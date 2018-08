Ce que cache l’immonde „Loi Schiappa”

Cette loi ne "légalise pas" la pédophilie !!! c'est bien plus pervers et dégueulasse : elle supprime la notion de discernement chez l'enfant de plus 5 ans, faisant de cet „enfant de 5 ans” et de l'adolescent un jeune responsable de ses actes.

C'est la fin de la justice des mineurs telle qu'elle existait depuis la 1ère guerre mondiale ! À l’époque (en 1912) le parlement français avait jugé utile de créer une justice des mineurs, était dans la foulée créée la fonction de Juge pour Enfants : Henri Rollet devenant le 1er magistrat pour enfants.

Vigoureusement opposé à la théorie du « criminel-né », de Lombroso, Henri Rollet inspira notamment deux lois :

-la loi du 24 juillet 1889 qui permet de séparer l’enfant de ses parents, lorsque ces derniers sont reconnus « indignes » ;

-la loi du 22 juillet 1912 qui fixe l’âge de la responsabilité pénale à treize ans et décide la création des tribunaux pour enfants.

Le travail d’Henri Rollet sera largement complété par l’Ordonnance de 1945 créant l’Education Surveillée (devenue Protection Judiciaire de la Jeunesse) comme partie intégrante du Ministère de la Justice, en en faisant une direction à part à l’intérieur de ce ministère au même titre que l’administration pénitentiaire, la magistrature, ...

13 ans donc, par cette loi de 1912, permet de définir l’âge de la responsabilité, donc l’âge de la capacité de „discernement” (pour ceux intéressés à une étude approfondie sur cette notion, voici un lien : http://www.prepa-isp.fr/wp-content/annales/5-commissaire/penal/2004.pdf ).

Le discernement, c’est la capacité à séparer le bien du mal, à conscientiser non seulement la gravité de ses propres actes mais aussi de ceux que l’ont subit.

Tout le monde se souvient, j’espère, de cette phrase de Finkielkraut défendant son copain Roman Polanski, violeur et sodomiseur d’une gamine américaine de 13 ans et demi : „à 13 ans ce n’est plus une enfant”. Effectivement, c’est choquant mais c’est un fait : à 13 ans passés elle était censée être en capacité de discerner, et donc de choisir.

Dites vous bien que désormais l’âge du discernement est „tombé” à 5 ans puisque l’enfant „victime” va devoir prouver qu’il était réellement victime et non pas consentant, complice, voire provocateur !!!

5 ANS ... dans certains pays une jeune fille est pré-mariée dès qu’elle a ses premières règles, mais 5 ans ...

Il ne reste plus qu’à supprimer la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, étonnamment absente (écartée ?) dans ce débat sur la course en avant vers la reconnaissance de la pédophilie comme un acte normal, dès lors que l’enfant ne s’y oppose pas...

De fait nous pouvons désormais considérer que la "pédophilie" n'existe plus comme telle, il suffit désormais à Nordhal Lelandais de déclarer que la petite Maélys l'a provoqué, ce que ne manquera pas de défendre maitre iakubovitch, pour que lelandais soit "blanchi". c'est immonde !!! C’est pour demain ...

Précision : je suis ancien directeur à la protection judiciaire de la jeunesse (23 ans d’expérience avec des victimes et des coupables) et je suis écoeuré par une telle remise en cause de toutes nos valeurs.