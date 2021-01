Ce qui a de la valeur n’a pas de prix

Désolé, mais la pauvreté n’existe plus (la nourriture est surabondante). Enfin si,...mais c’est lié à la difficulté des humains à surmonter leur instinct animal de reproduction. Si on a pas de quoi nourrir et élever correctement un enfant, un père qui est près à s’engager sur le long terme, on en fait pas. Nous ne sommes plus en 45. En Afrique, la pilule est inaccessible, mais ce n’est pas le pays le plus surpeuplé pour les raison que nous connaissons. Il y a plein de livre de psychologie qui expliquent les besoins de base d’un enfant. On ne les lit plus.... Je vais choquer,..tant pis...