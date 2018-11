Ce que dit Caïn par Abel (Gn 4)

Les mythes sont multivalents, à savoir : ils disent infiniment et continûment. Dire qu'ils ne disent rien, c'est privilégier notre savoir momentané et terriblement pauvre en dépit d'un pragmatisme pluriséculaire. Et voulez-vous sacrificer ce savoir antique ? Désirez-vous penser en dehors de ce à quoi la nature nous invite à penser ? On sait ce que ça donne : des névroses, des troubles de la personnalité... En un mot : le malheur.

1 L'homme s'unit à Ève, sa femme ; elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit :- Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. 2 Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. 3 Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel.

Caïn est embarqué. De même nous sommes, dit Pascal, embarqués. Embarqués dans la vie au milieu de laquelle des interrogations surgissent mais restent sans réponse.

Caïn présente les produits de la terre, autrement dit des légumes. Les légumes sont ce que nous faisons germer, comme les réflexions. Or les réflexions sont apparemment insuffisantes : il ne suffit pas de penser ceci ou cela et agir de telle et telle manière pour satisfaire Dieu... Par conséquent, on rétorquera que Dieu est injuste. Mais nous sommes embarqués. L'injustice de la colère divine, injuste parce qu'incompréhensible au regard des données de l'existence, sert d'analogie : nous-mêmes sommes en colère « contre Dieu » pour ce que nous sommes ici et là sans comprendre pourquoi. Nos vies, comme la colère de Dieu, se ramènent à un mystère, à un X fondamental.

Il est intéressant de voir que Caïn cultive. Le cultivateur s'avère moins nomade que le berger, lequel conduit son troupeau... Le berger s'approche de la dynamique ; le cultivateur appréhende sa terre. Le cultivateur est le cosmisateur par excellence.

Caïn cosmise, il est le néolithique, le fondateur de la civilisation.

Mais comment cosmiser ? Comment savoir user de tels procédés que ces procédés-là soient justes afin de fonder de la même façon une société aussi juste ? On appelle ça la question du sens. Caïn doit bâtir une société car il est le cultivateur, il pose en conséquence la question du sens qui le taraude. Car si son frère protège effectivement des brebis, son geste protecteur reste dans la « mouvance ». Et y a-t-il autant chez le berger que pour le cultivateur la question de l'organisation scientifique du travail ? D'aucuns disent que l'agriculture permît l'apparition d'une nouvelle hiérarchie sociale (dont, disent-ils, le patriarcat) et qu'en somme la bourgeoisie apparût là.

Cependant, quand la société change, se pose très crucialement la question de ces fondations (c'est-à-dire de ces procédés)... Et nous sommes dans les temps bibliques (littéralement) antédiluviens. Tout se joue.

4 Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande

Abel est favorisé par Dieu. Nous sommes vexés pour Caïn, bizarrement – nous qui sommes imprégnés de christianisme. Dieu nous paraît injuste car nous pensons, à tort, que la pauvreté est une caste et que les plus faibles sont, de fait, ceux qui doivent être protégés. Or ici Dieu fait tout le contraire : le premier reste le premier, quitte à aller à rebours de la maxime évangélique ! Pourquoi une telle injustice divine ? Fausse et juste question à la fois, grâce à laquelle on sait qu'on pense en chrétien en la formulant...

Comment Dieu peut-Il faire le mal et le bien tout à la fois ? Le Dieu de l'Ancien Testament est-Il, comme d'antiques hérétiques le suggéraient, un Dieu différent du Nouveau ? S'est-il ravisé ? Ça ne laisse pas de poser des questions, à juste titre.

Or ceci est trop drôle quand on sait que, lors même que Dieu favorise Abel, Il procède de la même manière que, Caïn tuant Abel, celui-ci fonde son monde grâce à cela. Autrement dit : c'est l'appât du gain. Donc Dieu fait-Il la justice en étant primordialement injuste ?

5 mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère, et son visage s'assombrit. 6 L'Éternel dit à Caïn :- Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ? 7 Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte : son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le !

