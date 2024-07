Ce Tout Autre qu’est l’Art Conceptuel

On dit volontiers que deux sujets succitent le plus de controverses chez nos contemporains, les éoliennes et les expos d'Art Contemporain. Une chose est certaine, dans un cas comme dans l'autre, les passions l'emportent sur la raison... Et l'art déplace souvent plus de vent que les éoliennes. Bien des lectures sont en réalité nécessaires afin d'arpenter, au mieux, l'épineuse question de l'art conceptuel. L'Histoire de l'Art, seule, est impuissante à éclairer tous les tenants et les aboutissants de l'AC. L'AC ("A" pour Art et "C" pour Conceptuel) pose des questions d'ordre avant tout anthropologique. Sans être une science, l'anthropologie permet des ouvertures autres venant puiser dans les sociétés les invariants humains. On comprend peu à peu que l'AC s'inscrit en fait dans un sillon bien antérieur à Marcel Duchamp et sa célèbre cuvette de toilette...

L'AC mobilise bien autre chose que le simple continuum artistique. Il contient et active le dispositif inscrit dans les religions monothéistes. La suprématie très française de « AC » par rapport aux autres courants d'art - seul art reconnu officiellement en France – interroge sur ce dispositif. Il est en effet révélateur que le Conceptual Art, se place, en France, au-dessus des autres courants de l'art. Cela fait penser au dieu Yahvé qui rejette les dieux multiples. L'histoire de la Bible est l'histoire de cette suprématie prenant l'Humanité à demeure de l'accepter. Ne croyons pas qu'il s'agisse d'une histoire ancienne ! Nous n'en avons pas fini avec la déflagration mondiale de ses formes sécularisées. En fait, tout me semble contenu dans la formule de Marcel Gauchet : « A mesure que le christianisme recule comme religion instituée, il triomphe comme idéologie ». L'AC refléterait donc une religion idéologique, celle de la Société du Spectacle et de ses idoles cultuelles et médiatiques ?

L'AC reflète une oligarchie financier et étatiste

Oui, tout cela a été clairement démontré par Aude de Kerros. Dans un pays comme la France, porteuse de valeurs universelles et libérales, comment l'AC est devenu un art officiel ? Dans le site des Young Global Leaders, on trouve toutes sortes de sur-diplômés sans expériences de terrain tels que Édouard Philippe, Macron, Sybile Veyl, présidente de Radio-France, ou des propagateurs de l'art conceptuel. Entre autres, la galiériste internationale Magda Danysz. Un réseau de pouvoir caractéristique de notre temps basé par l'absence d'enracinement local et par une forte dose d'idéologie libérale.

L'AC est perçu soit comme reflet (c'est mon opinion), soit comme une absence d'art, une cause. Il s'agit de l'opinion de Patrick Burandelo. Voir ses « Idées pour des arts contemporains studies ».

En tout cas, quand une oligarchie financière, économique et politique, nous dit, en plus, ce qu'est le beau, cela ne s'appelle plus une oligarchie. Cela s'appelle un clergé !

La France fait « laboratoire » d'autant plus que son nationalisme est emprunt d'universalisme. Des élites autoproclamées la gouvernent par cooptation dans tous les domaines. Elles disent pour les autres ce qu'ils doivent penser et voter. N'est-ce pas le propre d'un clergé ? Un clergé s'invente un art et un culte : l'art conceptuel qui tourne le dos à la beauté, à la tradition, au mystère.

D'un certain point de vue, le pays légal français n'a jamais été autant en guerre contre le pays réel. Il veut sa destruction totale. Dans cet ordre d'idée, il est intéressant de penser que l'AC est d'autant plus intrusif que la France est un pays qui ne connaît pas d'armoiries officielles. Celles-ci ont été oubliées dans la redéfinition de la nation dans la nuit du 4 septembre 1870, quand, au lendemain de la guerre franco-prussienne, les oligarchies industrielles ont pris politiquement possession du pays pour en faire leur laboratoire. Je n'invente rien. Ceci est dans l'Histoire.

