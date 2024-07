Ce qui attend les États-Unis et le monde après le retrait de Biden de la course électorale

Salut, les mêmes causes profondes, que nous ignorons avec une superbe arrogance vont produire les mêmes effets, nous les ignorons car ceci concerne chacun d’entre nous..là je ne développe pas ce qui n’intéesse paersonne, enfin surement si, mais ceux qui le voit ne m’ont pas attendu pour ce faire

alors je mets une vue de pépé escobar



THE OLYMPIC DESTRUCTION OF PARIS

The dreary Petit Roi made sure there will be NO new French PM until AFTER the Olympics. Petit Roi is now officially known across France as a political arsonist : setting the nation on fire to keep his liberal totalitarian, Rothschild-enabled career going. He ordered to clean the streets of Paris for the wealthy, the invited, and assorted “elite” athletes. The Paris inner city can only be accessed with special QR codes - for invitees only. Restaurants have been barricaded by iron fencing across the city, not accessible outside ‘ The Zone’. The homeless have been removed and brought to camps outside the city : social cleansing approved not only by Petit Roi but also by the appallingly mediocre ’socialist’ maire of Paris, Anne Hidalgo. Students have also been removed - told to leave for a while - by the technocracy. Forty-five thousand police and military have descended on Paris, proving the city is NOT safe, NOT public, and only livable inside highly guarded security zones. Paris has been turned into a toxic neoliberal dystopia - with Petit Roi as the local Raj of the satrapy : that’s his « vision » of civil society. The only good aspect about the absence of a PM is that Le Petit Roi is now fully established as the REAL face of dirty, nasty, disfigured Paris.

LA DESTRUCTION OLYMPIQUE DE PARIS

Le lugubre Petit Roi s’est assuré qu’il n’y aurait PAS de nouveau Premier ministre français avant l’APRÈS les Jeux olympiques. Le Petit Roi est désormais officiellement connu dans toute la France comme un pyromane politique : il a mis le feu à la nation pour poursuivre sa carrière libérale totalitaire, financée par Rothschild. Il a ordonné de nettoyer les rues de Paris pour les riches, les invités et les athlètes « d’élite ». Le centre-ville de Paris n’est accessible qu’à l’aide de codes QR spéciaux, réservés aux invités. Les restaurants ont été barricadés par des clôtures en fer dans toute la ville, et ne sont pas accessibles en dehors de la « zone ». Les sans-abri ont été expulsés et emmenés dans des camps en dehors de la ville : un nettoyage social approuvé non seulement par le Petit Roi, mais aussi par la maire « socialiste » de Paris, Anne Hidalgo, d’une médiocrité affligeante. Les étudiants ont également été expulsés - on leur a dit de partir pendant un certain temps - par la technocratie. Quarante-cinq mille policiers et militaires sont descendus sur Paris, prouvant que la ville n’est PAS sûre, PAS publique, et seulement vivable à l’intérieur de zones de sécurité hautement surveillées. Paris a été transformée en une dystopie néolibérale toxique - avec le Petit Roi comme Raj local de la satrapie : c’est sa « vision » de la société civile. Le seul aspect positif de l’absence de Premier ministre est que le Petit Roi est maintenant pleinement établi comme le VRAI visage de Paris, sale, méchant et défiguré.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)