Ce voile qui donne des vapeurs

A chaque nouveau testing, à chaque nouvelle irruption de voile en secteur supposé protégé, les milieux politique et médiatique mordent à l’hameçon, et le « bout de chiffon » relègue au second plan tout autre mouvement de l’univers.. A ceux qui, piqués par les provocations, appellent à de nouvelles lois, les défenseurs des libertés opposent leur inébranlable sérénité antidiscriminante… Et cela depuis plus de vingt ans !

Rappelons donc à ces humanistes que, pas plus que l’étoile jaune ne fut une broche, le « bout de chiffon » n’est un article de mode, ni même une anodine bondieuserie : c’est l’arme naguère brandie par Khomeiny à la face du monde libre pour instaurer sa république islamique, par définition exclusive. Si les islamistes y tiennent au point de tuer, y compris celles qui s’y dérobent ; si ces dernières prennent ce risque, c’est qu’il est effectivement un symbole : celui d’une domination sur les femmes, mais surtout d’une civilisation sur une autre, où toute une somme d’interdits et de devoirs régissent l’emploi d’un temps qui échappe au libre arbitre.

A ces dangers, de naïfs samaritains (ou cyniques quêteurs de votes) répondent par la nécessité de construire toujours plus de mosquées, quitte à les donner pour l’euro symbolique, sans pouvoir ignorer que s’y propage un discours en contradiction, non seulement avec « la République » - convoquée à tout bout de champ par les uns et les autres -, mais avec les droits humains, et un bon millénaire d’us locaux.

Salafiste or not salafiste ? Là est la question chaque fois posée, en vain dirait-on, les prêcheurs soft n’étant pas habilités à couper dans les textes sacrés. Le font-ils, ou s’autorisent-ils des choix, comme il y a quelques années l’imam de Drancy, les menaces fondent sur eux. Des Frères qui ne sont pas les nôtres tissent leur toile.

Si les représentants du monde libre leur cèdent trop de terrain, la tendance pourra s’inverser et la loi des vases communicants, le nombre aidant, jouer in fine en faveur d’un obscurantisme sur lequel il serait bon d’enfin lever le voile.