Quel est le péché en question ? On ne sait pas y voir le péché principal, car on ne saisit pas d'abord la notion de « péché ». Le péché forme une entité psychologique autonome, vipérine, serpentine « dans l'âme ». Elle se glisse sournoisement dans notre monde et tape à notre porte, et nous refusons d'ouvrir pour l'embrasser. Nous ne savons pas en fait qu'est-ce que bien agir. Et que serait-ce si nous le savions ! C'est toute la question et le désarroi de Caïn : comment, moi, Caïn, cultivateur, fondateur de civilisation, dois-je faire pour bien agir en sorte que ma psyché soit saine ?

En réalité, je pense qu'ici Dieu ne mal agit pas. Ce serait une lecture abusive. On ne peut pas dire que le Dieu ait une volonté de puissance, car Il est amour (donc l'inverse d'une volonté de puissance).

La Bible met au jour plutôt l'idée selon laquelle Caïn mal agit puisqu'il connaît le bien et le mal à cause de ses parents (Adam & Eve). Ce qui conduit à ceci :

8 Mais Caïn dit à son frère Abel :- Allons aux champs. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua.

Ce meurtre va à rebours des injonctions divines. Or c'était le fonctionnement du sacré jusqu'alors : venger les pauvres et les miséreux, établir une espèce de justice spirituelle sauvegardant les faibles. Mais comment cela serait-ce puisque, on le voit, ce que fait Caïn est mal ? Pour être conséquent, il faudrait d'emblée réinterpréter le message christique... Caïn est en somme un mauvais chrétien – usant de son christianisme avec en vue l'acquisition de puissance. Aucune dynamique. Des castes, seulement des castes. Donc pas d'amour (qui est la dynamique).

9 Alors l'Éternel demanda à Caïn :- Où est ton frère Abel ?- Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ? 10 Et Dieu lui dit :- Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi.

« Qu'as-tu fait ? » demande Dieu. Caïn eût pu répondre : « le sacré ». Car, en l'occurrence, le sacré fonctionne pas la ségrégation et par le meurtre. Modalité de fonctionnement pluriséculaire, dont les reliquats persistent aujourd'hui et qui marche dans tout son efficace dans la moitié du globe en voie de développement... Le procédé caïnique est le procédé courant, la norme. Autrement dit : Caïn a « fait comme tout le monde ».

11 Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. 12 Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits, tu seras errant et fugitif sur la terre. 13 Caïn dit à l'Éternel : - Mon châtiment est trop lourd à porter. 14 Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrai me cacher devant toi, je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera.

L'agriculture a provoqué la hiérarchisation, et la hiérarchisation le meurtre. Il est bien évident que, lorsque Dieu déclare que la terre n'offrira plus rien, Il dit plutôt qu'à rebours de l'idée générale, les hommes ne renouvelleront pas le paradis terrestre moyennant la culture de la terre.

15 L'Éternel lui dit :- Eh bien ! Si on tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. 16 Caïn partit loin de l'Éternel : il alla séjourner au pays de Nod, le Pays de l'Errance, à l'orient d'Éden, le Pays des délices.

Pourquoi Dieu décide-t-Il de « marquer » Caïn ? Car Caïn, le cultivateur, a fondé la civilisation. Il doit tuer pour survivre puisqu'ayant découvert l'agriculture, son monde se hiérachise de sorte que le meurtre devient nécessaire à la survie de la société. Si bien que Dieu marque Caïn. Ce faisant, la condamnation a mort s'officialise : nous pouvons tuer pour l'ordre, or nous savons que tuer pour l'ordre est mauvais (d'où la condamnation qui s'ensuit).

C'est-à-dire que l'ambiguïté de Dieu est une ambiguïté générale, ambiguïté non pas dans le sens que Dieu serait équivoque par indécision, mais que parce que la coïncidence des contraires fait partie intégrale des caractères de la divinité. Il s'est agi par conséquent de démontrer ici la coïncidence des contraires dans un cas sociétal, lequel cas accuse l'idée selon laquelle la vie est un paradoxe dont les catégories « bien » et « mal » sont profondément entremêlées.