de ne pas risquer d’émeutes.

Très bien, évitons les émeutes, mais pourquoi imposer à cette maman enfermée dans un studio de rester seule avec sa fille sans possibilité de la promener dehors. On devait sortir seul…. Aux dépends de la sécurité de nos ados qui courent dans les rues pour se défouler, il était interdit de courir avec un parent ou une sœur ? Quid de cette mère qui pour chercher son pain avec sa fille de 4 ans a pris une contravention parce qu’on ne sort pas à deux ? Nous sommes au-delà de la colère.

L’interdiction des parcs, des forêts, des plages est grotesque ou témoigne d’une volonté de tester la capacité de soumission des citoyens. A-t-on peur que le surfeur contamine les poissons ? Non, il faut le punir, l’habituer à obéir, à se soumettre sans raison autre que le bon vouloir du Prince. Le virus est oublié, le totalitarisme avance à grands pas, à peine masqué. Lisez l’excellent texte de Clojac sur les drames du confinement [16] et son analyse savoureuse et tragique du syndrome de Diogène.

« Enfin, parmi les sujets à cette altération de la personnalité pouvant préfigurer des troubles plus graves, il y a les reclus contraints à une forme d'exil intérieur du fait de circonstances indépendantes de leur volonté. Les premiers cas ont été étudiés chez des républicains Espagnols cachés pendant des années par crainte des représailles des franquistes, et chez des Juifs cloîtrés pour échapper à la barbarie des nazis.

La situation politique ayant changé, la plupart de ces gens, après une inévitable période de réadaptation sociale, ont fini par vaincre leur traumatisme et revenir à une vie presque paisible, hormis des angoisses subites et d'inévitables cauchemars. Mais quelques-uns ont sombré dans le syndrome de Diogène. Accompagné de syllogomanie qui est une accumulation compulsive d'objets souvent inutiles (acquis au besoin par kleptomanie) dans la peur de manquer de l'essentiel, et pour se créer de nouveaux repères.

Et c'est ce qui attend probablement 5 à 10 % des « confinés » actuels si leur claustration prétendument acceptée excède quelques semaines (…) comme les experts du prince le réclament

Des dégâts anodins qui prennent vite de l'ampleur. Cela commence par des comportements inhabituels, apparemment négligeables mais à ne pas prendre à la légère, qui s'observent dès les premiers jours d'isolement.

Ça peut débuter par une hyperactivité joyeuse et communicative pour occuper tout ce temps libre dont on ne sait que faire dans un espace restreint... En alternance avec des phases de passivité, de déprime et d'aboulie qu'aucun film, roman, ou chat sur le web ne parvient à compenser entièrement. Cette forme de cyclothymie progressive ne se serait probablement pas déclarée si la vie habituelle avait suivi son cours.

S'ensuit une irascibilité parfois latente que le surmoi contrôlait dans des conditions de vie « normales » mais que la promiscuité permanente ravive. Peu à peu, sans s'en rendre compte, le sujet entre dans un tunnel mental dont les parois se resserrent.

Les brimades aux enfants commencent, suivies de la maltraitance de l'animal de compagnie. Les couples se déchirent pour des broutilles. Un volet mal bloqué, un plat trop salé ou pas assez cuit, un tube de dentifrice mal refermé, un désaccord sur la chaîne à regarder. La liste infernale n'a pas de fin. Les femmes qui ont subi un tyran domestique et les hommes qui ont souffert d'une mégère comprendront. Mais eux au moins, ils avaient la possibilité de faire leur bagage. Or déménager est devenu très compliqué puisqu'il faut une ribambelle de paperasses pour bouger.

Point n'est besoin d'être un grand devin pour prédire une inflation significative des séparations et des divorces à la suite de quelques semaines de confinement forcé. Sans même parler des meurtres auxquels l'exacerbation des conflits intimes peut conduire.

La « babouchka de Tchernobyl » est devenue un cas d'école. (…)

Mais ces dérives de l'esprit ne font pas partie de ce qu'on enseigne à l'ENA à tous ces jeunes bourgeois lustrés et calamistrés, clonés pour servir au mieux la Haute Finance. »

CATASTROPHE ECONOMIQUE

Les conséquences économiques de ce confinement aveugle s’annoncent déjà catastrophiques. Partout dans le monde, les cours de bourse ont dévissé de manière spectaculaire. A Paris, la chute des cours en un jour a établi son niveau record depuis sa création rappelant le jeudi noir, début de la crise de 1929 à New York.

