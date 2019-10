Ce n'est pas ZEMMOUR le PROBLÈME.



Nous savons tous que Zemmour est un identitaire, il revendique l’origine catholique de la France.

Il dénonce une religion musulmane IMMOBILISTE.

Il prédit une islamisation rampante, qu'il assimile à une colonisation.

Il dénonce l'immigration.

Il défend ses convictions.



Pouvons-nous refaire l'histoire. Aucunement, mais ce que nous en retenons ou ce que nous apprenons certainement et avec nous nous construisons une identité.

Nous devrions savoir que nous ne pouvons pas raconter notre histoire, nous ne pouvons qu'en faire des résumés.

Personne ne pourra vivre son existence et la raconter. Nous ne ferons jamais rentrer 24 h d'existence dans un résumé de 30 minutes sans déformer la réalité qui a été vécue.

Nous n'y pouvons rien c'est comme cela et si c'est comme cela c'est que forcément la nature ou dieu a ses raisons.

Pourtant c'est ce que nous essayons de faire avec la toile, raconter ou saisir l'immédiateté, c'est une catastrophe, et c'est déstabilisant.

Tout ce fait bien évidement sans recul nécessaire à toutes réflexions, surtout si l'on n'a pas emmagasiné un bagage intellectuel suffisant pour traiter à chaud les événements avec une mémoire pluridisciplinaire, ce qui est le cas de pas grand monde.

OR Zemmour a cette capacité, il est donc un brillant intellectuel, et il n'est pas sot au point de tenir des discours diffamatoires ou racistes.

Il a fait un choix de convictions politiques, et même si je ne les partage pas, il a le droit de les défendre.

Mais bien sûr l'on ne défend pas des points de vue sans désirer qu'ils soient entendus et suivis.

Il est donc normal qu'il ait des contradicteurs, pourtant ce qui est anormal est, que ceux-ci veuillent lui interdire la parole sur les ondes.

La justice saisie dira s'il rentre dans le cadre de l'article 23 et 24 de la loi sur la liberté d'expression.



Est-ce que ces propos sont de nature à conforter les raciste les islamophobes les anti islams, difficile de dire non.



Alors peut-être faut-il prendre le temps à la réflexion.

Nous avons une particularité c'est d'être une société répressive, certes nous ne sommes pas les seuls mais pour des gens qui se disent défenseurs de la liberté l'on peut y réfléchir.

l'interdit vient généralement protéger les individus contre les agissements d'autres.

Mais l'interdit ne doit pas être la facilité d'évacuer le problème social qui se pose. Or nous faisons cela le plus souvent.

Il nous faudrait toujours garder en mémoire ou apprendre qu'il n'y a de crimes et délits que SOCIAUX.

1/C'est à dire que nos crimes et délits viennent de la concentration humaines sur des espaces RESTREINTS pour cohabiter, coopérer, collaborer, s'exploiter pour PRODUIRE les biens dont nous avons besoins pour vivre.

2/OR nous ne produisons pas pour tous et nous nous REPARTISSONS ce qui s’appelle LA RARETÉ.

Avec ces deux éléments en mémoire, nos conflits, tous nos conflits depuis 10 000 ans en sont la source. Nos ancêtres ne pouvaient pas le savoir, nous aujourd'hui si.

Au 21ème siècle l'on n'a pas le droit de faire l'impasse sur ces savoirs pour nous, mais pour tout les pays.

C'est ainsi que tous nos discours toutes nos convictions y trouvent leurs places y compris nos relations affectives et sexuelles, mais ce n'est pas l'objet du présent article.

Donc Zemmour n'y échappe pas, tout comme moi qui suis opposé à ce qu'il soutient.

Nos différends viennent de la même source, et ce qui nous sépare c'est que lui veut les régler par l'interdit, interdire l'immigration, interdire le culte musulman et moi par l'organisation sociale économique. Ou pour être plus juste par son FINANCEMENT, en se réappropriant la FORMATION DU CAPITAL pour solutionner les crimes et délits qui sont commis dans le cadre de la répartition de la RARETÉ.



