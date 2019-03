Ce que Houellebecq nous apprend

Avec Sérotonine, Houellebecq sort de nouveau le bout de son nez de la taupinière. Pourquoi pas ? C'est un bon auteur, au miroir duquel on s'y reflète d'un désir qui s'entend de notre sentiment d'identité malheureuse. Considère-t-on, par exemple, la structure de notre désarroi ? Il suffirait d'en dire peu : nous sommes, où je comprends hommes comme femmes, les sujets d'un « nous » – c'est-à-dire : d'une sophistication sociétale, thèse foucaldienne.

Houellebecq est un miroir de l'homme occidental, auquel l'on ferait bien de se mirer à défaut d'appliquer à fond le Gnothi seauton (réputé) des Grecs...

C'est vraiment une tâche difficile, une tâche difficile mais nécessaire.

En quoi ne serions-nous pas désabusés, aussi ?

L'intelligence supérieure exige la froideur. Un grand respect envers soi-même : donc de ne rien se cacher, ne pas se voiler la face derrière l'écran de la beauté faussement cristalline du discours capitaliste. Il ne s'agit pour lui (ce discours) que d'émettre de la fumée, de l'encre et quelques exhalaisons. Or, Houellebecq nous ramène, en gardant par-devers soi ses astuces d'usurpateur1, à la réalité malgré lui, ce pourquoi la teneur de ses bouquins nous repousse et nous attire.

Et pour cause : il apparaît que la société sordide qu'il dépeint est une société violente. Mais la misère houellebecquienne s'affiche comme une misère due à sa quête désespérée de rétablir un ordre certain – qu'on croirait faussement religieux. D'où vient ses déclarations laissant peu de doutes en définitive.

Le désabusé chez nous n'a de liens qu'avec la saleté peccamineuse dont on abomine l'existence. Témoins, par exemple, nos dépressions, souvent les résultantes malheureuses de la politique.

L'on voudrait assurément s'imposer, fabriquer quelques armes, tailler des silex et chasser le mammouth, c'est-à-dire chasser un juif renouvelé (qui n'en serait pas un, de juif – je parle en images). Prenez, si vous le voulez bien, vos pulsions destructives comme le droitisme forcené. Là, certainement, ça ne paraît-il pas violent, et donc désabusé ? Le désabusement n'a comme cause que le sentiment prégnant de vouloir s'enrichir psychologiquement, à quel titre vous déprimez de ne pas y atteindre.

Nietzsche appelait ça d'ailleurs le ressentiment.

Houellebecq n'est qu'affaire de ressentiment. Cherchez, autrement dit, le désabusé qui pointe en vous, n'est-il pas, lui aussi, une grosse affaire de ressentiment ? Moi je gamberge là-dessus à la pareille.

Je ne peux pas pointer la sainteté réellement, sinon sous le vocable de joie coupable. On ne fait pas de saint avec la dépression seule, je le dis toujours. Si Houellebecq est utile, ça n'est que dans cet objectif : vous faire refléter la boule amalgamée de rancœur « dans votre cœur » (c'est le cas de le dire).

Pointez ça à votre guise, mais on nomme le phénomène un « symptôme » pour ce qu'il transparaît du réel.

Et ce qui ne saurait y transparaître autrement, c'est le mythe constitutif de toute la vie. Houellebecq resplendit du mythe que vous cachez à votre conscience, d'où son malaise. Partant, c'est à rabibocher le poids du mythe et la vie, ce qui la recouvre d'un mauvais vernis et vous condamne à quelque lourdeur.

Que vous vous y reflétiez n'exclut donc pas votre esquive.

Car voilà, un écrivain est toujours symptomatique en ceci qu'il représente, sans le vouloir, la « réalité » (c'est-à-dire l'invisible). À quel titre il cristallise, toujours symptomatiquement, comme une intuition. Reste aux lecteurs de faire quelque chose de cette gésine.

Cette gésine on l'appelle philosophie. À Houellebecq de l'y sentir chez un Schopenhauer. Or, Schopenhauer fut le premier à prôner l'introspection et la stimulation de la vie intérieure, en quoi il constituait bien malgré lui un continuateur des tenants de l'Un mystique. Aussi y a-t-il urgence pour les lecteurs de Houellebecq de sentir poindre l'Un en eux, dont la dépression donne le pressentiment. Le Christ lui-même n'érige-t-il pas le malheur ainsi que la théophanie par excellence ?

Houellebecq n'existe pas, ou du moins existe-t-il à ceci près de sa fonction révélatrice... Je veux dire qu'on ne peut que s'y refléter, à savoir moyennant la vision du symptôme du réel chargé.

________

1 « Ses astuces d'usurpateur », c'est à savoir en quoi il nous paraît à tort pour un saint, ce qu'il tente d'atteindre par le symptôme – entendre : symptomatiquement comme reflet de la réalité. C'est son rêve. Le sait-il au moins ? La sainteté est inatteignable. Et on l'aime pour son échec.