En Chine l’AFP précise : « depuis le confinement, la production industrielle a connu un repli de 13,5% sur un an, contre +6,9% en décembre. Les ventes de détail, reflet de la consommation, ont pour leur part chuté de 20,5% par rapport aux deux premiers mois de 2019 ».

En Italie, Challenge[17] rapporte : « le tourisme, qui représente 11% du PIB, est anéanti. Hôtels vides, restaurants fermés, locations estivales annulées : tout espoir de rebond est reporté à l’automne. La majorité des aéroports est fermée et le secteur aérien est à genoux. L’industrie du spectacle, y compris les productions télévisuelles, et le sport ont mis la clé sous la porte. Le luxe encaisse en silence une crise qui s’était ouverte dès la propagation du virus en Chine, son principal marché d’exportation. Quant aux grandes chaînes de distribution, elles ont baissé le rideau ».

En France, depuis le confinement, l'activité a chuté de 35% et Guy de la Fortelle[18] constate :

« Déjà les grands groupes retardent le paiement de leurs fournisseurs et les asphyxient…L’État a promis 8 milliards € par mois pour le chômage technique… La masse salariale française est de 50 milliards. L’aide de l’État porte donc sur 15 % de la masse salariale, 3 salariés sur 20. Croyez-vous vraiment que seuls 3 salariés sur 20 sont au chômage technique ? Et les indépendants, les petits commerces, les artisans, les libéraux, tous ceux qui ne se paient pas s’ils ne travaillent pas ? En voilà une bonne blague de 1er avril qui se profile lorsque les salaires ne tomberont pas ».

POURTANT ON PEUT VAINCRE CETTE CRISERAPIDEMENT SI ON PREND DES MESURES EFFICACES ET SI ON LE SOUHAITE VRAIMENT

1°) L’affaire fort suspecte des masques

Il faut arrêter de prétendre contre toute évidence que le masque ne sert à rien et en fournir à tous. L’une des premières mesures prises par le National Health Command Center (NHCC) de Taiwan, activé en janvier 2020, a été d’envoyer les soldats travailler sur de nouvelles chaines de fabrication de masques afin de répondre aux besoins de sa population ; il a ensuite organisé leur distribution par les pharmacies en attribuant à chacun des jours d’approvisionnement et a rappelé comment les utiliser au mieux.

Pour faciliter la recherche de magasins, un ingénieur taïwanais a construit une carte en ligne en temps réel montrant les où les masques étaient disponibles. Au 18 mars 2020, malgré sa proximité avec la Chine, Taiwan non confinée ne déplorait que 100 cas confirmés d’infection[19], dont deux décès. A la même date la France comptait 7156 infectés et 175 décès[20].

En France, nous avons subi la négation systématique de l’utilité des masques et assisté à une pantomime montrant que la porte-parole du gouvernement ne savait pas les utiliser. Le personnel soignant de ville a été envoyé en première ligne sans masque, malgré les promesses réitérées du gouvernement et déjà 5 médecins en sont morts. De même, pour policiers et gendarmes dont beaucoup ont été confinés : une brigade de police-secours du 18ème arrondissement (41 policiers), un sous-groupe de l’Unité mobile d’intervention et de protection, et 500 policiers de la Sous-direction des transports. Une circulaire[21] a même interdit aux policiers et gendarmes envoyés au contact des possibles infectés d’en porter[22], alors qu’en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en Chine, les policiers sont gantés et masqués ! Et déjà un gendarme français en est mort. Sa hiérarchie affirme qu’il n’était pas sur le terrain mais osera-t-elle prétendre qu’il n’était pas au contact de ses collègues chargés de vérifier les attestations ?

Les confinés qui sortent quelques minutes pour un jogging sont contrôlés par un policier non protégé et donc futur contagieux et qui manipule des attestations sans gants. Une célèbre grande gueule de RMC raconte que sa fille est contaminée alors qu’il lui imposait un confinement très très sévère et qu’elle l’a vraisemblablement été lors d’un contrôle d’attestation.

Le masque est une protection nécessaire, mais pas suffisante. Il ne constitue pas « la » solution, mais il offre une protection partielle et fait partie des armes utiles pour combattre la diffusion de l’épidémie. Le nier est un mensonge. Ne pas en fournir constitue une mise en danger d’autrui. Interdire d’en porter est criminel.