Son discours repose sur le fait, que le manque d'emploi ne peut soutenir une immigration, et que celle-ci formant le plus grand groupe de gens à aider, parce qu'ils constituent le bas de l'échelle sociale, creuserait le déficit.



EST-CE QUE NOUS MANQUONS Réellement DE TRAVAIL, NON, et cent fois NON. Nous manquons seulement D'ENGAGEMENTS FINANCIERS.

C'est vrai, pour nous et pour tous les pays du monde, donc ceux du Maghreb dont nous nous plaignons de leurs activismes politiques.

NOUS ne sommes pas dans une CRISE économique, mais une crise structurelle, celles des financements de l'économie contemporaine nécessaire aux défis présent.

NOUS manquons de l'argent que nous gagnons pour les capitalistes qui ne veulent pas l'investir sans retour financier, et qui au surplus nous interdisent d'en créer pour être certains que l'on fasse appel au leur, quand nous en avons besoins pour soutenir l'emploi ou autres projets économiques.

Alors, quel choix il reste devant des problèmes, devant des crimes et délits économiques.

C'est d'en appeler à L'INTERDIT et de faire gérer nos difficultés socio économiques par la JUSTICE et les PRISONS.

C'est ainsi que si nous suivons les convictions de ZEMMOUR c'est cela que nous aurions, plus d'interdits et plus de prisons. Car après avoir viré les immigrés, les difficultés continueraient, après avoir viré les musulmans elles seraient encore là.

CAR CE QUE NOUS N'AVONS TOUJOURS PAS COMPRIS C'EST QU'EN ECONOMIE CAPITALISTE, L'HOMME, L'HUMAIN, VOUS, MOI, CELUI QUI TRAVAILLE EST UNE CHARGE A SUPPRIMER.



Et quand l'on entend des citoyens salariés réclamer la diminution des charges, cela s'appelle du SUICIDE.



Je crois que l'on peut rêver d'un meilleur avenir.



Zemmour raisonne dans le cadre de notre organisation économique qui est notre réalité. ET avec ses positions il concourt à la suppression des Charges (homme) qui sont encore nécessaires au capital, pour maintenir le niveau des charges salariales à des minimums (le chômage et le travail au noir ou sans règles des immigrés).

Que croyons-nous, que ceux qui se réunissent à Davos, en G20 ou G 100 ignorent cela.

Que croyons-nous, qu'il n'y a pas une religion, qui a rêvé de convertir le monde.

Bon gré mal gré les religions deviendront laïques, plus exactement Dieu deviendra laïque, c'est en marche, mais marche lente il faut en convenir.



Ce n'est pas d'interdits dont Zemmour a besoin, c'est de contradicteurs talentueux qui ne jouent pas sur des images d’Épinal.

C'est de prendre conscience qu'il se fait INSTRUMENTALISER, il assure la DIVISION des citoyens dont ont besoin les PUISSANTS pour que les démocraties S'AFFAIBLISSENT.



Avec quels moyens voulons-nous que les musulmans nous remplacent ?

Nous sommes un pays laïque, si demain les citoyens veulent se convertir à l'islam c'est leur droit, et nous n'aurons pas à les combattre tant qu'il respecteront les droits de l'homme et notre république.

IL A FALLU 1962 ANS pour que la chrétienté évolue, il reste 330 ans pour que l'islam en soit au même niveau.

A vouloir vivre l'immédiateté que facilite les moyens de communication, nous ne prenons plus le temps d'aucune réflexion.

TOUT ÉVÉNEMENT A UNE SOURCE, ne pas la rechercher pour la comprendre c'est s'assurer de faire de la réponse que l'on y apporte émotionnellement un problème nouveau.

Nous vivons comme cela aujourd'hui, Zemmour n'est pas le problème.