Une logique impériale

Notons que ce n'est pas non plus un hasard si l'Art Conceptuel apparaît dans un contexte impérial : celui du néolibéralisme mondialisé. Ses liens avec les États-Unis ne sont plus à démontrer. Le sans-frontiérisme cherche à inventer de nouvelles normes comportementales et des valeurs dites « sociétales ». Le Wokisme. En fait, tout ce qui peut subvertir et remplacer les anciennes valeurs sous l'horizon du Marché monolatrique est bon. Or, la religion chrétienne est apparue, elle aussi, dans un contexte impérial. L'Empire est une échelle politique hors norme, au delà des nations, des tribus, des clans. Il a besoin d'une religion politique pour s'imposer. Le but de l'empereur Constantin était politique, créer une unité religieuse dans l'Empire en proie à l'éclatement. En imposant notamment le Culte Impérial. Le culte de l'AC est tout à fait comparable.

On comprend désormais mieux pourquoi critiquer l'Art Conceptuel avec les catégories esthétiques traditionnelles n'est pas seulement vain, c'est aussi tomber dans un piège infernal. Redoutable piège dans lequel le critique est toujours perdant. L'art conceptuel ne s'appréhende pas avec le vocabulaire de l'art parce que ce n'est pas de l'art !

En fin de compte, l'art conceptuel serait-il d'essence monothéiste ?

Pour moi, l'art conceptuel relève en effet d'une « monolatrie ». Un calque du Judaïsme. En tout cas d'un messianisme. La question simple que je pose est : le monothéisme est-il le meilleur moyen de lutter contre un autre monothéisme ? A mon sens, la réponse ne va pas de soi. Le « polythéisme » contient davantage de profondeur et de richesse. La plupart des opposants à l'AC le rejette au nom d'un autre monothéisme, d'un passéisme, d'autre clergé, alors qu'il existe une autre réponse dont les ressorts se trouvent dans notre tradition. Précisons qu'il ne s'agit aucunement de dresser des temples à Zeus ou Vénus, mais plutôt, comme l'indique Alain de Benoist, de recourir à l'Antiquité. Alain de Benoist fait d'ailleurs remarquer que « tous les monothéismes, à l'origine, ont été plus ou moins iconoclates ». La nature comme socle, la beauté comme horizon ! Est vrai et bon, ce qui est beau.

En outre, le polythéisme célèbre la diversité, sceau du réel. Les dieux sont des puissances symboliques du dévoilement, de la vérité par degrés, ce que l'artiste connaît et reconnaît en lui.

L'idée que que l'homme est créé en créant. Démarche que l'on retrouve au cœur de toutes créations véritables. Au rebours de cette antique sagesse, c'est la planification qui fabrique l'AC, pas la création. Cette planification est étrangère à l'Alétheïa grecque. L'AC est un produit hors-sol, un produit surgelé sans vie. Il appartient au même logiciel subliminal que les valeurs sociétales, le climat, la transition de Genre, qui cherchent à s'imposer comme un nouveau messianisme.

L'essence de l'AC est "remplaciste"

Autre point commun avec le monothéisme, l'AC occupe bien souvent les lieux dévolus à l'art. La grande salle du château de Versailles occupée par un homard géant de Koons. Cela indique l'essence hautement remplaciste de l'AC. Exactement comme la technique n'est technique qu'en remplaçant la nature, l'AC n'est AC que par remplacement de l'art traditionnel.

L'AC s'érige en double subliminal, en fait, le double de tous les doubles. Il est hors lieu mais aussi hors temps, tel que le monolithe insolite dans 2001 l'Odyssée de l'Espace...

Une parabole du futur de l'Humanité : des primates découvrent un monolithe. Dans ce temps, l'IA aura remplacé l'Humanité. Son idole ? un monolithe lisse et énigmatique : peut-être l'ultime idole du monothéisme ?

Dans le chef d'oeuvre de Stanley Kubrick, l'ordinateur Hal 9000, s'écrit : -Dave, this conversation conserve no purpose anymore ; Good bye !