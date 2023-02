Ce que signifie équiper l’Ukraine de chars occidentaux

Dans le cadre du soutien militaire croissant de l’Occident à Kiev et de la diminution des espoirs d’une résolution rapide de la crise, l’Allemagne et les États-Unis ont confirmé qu’ils allaient envoyer des chars à l’Ukraine. Berlin a confirmé 14 chars Leopard 2, tandis que Washington prévoit d’envoyer 31 chars Abrams dans les prochains mois.

En outre, Berlin a donné le feu vert à un certain nombre de pays européens pour envoyer des chars Leopard-2 de fabrication allemande en Ukraine. Cette décision s’ajoute à la position du Royaume-Uni, qui a déjà confirmé l’envoi de 14 chars du côté ukrainien.

Selon les experts militaires, ces chars pourraient aider les forces ukrainiennes à forcer les troupes russes à se retirer des territoires qu’elles occupent.

Cependant, l’acquisition de chars occidentaux par l’Ukraine a une portée symbolique qui l’emporte sur leur impact opérationnel, car en fin de compte, il faut admettre que le nombre annoncé de chars n’est pas suffisant pour obtenir une supériorité absolue dans l’équilibre des forces sur le terrain en faveur des forces ukrainiennes.

Le cadre symbolique de l’avancée germano-américaine réside principalement dans le fait que l’Ukraine se battra bientôt avec des armes occidento-atlantiques, ayant reçu des armes des pays occidentaux depuis le début de la guerre, dont la plupart ont été fabriquées dans les pays de l’ancien Pacte de Varsovie, plutôt que les armes utilisées par l’OTAN, à l’exception des équipements logistiques tels que les transporteurs de troupes.

Dans ce contexte, l’Ukraine a acquis plus de deux cents chars T-72 fabriqués dans des pays d’Europe de l’Est comme la Pologne et la République tchèque. Ce symbolisme renvoie non seulement au nombre limité de chars qui seront livrés à l’Ukraine, mais aussi au calendrier. La démarche a été annoncée car la livraison de chars, notamment américains, prendrait plusieurs mois.

Ainsi, il s’agit plus de l’aspect psychologique de la décision germano-américaine que de l’effet opérationnel supposé de la participation des chars occidentaux aux combats.

Dans ce contexte, les capitales occidentales restent inflexibles sur le fait de ne pas envoyer d’armes à longue portée (plus de 59 km) à l’Ukraine pour éviter de les utiliser contre des cibles à l’intérieur de la Russie, ce qui conduirait inévitablement à une escalade du conflit militaire du côté russe.

Elle y voit un tournant qui permettrait à son armée de reprendre son élan et de libérer les zones tenues par les forces russes depuis le début de la guerre il y a un an ; les chars pourraient aider à contrer une éventuelle offensive russe au printemps prochain.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, est une étape importante pour assurer la victoire de l’Ukraine contre les Russes. « Aujourd’hui, le monde libre est uni comme jamais auparavant pour un objectif commun - la libération de l’Ukraine », a-t-il proclamé, comme s’il dirigeait le « monde libre » contre la Russie.

Une question importante demeure quant à l’éventuelle réaction russe si les chars occidentaux participent effectivement à des opérations de combat en Ukraine. Les réactions des officiels russes sont mitigées. Certains pensent que le plan est voué à l’échec et minimisent le soutien que ces chars pourraient apporter à l’armée ukrainienne.

Alors que l’ambassadeur russe à Washington a qualifié la livraison de chars à l’Ukraine de « nouvelle provocation flagrante », la télévision russe a estimé que « l’apparition de chars allemands en Ukraine nous amènera à considérer le territoire allemand, les bases militaires et d’autres endroits comme des cibles légitimes ».

Mais dans l’ensemble, la Russie semble adopter une attitude plus prudente face à la dernière initiative européenne en matière de chars. La décision américaine est davantage un signe de solidarité avec ses alliés transatlantiques qu’un réel soutien militaire à l’Ukraine.

On ne sait pas encore quand les chars américains seront livrés, s’ils sont des stocks de l’armée ou s’ils font partie d’un nouveau processus de fabrication.

Dans le même ordre d’idées, le président ukrainien a demandé environ 300 chars Leopard 2 allemands pour aider son pays à « vaincre la Russie », ce qui est très loin de ce qu’il recevra réellement, à savoir pas plus d’une centaine de chars livrés progressivement au fil des mois et perdant une grande partie de leur impact opérationnel.

L’Ukraine a déjà acquis environ 250 chars T-72, qui sont moins efficaces que leurs homologues occidentaux. Ces chars s’ajoutent aux quelque 900 chars que l’Ukraine possédait avant le début de la guerre. Les chars occidentaux, à mon avis, sont un message de dissuasion destiné à augmenter la pression sur la Russie pour prévenir une éventuelle offensive militaire majeure au printemps.

Ces chars peuvent aider à repousser cette éventuelle attaque et à embarrasser les dirigeants russes, car ces chars représentent un ajout qualitatif aux capacités offensives des forces armées ukrainiennes ; leur portée n’est pas limitée, de sorte que les rangs arrière de l’armée russe peuvent être tirés avec une grande précision.

L’Allemagne a hésité à prendre une décision concernant la livraison des chars Leopard 2. Cependant, les préoccupations concernant les conséquences d’une éventuelle attaque russe ont incité les parties américaine et allemande à s’entendre sur la décision de fournir des chars à l’Ukraine.

La décision de fournir à l’Ukraine des chars allemands, américains et britanniques est une étape cruciale dans le conflit militaire en cours en Ukraine. Les armes occidentales sont directement confrontées à leurs homologues russes, et plus la crise se complique, plus la position des deux parties, l’Occident et la Russie, qui insistent pour poursuivre le conflit jusqu’au bout, est critique.

Cela résume la déclaration du vice-président du Conseil national de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, selon laquelle la Russie pourrait utiliser ses armes nucléaires si elle ne peut pas atteindre l’objectif de sa guerre en Ukraine avec des armes conventionnelles ou si elle pressent une possible défaite, ce qui signifie que les deux parties ont atteint un point à partir duquel il n’y a pas de retour en arrière immédiat, du moins avec les éléments disponibles.