Plusieurs des récentes manœuvres militaires conjointes américano-israéliennes ont été qualifiées de plus importantes jamais réalisées. Des milliers de militaires des deux côtés y ont participé.

Les exercices ont envoyé un signal clair à l’Iran que les États-Unis ne tourneront pas le dos au Moyen-Orient, et en particulier à leur allié Israël, malgré leurs préoccupations concernant la guerre en Ukraine. D’après les médias, le porte-avions américain USS George W. Bush a participé aux exercices.

Bush a participé à l’exercice conjoint et a été le centre de contrôle de l’exercice, qui s’est déroulé au large des côtes israéliennes. Plus de 140 avions ont pris part à l’exercice militaire, qui a également impliqué quelque 6 400 soldats américains et 1 100 soldats israéliens.

Le nouveau chef d’état-major général Herzi Halevi a déclaré que les exercices ont renforcé les capacités de défense de son pays, ajoutant : « Nous savons comment nous défendre ».

Il estime que la meilleure défense est la réponse à une attaque, et souligne qu’Israël dispose de capacités offensives qui envoient un signal très clair à l’Iran, à savoir que les capacités sont prêtes à riposter en cas de dérapage iranien.

De mon point de vue analytique, ces manœuvres sont également porteuses d’autres messages, notamment que la Russie et l’Iran savent que leur alliance naissante aura pour contrepartie une alliance américano-israélienne forte. Cela s’inscrit dans le contexte du développement de la coopération militaire entre Téhéran et Moscou.

Le premier intensifie son soutien militaire à la Russie et lui fournit des missiles au lieu de drones, qui avaient été activement utilisés dans la guerre d’Ukraine. Ce geste devrait être suivi par des avions de combat russes avancés destinés à renforcer les capacités de l’espace aérien iranien. À mon avis, ces manœuvres ont un autre message important pour Israël lui-même.

Les États-Unis n’abandonneront pas leur engagement stratégique absolu envers la sécurité d’Israël. Ce signal intervient après l’échec certain des négociations visant à relancer l’accord nucléaire avec l’Iran et le retour de Netanyahou à la tête d’un gouvernement dont les observateurs craignent qu’il ne prenne des mesures pour lancer une frappe militaire préventive contre l’Iran.

L’exercice est donc essentiellement un message de réassurance des États-Unis à Israël : les États-Unis soutiennent fermement la sécurité d’Israël. Cela constitue également une forte dissuasion pour l’Iran. Et cela ajoute du crédit aux efforts américains pour convaincre le gouvernement Netanyahu de ne pas attaquer unilatéralement l’Iran sans l’approbation des États-Unis.

Les manœuvres reflètent également les efforts israéliens pour attirer l’attention sur l’implication de l’Iran dans la guerre en Ukraine et pour encourager les alliés à reconnaître la pertinence de l’opinion d’Israël selon laquelle l’Iran est un « problème mondial » et une menace pour les pays en dehors du Moyen-Orient.

En effet, la participation intense des États-Unis à ces manœuvres vise à prévenir une éventuelle confrontation entre l’Iran et Israël et à accroître la pression sur l’Iran pour qu’il réduise ses efforts pour augmenter l’enrichissement de l’uranium alors que les tentatives de relance de l’accord nucléaire ont échoué.

L’administration américaine actuelle veut maintenir le statu quo en termes de contrôle complet de la discorde sur la question nucléaire iranienne et éviter une crise soudaine de réaction en chaîne qui pourrait être déclenchée par l’Iran ou Israël. Ces manœuvres réfutent également les analyses récentes de la crise de confiance entre le gouvernement Netanyahu et l’administration Biden.

Il semble clair que les États-Unis cherchent à établir une communication forte avec l’allié israélien pour éviter une nouvelle crise au Moyen-Orient. Washington ne peut pas rester les bras croisés lorsque la sécurité d’Israël est mise en danger, quel que soit le niveau de compréhension entre les deux gouvernements.

Malgré les désaccords qu’il peut y avoir avec le gouvernement israélien actuel, l’engagement stratégique de Washington envers Israël reste inébranlable.