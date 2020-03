Ce que révèle la crise du coronavirus...

Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer la condition humaine notamment par l’augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains.

Depuis quelques années, Google est devenu l’un des principaux sponsors du mouvement transhumaniste, notamment par le soutien financier massif des entreprises portant sur les nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives (NBIC), et par l’engagement au sein de son équipe dirigeante, en décembre 2012, de Raymond Kurzweil, spécialiste de l’intelligence artificielle99, théoricien du transhumanisme et cofondateur de la Singularity University, par ailleurs parrainée financièrement par Google, prônant le concept de singularité technologique, c’est-à-dire l’avènement d’une intelligence artificielle qui « dépassera » les capacités du cerveau humain100.

Une étude prospective sur les modes de vie en 2050 décrit une société fondée sur une recherche de performances tant au niveau individuel que systémique, insoutenable écologiquement et socialement fracturée. L’objectif de Facteur 4 serait inatteignable. La société serait dominée par une élite hyperperformante alors qu’une partie de la population n’aurait guère accès aux prothèses physiques et numériques. Il y aurait les « cyborgs plus » et les « minus »130.