Et que dire du surpeuplement des transports publics organisés par la RATP et la SNCF qui restreignent le nombre de véhicules lorsque l’affluence diminue ? Pour limiter la densité des voyageurs, premier facteur de contamination, elles devraient au contraire augmenter le nombre de trains aux heures de pointe et exiger le port de masques pour tous avant de rentrer dans la rame (masque artisanal au besoin selon multiples tuto sur internet !).

2°) L’affaire douteuse des gels hydroalcooliques

Il faut assurer la mise à disposition au public de savon et de solutions hydro alcooliques en quantité suffisante. A Taiwan, le gouvernement a obtenu de La Taiwan Tobacco and Liquor Corporation l’augmentation de la production d'alcool à des fins de désinfection de 75%. Mais nos pharmaciens d’officine qui ont été autorisés avec grand retard à en produire manquent encore de flacons et d’ingrédients…

3°) Le cinéma des tests

Il faut pratiquer des tests diagnostiques à grande échelle pour pouvoir dépister les propagateurs de virus et les confiner, comme cela a été fait (tôt) dans tous les pays qui ont réussi à limiter l’extension de l’épidémie.

En France, il n’y a eu aucune pénurie de tests, car il s’agit d’une technique courante dite de PCR que de très nombreux laboratoires pratiquent quotidiennement. Mais des décisions politiques aberrantes se sont opposées à leur utilisation. C’est d’autant plus choquant que les élus proches de la majorité et des ministres ont été testés[23] sans présenter les conditions que ces mêmes ministres imposent à la population.

L’utilité des tests a pourtant été finalement reconnue par O Véran en annonçant une massification des tests “à la fin du confinement”. ON ATTEND TOUJOURS. Certes, mieux vaut tard que jamais, mais mieux vaut tôt que tard et c’est maintenant qu’il faut tester massivement pour mettre fin au confinement aveugle et le limiter aux seules personnes testées positives, comme cela a été réalisé avec succès à Vo. Ce 26 mars Olivier Véran nous en a promis 10000 par jour pour « bientôt » alors que nos voisins allemands en réalisent 70000 par jour depuis longtemps.

Si nous avions fait cela plus tôt, nous nous serions rendu compte que la fermeture généralisée des écoles était inutile, car contrairement au virus grippal le Covid-19 n’est qu’exceptionnellement transmis par les enfants.

4°) SAUVER LE SYSTEME DE SANTE : LE TITANIC COULE

Il faut réparer le système hospitalier public et libéral, victime d’une gestion bureaucratique totalitaire, purement financière depuis plus de 20 ans, ainsi que nous l’avons dénoncé il y a plusieurs années[24] et remotiver les soignants méprisés et mal payés par le pouvoir.

La responsabilité des ministres de la santé depuis 20 ans est écrasante : ils ont ignoré les multiples mises en garde des soignants. A Buzyn a méprisé une grève d’avertissement qui dure depuis un an. Ils ne peuvent pas dire « je ne savais pas ».

Et pendant que le président glorifie et câline les soignants dans ses discours, il ne met en chantier aucune action concrète utile pour les aider. Augmenter le nombre de lits de réanimation de notre pays qui, selon l'OCDE, se classe seulement au 19e rang des pays d’après le nombre de lits en soins intensifs à offrir à leurs habitants[25]. Augmenter le nombre de respirateurs. Remotiver des infirmières et aide -soignants par des salaires et des conditions de travail rendues décentes, et inciter celles qui ont abandonné leur métier à le reprendre[26]. Desserrer le carcan bureaucratique. Ces mesures concrètes, possibles dès maintenant, couteraient infiniment moins cher à la nation que le confinement aveugle et inefficace qu’il a imposé et qu’il veut prolonger. Les déclarations du président sur la résilience et la refonte du système de santé APRES la crise sont aberrantes. Qu’est-ce qui l’empêche de commencer maintenant ? L’assemblée se réunit bien pour voter une loi scélérate qui achève le droit du travail. Maintenant !

5°) LES RESPIRATEURS et le mystère du refus d’en faire construire en France et d’en acheter.

Manifestement la gestion purement financière de la santé se poursuit, couvert par le bruit de fond des morts quotidiens du covid19, en oubliant les 500 morts quotidiens de cancer, peu ou plus soignés. Rien n’annonce un changement de cap dans la gestion des hôpitaux et de la médecine de ville. Nos énarques maintiennent la barre financière sans le moindre état d’âme. Seule la communication fait semblant (de plus en plus difficilement).

