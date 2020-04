Ceci n’est pas un appel

J’avais préparé un énième appel destiné à motiver les troupes de la « vraie gauche » pour un rassemblement derrière l’indispensable changement de système que nous commande la situation actuelle…

Je voulais une fois encore, dans un non pas ultime mais répétitif espoir appeler à la convergence des luttes pour 2022, pour faire que les théories de Bernard Friot, le RIC et la mise en place d’une Assemblée Constituante soient l’eau, le ciment et le sable d’une alliance socialiste, démocratique et écologique, en guise de programme présidentiel pour ce qui semble être notre dernière chance. J’aurais aimé transporter d’espoir et d’énergie les foules entières de citoyens qui auraient compris à l’occasion du COVID-19 combien on leur a menti, comment on les a trompés, volés, utilisés, massacrés…. et qu’ils se penchent enfin sur les alternatives sérieuses qui remettent en cause le système actuel et permettent d’en entrevoir un autre…

J’aurais aussi aimé pouvoir expliquer comment, avec un autre mode de fonctionnement le COVID-19 lui-même n’aurait pas eu autant d’impact qu’en capitalisme, mais comment le prouver ?

Je rêvais alors de mettre en place une sorte de « groupe de travail », « d’intelligence collective » qui se chargerait du pouvoir non pas pour lui-même et ses donneurs d’ordre capitalistes mais pour mettre en place les conditions d’une véritable démocratie, en travaillant concrètement sur les propositions de Bernard Friot, avec comme bases le salaire à la qualification personnelle, la propriété d’usage et l’utilisation du RIC pour un changement radical de la production, de la consommation et des échanges…

Mais me voilà me relisant devant mon ordi : j’ai déjà écrit ça 20 fois, et tout le monde s’en tape ou presque. Et même si je suis persuadé que la grande majorité de mes compatriotes soutiendraient de tels changements s’ils savaient vraiment de quoi il s’agit, je sais que non seulement ce que je dis n’intéresse pas grand monde, mais en plus le fait que ce soit moi qui le dise limite encore plus la portée de ce que je dis. Si en tout et pour tout cet appel n’était lu ne serait-ce que 10 000 fois ce serait déjà un véritable exploit, mais même ainsi la portée serait ridicule, inopérante, inutile.

Alors je me suis dit procédons autrement : contactons tous les gens qui de près ou de loin gravitent autour des idées que je défends moi-même, et puis j’ai commencé une petite liste des gens « connus » que j’apprécie et qui pourraient relayer ce message. Mais comment d’abord leur faire parvenir un message à tous qui, dans la vie, ne sont pas forcément ni les meilleurs amis du monde ni même politiquement proches, et qui pour la plupart ont leurs idées bien arrêtées sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour « changer le monde » ? Pourtant sans eux il ne se passera rien ; et même avec eux cela sera difficile. J’en oublie sans doute un grand nombre et sans doute tous ne seraient pas d’accord pour figurer côte à côte parmi cette liste que je laisserai à la fin de cette absence d’appel. Les noms qui figureront ne sont donc pas des signataires ni des soutiens de ce « non-appel », que les choses soient bien claires. Mais rien ne m’interdit cependant de nommer ceux en qui j’espère un jour le rassemblement autour de la seule alternative susceptible selon moi de transformer réellement ce pays.

Bien sûr si je ne suis capable de convaincre personne de ceux-là -qui s’intéressent et connaissent bien ces sujets- alors comment convaincre ceux qui ne savent ni qui est Bernard Friot ni ce qu’il propose, ainsi que tous ceux qui n’en voudraient pas une fois qu’ils le connaîtront ? Les médias s’empresseraient de dénigrer son travail, à grands coups de « trop compliqué », « utopique », « dangereux » (« on a vu ce que ça donnait le communisme »), etc… Et même dans le cas où cet appel se diffusait et obtenait un écho favorable médiatiquement, que se passerait-il derrière ? La France serait-elle capable de soutenir dans sa majorité un changement si radical que celui proposé par Bernard Friot ? Et une Assemblée Constituante ? Sans doute pas, sans doute que les esprits ne sont pas encore prêts à se laisser convaincre par une vision du monde si différente de celle qu’ils connaissent aujourd’hui ?

Cela signifie in fine que faire un tel appel n’a pas de sens, et que le seul papier que je puisse faire est celui qui consiste à se lamenter une fois de plus sur notre sort et le chaos qui vient, à travers ce présent « non-appel » ; dire qu’en l’absence d’un tel rassemblement nous n’échapperons pas à la dictature, qu’elle soit celle de Macron ou de Le Pen, et que tous les efforts de ceux qui luttent chacun dans leur coin pour un autre modèle sont vains. Car ne croyez pas qu’ils changeront, ou qu’ils finiront par comprendre : ils se protégeront mieux la prochaine fois, c’est tout !

Ne restent donc plus pour les contestataires qu’à entrer dans la résistance, c’est-à-dire soit à se préparer et préparer les esprits pour après l’effondrement, soit se mettre à faire comme les riches, qui eux sont unis, et faire sécession.

Les personnes suivantes n’ont donc pas signé ce « non-appel » : je les place ici dans un ordre aléatoire, et je précise aussi que pour une raison ou pour une autre, et bien que je ne sois pas d’accord sur les opinions politiques de tel ou tel, j’estime ces hommes et femmes capables de réféchir positivement au monde qui vient.

Si jamais cela vous intéresse de découvrir quelles sont les théories de Friot il est très facile d’y accéder, pareil pour le RIC et l’Assemblée Constituante et pour ceux que ce non-appel intéresse, vous n’avez qu’à le transmettre à vos préférés de cette « non-liste » : on ne sait jamais…