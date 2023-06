Ce Paradis Fiscal verse des Retraites Paradisiaques

JP Raffarin touche une retraite d’un fonds de pension domicilié au Luxembourg, cet éden fiscal, alors qu’il avait conduit sa propre réforme des retraites en son temps et trouve celle de Macron « insuffisante » ; ce qui ne l’empêche pas de profiter de ce fonds de pension financé par les contribuables européens. Il n’est pas le seul, on y trouve tout le clan le Pen + Bruno Gollnisch et Carl Lang and Co, mais aussi, Brice Horteufeux, Alliot-Marie, Harlem Désir, Jack Lang, (celui-là toujours dans les bons coups des pique-assiette), et 81 autres députés européens français. Près de 660 eurodéputés qui bénéficieraient de ce fonds, majoritairement financé par de l’argent public. En effet, « pour chaque euro cotisé par un eurodéputé, deux euros sont sortis directement du budget général du Parlement » détaille Mediapart. « Au total, 118 millions d’euros ont été tirés de la poche des contribuables européens. D’après nos calculs, 27,8 millions d’euros des seuls contribuables français ». Ce sont donc les 2/3 qui sortent de nos poches, nous, la plèbe qui n’a rien à dire et seulement payer pour ces vampires d’improductifs. Le fond est tellement rentable pour les eurodéputés qu’il leur permet parfois de doubler leur retraite et de toucher jusqu’à 13.640 euros par mois (6.866 euros de retraite classique + 6.774 du FPV. Un eurodéputé exerçant ses fonctions perçoit un salaire net mensuel de 7.647 euros, et le fonds de pension est cumulable avec d’autres mandats européens comme les postes de commissaires ou de hauts fonctionnaires ; L’est pas belle la vie ? Car « ils le méritent bien »… D’être promenés sur un rail enduit de goudron et de plumes dans chaque rue principale de n’importe quel bled d’Europe !

À la base : le « Fonds de pension volontaire des eurodéputés » (FPV) créé en 1991 dans les débuts du Parlement européen, lorsque certains députés européens n’avaient que de faibles pensions nationales. En 2009, un système commun à tous avait été mis en place, mais le FPV est resté en vigueur et certains n’ont pas hésité à en tirer profit. Ce FPV est un fonds basé dans le paradis fiscal du Luxembourg et gère des dizaines de millions d’euros d’actifs avec des placements dans des multinationales telles que Total Énergies, Carrefour, Danone, L’Oréal, LVMH, la Société générale… Des investissements auraient été réalisés dans d’autres paradis fiscaux comme Panama, les Bermudes, Jersey ou dans les îles Caïman. Quand on vous dit que tout est pourri jusqu’à l’os ! Et lorsqu’on est dans la putréfaction, l’argent n’a vraiment plus d’odeur, et plus de frontière. Ce FPV, va continuer à nous coûter deux bras ! Les retraites versées par ce fonds de pension sont tellement colossales qu’il est aujourd’hui en déficit de « 308 à 313 millions d’euros », et risque même la faillite pour la fin 2024 ou 2025. Cela, va-t-il mettre fin à cette gabegie ? Que nenni ! Dans chacun des scénarios envisagés, les plans de sauvetage comptent encore sur le budget du Parlement européen, voire que ce dernier règle la note totale ce qui porterait la contribution française à 57 millions d’euros. En terminus, la décision finale sera prise en petit comité par les 20 eurodéputés qui forment le « bureau », l’organe de gestion des affaires internes de l’assemblée, dont trois d’entre eux sont bénéficiaires du fonds de pension… Ne nageons-nous pas en plein conflit d’intérêts ? Une fois de plus !

Pointons du doigt « certains »

Les Le Pen en profitent en famille : Marine touchera 6 246 euros par mois de Bruxelles, en plus de ses retraites françaises ; tandis que son père Jean-Marie est l’un des pensionnaires les plus grassement rémunérés, après 35 ans de mandats européens, avec 13 674 euros nets par mois (en plus de ses pensions françaises également). Un comble alors que Jean-Marie Le Pen est l’eurodéputé français ayant le moins participé aux séances plénières lors de son dernier mandat, et que l’extrême-droite française est connue dans le pays pour critiquer le coût de l’Union européenne, tout en utilisant sans vergogne les fonds publics européens pour leur profit personnel.

Les membres de l’hémicycle européen autoproclamés de gauche n’en sont pas moins retors comme Harlem Désir, fondateur de SOS Racisme et eurodéputé pendant 15 ans, ou Jack Lang, ancien ministre et actuel patron de l’Institut du monde arabe, mais aussi l'élu écologiste Gérard Ornesta et Benoît Hamon qui y a cotisé.

Quant à Raffarin… Lui doit sa carrière ? Car en son temps pour distraire Giscard et ses fistons, il imitait à perfection Johnny Hallyday… Pas plus ! Un bouffon qui amusait le nobliau. Et dire que ce plouc devint 1er ministre, avec la même valeur que le dépendeur d’andouille Castex. Depuis, devenu « spécialiste de la Chine », alors qu’en fait il ne fit qu’accompagner là-bas Son Altesse Valy le Hautain. En 2011, il rédige avec son épouse Anne-Marie, « Ce que la Chine nous a appris », ouvrage qui n’est publié qu'en chinois et dont il n'a pu surveiller la traduction, n'étant pas sinophone (et pas plus anglophone). Il s'agit d'un ouvrage à la gloire du régime, dans lequel il déclare « Les dirigeants chinois sont tous d'une grande qualité ». La place de Tienanmen, la surveillance permanente des populations, le crédit citoyen, l’emprisonnement des opposants et les exécutions par centaines, pour lui, ce ne sont que péripéties. Quel gros plein de soupe et plein de morgues ! Dire qu’une telle nullité puisse faire carrière, être couvert d’honneurs, sonne le déshonneur de notre pays. Ce mec était tout juste bon à être le chauffeur de salle de Giscard. La courtisanerie en France paye, comme le crime, il en est la triste preuve.

En cadeau : on a trouvé sous le lit de l'eurodéputée grecque Eva Kaili 150.000 euros dans une valise. Elle n’a aucune idée comment cette jolie somme est arrivée là, pourtant soupçonnée d'avoir été payée par le Qatar pour défendre les intérêts du pays qui a accueilli le Mondial de football. Les paradis fiscaux, le Qatar, les lobbies… Une pétaudière de corruption qui ne paye même pas d’impôts, méprise les peuples et a comme « présidente », une corrompue de haut vol, La von der Leyen, dont le mari bosse pour le labo Pfizer… N’en jetez plus ! La basse-Fosse est pleine, je veux dire l’auge de la porcherie déborde ! Alors, Pour quand le coup de balai final ?

Georges ZETER/juin 2023

Cet article est inspiré par le site La relève et La Peste

https://lareleveetlapeste.fr/scandale-la-retraite-a-13-700-euros-par-mois-deurodeputes-sur-le-dos-des-contribuables