Pourtant il est vital de rattraper notre retard en respirateurs, car leur trop faible nombre est le premier facteur de la mortalité des malades dans les pays qui en souffrent. Comment le ministère peut-il justifier son refus de faire construire des respirateurs en urgence comme des industriels l’ont proposé[27], alors que la France en est trop faiblement dotée ? Réquisitionner les respirateurs des anesthésistes et des chirurgiens ne constitue qu’un misérable artifice qui met au chômage forcé pour un temps indéfini de nombreuses spécialités médicales forcées d’abandonner les « malades ordinaires » pour éviter de résoudre le problème de fond. Notre nombre de respirateurs est scandaleusement insuffisant et le gouvernement refuse de l’augmenter. Son cynisme est total : il prétend vouloir protéger nos aïeux, mais refuse de les admettre à l’hôpital pour ne pas encombrer les réanimations et laisse ceux suspects de Covid 19 dans leur EPHAD ou ils contaminent les autres confinés promis à une mort en groupe[28] rappelant par certains aspects les wagons de la mort auxquels ils avaient peut-être échappé dans leur jeunesse.

6°) LE SCANDALE D ETAT DE LA CHLOROQUINE NOUS RIDICULISE A L’INTERNATIONAL

C’est de chloroquine et de sa totale liberté de prescription dont la France a besoin. Les décisions gouvernementales suscitent bien des interrogations.

Il est scandaleux d’interdire au médecin de ville de prescrire de la chloroquine s’il le juge utile. Nos 7 à 10 ans d’études pour devenir médecin nous ont formé à choisir pour chaque patient le traitement qui convient à son état. Il est inadmissible que des politiques, le plus souvent incompétents en médecine clinique, conseillés par des experts aux liens d’intérêts cachés souvent majeurs avec des firmes du médicaments (et qui[Dg1] tiennent à réserver ce formidable marché du covid19 à leurs amis), décident à notre place des traitements, sans voir les malades.

Entendre un ministre tenter d’effrayer les français en détaillant les complications d’un médicament utilisé sans ordonnance depuis 70 ans par des centaines de millions de personnes est tristement comique. Oui, la chloroquine est un médicament et, comme tout médicament actif, il peut avoir des complications. Mais ces complications extrêmement rares sont parfaitement connues et facilement évitables par tout médecin qui surveille son malade. Et le risque de complications graves est infiniment plus faible que celui de la maladie dont le gouvernement prend prétexte pour nous empêcher de travailler ou d’étudier et/ ou de voir nos familles et amis.

Oser présenter à la TV une mort par chloroquine alors que nous savions déjà tous que le malade était décédé de l’usage, non pas d’un médicament, mais de l’ingestion d’un phosphate de chloroquine destiné à nettoyer un aquarium constitue une manipulation indigne d’un ministre, médecin de surcroît ! Fake news volontaire ou incompétence incompréhensible. Dans tous les cas une tache de plus, indélébile sur le parcours d’Olivier Véran, déjà bien sali par son action auprès de Marisol Touraine.

La chloroquine, un antiviral bien connu et très utilisé depuis les années 2000

Les décisions du gouvernement concernant la chloroquine et leur chronologie suscitent de graves interrogations. Rappelons les faits et les dates. Dès les années 2000, l’efficacité de la chloroquine contre certains virus a été reconnue et fait l’objet de publications internationales[29]. En 2004 l’efficacité de la chloroquine contre le coronavirus est soulignée par l’université de Louvain[30] dont les membres viennent récemment de soutenir les déclarations et actions de D Raoult[31]. En 2013 elle est proposée contre le virus grippal AH5N1[32].

Le 7 janvier 2020, alors que l’épidémie se répand les chinois signalent que la chloroquine est efficace contre le coronavirus. Leurs constatations présentées oralement seront publiées un mois plus tard [33] [34].

Moins d’une semaine plus tard, le 13 janvier, Agnès Buzyn, sans motiver sa décision, classe la Chloroquine dans les substances vénéneuses interdisant son achat en France sans ordonnance, alors qu’elle était en vente libre depuis 70 ans.

Début février confirmation par les chinois de l’efficacité de la chloroquine chez les malades du covid19[35]. D’après Sun : « le médicament a fait l'objet d'essais cliniques dans plus de 10 hôpitaux à Pékin, ainsi que dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine et dans la province du Hunan, en Chine centrale, et a montré une assez bonne efficacité. Dans les essais, les groupes de patients qui avaient pris le médicament ont montré de meilleurs indicateurs que leurs groupes témoins, dans la réduction de la fièvre, l'amélioration des images au scanner des poumons, le pourcentage de patients devenus négatifs dans les tests d'acide nucléique viral. Les patients prenant le médicament prennent également moins de temps pour récupérer ».

