Ce virus n’est pas dangereux (titre putaclic à cause de Jean-Michel Blanquer)

Vivement les grandes vacances qu'on arrête de nous demander toutes les semaines si on veut remettre les enfants à l'école !

Plus on me le demande et plus je me dis que toute cette énergie dépensée dans la protection contre le virus n’est que du brassage de vent.

De mon avis de papa, ce virus est dangereux, parce que l’Etat le dit. Mais personne ne nous confirme s’il y a un risque pour nos enfants. Personne ne nous dit que les enfants sont plus ou moins porteurs. Le conseil scientifique ne voulait pas…

Je suis à l’écoute de mes enfants. Mon petit (9 ans) voudrait pouvoir retrouver ses copines et ses copains et on sent que les devoirs à la maison deviennent de plus en plus une corvée, pour lui et pour les profs. Il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre l’école à la maison et les vacances, en plus, il faut reconnaître que le "reboot" de « C’est pas sorcier »… c’est un peu de la merde.

Papa, je dis oui à l’école pour mon fils, mais… C’est un coup à fondre une pile, si on dit non, on culpabilise pour notre petit, si on dit oui, on prend le risque de ramener le virus à la maison alors que nous avons respecté le confinement à la lettre.

Il n’y a pas de test chez nos profs et par le fait, c'est donc une auto-quarantaine qui se prépare vis-à-vis des grands-parents qui, n’habitant pas à moins de 100 km, n’ont pas vu leurs petits-enfants depuis février.

Mais j’ai des questions qui me titillent, si on ouvre les écoles, au risque de transformer nos enfants en arme c’est que le virus n’est peut-être pas si terrible que ça après tout ? Peut-être que le confinement n’était qu’une vaste fumisterie, que les décès ne sont qu’en majorité que des personnes de plus de 65 ans, que les masques, les gestes barrières ne sont que de vastes conneries pour éviter de nous dire que l’état s’est trompé ?

C’est un coup à devenir complotiste ça !

Je reste finalement très terre-à-terre avec un minimum de confiance en mes autorités même si je fais parti de la génération (né dans les 70’s) blasée et lassée des élus, des crises, chômage, sida, capotes, interdits et autres poudres de perlimpinpin de tout bord politique.

Si je considère que le virus est dangereux, comme il est affirmé, cela va être très difficile au parent restant de ne pas culpabiliser pour son enfant d’avoir tué l’autre ou un proche par un retour à l’école.

J’ose espérer que M. Blanquer ne prend pas le risque de devenir le grand méchant loup, surtout quand on voit apparaître de nombreux hashtags révolutionnaires. Attention qu’un #Nuremberg2020 ne se diffuse pas à cause d’une rentrée scolaire trop hâtive (pour finir par un petit point Godwin au risque de discréditer mon discours).

Ça devient compliqué d’être parent dans un pays en perpétuelle quête de reconnaissance, parce qu’il est là le drame, un État doit agir pour le bien collectif et non pour faire plaisir à telle ou telle caste, au risque de s’approcher d’une société dystopique… À moins que nous y soyons déjà…

Gardons le moral et heureusement nous avons reçu gratuitement 2 masques utilisables sur 4, gentiments fabriqués en urgence par des bénévoles.

Loïc.