Le 25/2 le Pr Raoult dans un exposé vidéo annonce sa décision de traiter les infections par une association de chloroquine et précise dans une interview : « ce serait une faute médicale que de ne pas donner de chloroquine contre le virus chinois » et se référant à la déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale[36].

Aussitôt ces annonces suscitent une volée de réactions trompeuses et souvent mensongères des proches du gouvernement. Le 26/2, Hervé Morin dans le journal le Monde qualifie l’annonce du Pr Raoult de « fake news ».[37]

Le 27/2 l’Agence Santé France lui emboîte le pas et Martin Hirsch, directeur de l’APHP, non médecin, déclare sur Europe 1 le 1er mars 2020 : « Coronavirus : « la chloroquine n’a jamais marché chez un être vivant ». Dommage qu’il ne lise pas les publications internationales, même des Belges plus faciles à lire que le chinois, peut-être.

Le11 mars 2020, le Pr Raoult présente les résultats positifs de son essai clinique dans une revue médicale[38] et parallèlement dans un exposé vidéo rencontrant un succès "viral" sur les réseaux sociaux : « sur 24 patients atteints du coronavirus, les trois quarts n'étaient plus porteurs du virus après six jours de traitement ». Le journal le Monde lui ouvre alors ses colonnes et lui permet enfin de s’exprimer. Combien de morts pendants ces longues semaines égrenés par Jérôme Salomon chaque soir ?

Le jeudi 19 mars, Donald Trump approuve le recours à la chloroquine contre le coronavirus en arguant que le médicament avait "montré des résultats préliminaires très très encourageants". Il a précisé que « la chloroquine avait été approuvée pour "usage compassionnel". Un médecin peut en effet administrer, à un patient en danger de mort, un médicament qui n'a pas encore été autorisé par la FDA pour le coronavirus, car il s'agit d'un médicament enregistré pour d’autres indications (paludisme, maladies auto immunes).

Le 20/3, Le point Afrique reprend l’accusation de Fake news [39] avec pour seul argument la forme de la présentation des résultats par D. Raoult. La palme de l’agressivité envers le Pr Raoult peut être décernée à Karine Lacombe qui s’est exprimé dans les médias pour le discréditer en ne mentionnant pas ses liens d’intérêt financiers majeurs[40] avec de nombreux laboratoires et en particulier avec d'Abbvie, Gilead, BSM, Janssen et Merck qui tentent actuellement de commercialiser des médicaments hors de prix contre le Covid19. Cet « oubli » de la part de Karine Lacombe constitue une infraction à la loi française qui stipule que tout médecin doit déclarer ses liens d’intérêt, quand il s’exprime en public (quel que soit le média). D’autres médecins ont déjà été condamnés pour ce motif ; Il suffirait qu’un citoyen ou une association anticorruption porte plainte auprès du conseil de l’ordre de Paris (procédure gratuite) pour qu’elle le soit.

Le 23/3 le Professeur Peronne, chef du service d’infectiologue de Garches, ancien patron du directeur général de la santé, défend la position de son confrère Raoult et annonce que la réserve de chloroquine de la pharmacie centrale française est vide.

Le lendemain 24 mars, la France devient le seul pays du monde qui interdit la délivrance de chloroquine même sur ordonnance de son médecin de ville, alors que partout ailleurs ce médicament retrouve une nouvelle jeunesse. Le Maroc en achète les stocks de Sanofi à Casablanca, le Pakistan annonce qu’il va accroitre sa production à destination de la Chine et la société israélienne TEVA dit qu’elle va livrer gratuitement plus de 10 millions de doses aux USA…

Et lorsque qu’on regarde la carte de l’OMS sur l’extension actuelle de l’épidémie de COVID19 on se rend compte qu’elle épargne les pays dont les populations menacées par le paludisme prennent quotidiennement de la chloroquine ou ses analogues[41]. Vraiment étrange !

Notre ministre au lieu d’autoriser les médecins à traiter les tous malades qui pourraient en bénéficier et qui seraient volontaires veut leur imposer un essai non éthique.

Un essai ouvert (sans groupe témoin privé du médicament supposé utile et si urgent) permettrait à tous les malades volontaires de bénéficier de l’association (chloroquine- azithromycine) prônée par l’équipe de Marseille et d’en vérifier très rapidement les résultats en prenant comme critère de jugement la charge virale (nombre de virus décelable).

La charge virale a prouvé son intérêt considérable dans le pronostic, la surveillance et le traitement du Sida. Sous l’association chloroquine et d’azithromycine l’équipe de Marseille affirme que la charge virale diminue en quelques jours. Le vérifier sur les malades volontaires prendrait moins de 3 semaines, clôturerait la polémique actuelle, mettrait fin au risque de contagion par ces malades et leur éviterait le risque de complications.

Nos autorités n’en veulent pas et tentent imposer, avec l’aide de l’Europe, l’essai Discovery un essai randomisé ne permettant pas à tous les malades de bénéficier d’un traitement optimal (l’association chloroquine-et d’azithromycine aux doses prônées par Raoult n’est pas proposée !). Et les résultats de cette étude ne seraient connus que dans de nombreux mois permettant à la maladie de faire encore des milliers de victimes.

Pourtant l’Association Médicale Mondiale garante de l’éthique en recherche est très précise sur le caractère non éthique de traitement insuffisamment efficaces dans les maladies potentiellement létales : « il importe absolument que les patients traités par placebo (absence de traitement actif) ne subissent pas de perte de chance thérapeutique lors des essais cliniques ». En effet, les malades ne comprennent pas toujours tous les enjeux de la recherche et espèrent seulement recevoir le nouveau traitement. « On ne peut les laisser sans traitement, il faut les soigner et les soulager ; enfreindre cette règle hippocratique est condamnable ». Et cet essai européen non éthique prévoit de réserver la chloroquine aux seuls malades très atteints, justement ceux qui ont les moindres chances d’en bénéficier et sans la chloroquine.

La fausse tentative de reproduction d’un schéma efficace ? TECHNIQUE rodée

Cette technique de l’essai officiel ne reprenant pas la totalité du traitement qu’on veut soi -disant testé est vieille comme les essais ! Par exemple dans l’ostéosarcome, cancer de l’os de l’enfant et adolescent, le Pr Rosen dans les années 80 avait fait bondir le taux de guérison de cette maladie dramatique aboutissant à amputation et mort rapide, par l’introduction dans le schéma thérapeutique du méthotrexate haute dose. Le secret est d’adapter la dose à chaque patient en fonction de la fonte de sa tumeur passant ainsi de 12 g/m² à 16 voire 18. La grande majorité des essais ayant voulu démonter ce protocole a utilisé des doses fixes (plus faciles à réaliser sans médecin au lit du patient en permanence) et dénoncer l’échec de la reproduction du Rosen. Combien de milliers de malades sont -ils morts dans le monde de cette forfaiture ? Lorsque nous avons reproduit le Rosen confirmant ses résultats, dans les années 86 – 90, nous sommes devenus la bête noire de la cancérologie pédiatrique pendant 30 ans et l’article du Point sur les méthodes « dérangeantes » du dr Delepine de 2003 traine toujours sur le net.

LE POUVOIR DES ASSOCIATIONS ET DES RESEAUX SOCIAUX CONTRE CELUI DES LOBBIES

Il est temps que les associations qui ont réussi à imposer la tri thérapie du Sida alors que les gouvernants n’en voulaient pas et tentaient d’imposer, comme aujourd’hui des essais randomisés retardateurs, se réveillent pour contrer les manœuvres dilatoires du gouvernement [42].

Pourquoi le gouvernement s’oppose-t-il par tous les moyens à l’utilisation de l’association chloroquine- azithromycine qui constitue actuellement le seul espoir de traitement immédiatement accessible comme il s’oppose de fait aux solutions proposées par des entreprises pour résoudre la crise des masques, des gels, des respirateurs ? A force d’évoquer incompétence, imprévoyance etc… Ne faut-il pas envisager d’autres hypothèses ?

Veut-il que l’épidémie continue en France pour justifier la prolongation du confinement aveugle qui lui permet de faire passer ses lois scélérates sans manifestations ?

Ou tente-t-il simplement de plaire aux entreprises du médicament qui se sont lancées dans une course effrénée pour être la première à mettre sur le marché un médicament miracle à plusieurs milliers d’euros en éliminant un concurrent trop bon marché (quelques euros le traitement) et tombé dans le domaine public et bien sûr imposer des traitements nouveaux hors de prix et un vaccin supplémentaire à la population terrorisée ? Ce qui est sûr est que des milliards sont en cause et que nos vies ne pèsent pas bien lourd à côté des dividendes reversés aux actionnaires.